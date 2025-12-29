Live TV

Haos aerian provocat de exerciţiile militare ale Chinei în jurul Taiwanului: Peste 900 de zboruri perturbate

china taiwan
Exerciţiile militare ale Chinei în jurul insulei Taiwan se aşteaptă să afecteze peste 100.000 de călători de pe cursele aeriene internaţionale şi aproximativ 950 de zboruri marţi, potrivit Administraţiei aeronautice civile din Taiwan (CAA), citată de DPA.

Autorităţile aviaţiei civile chineze au emis o notificare pentru misiunile aeriene (NOTAM) prin care anunţă că marţi, între orele 08:00 (00:00 GMT) şi 18:00, vor fi stabilite şapte zone de pericol temporar în jurul Strâmtorii Taiwan în vederea unui exerciţiu implicând lansări de rachete, astfel încât aeronavelor le este interzis să intre în aceste zone, a comunicat CAA.

Administraţia aeronautică taiwaneză a declarat că 857 de zboruri internaţionale vor fi afectate marţi în respectivul interval de timp, iar 84 de zboruri interne între Taiwan şi insulele periferice vor fi anulate, afectând încă 6.000 de pasageri interni, scrie Agerpres.

Pentru a asigura securitatea traficului aerian, zborurile internaţionale care pleacă, sosesc sau tranzitează marţi Taiwanul vor fi ghidate de serviciul de trafic aerian pentru a evita zonele periculoase sau, în caz de necesitate, vor fi stabilite rute alternative.

CAA subliniază că, în conformitate cu regulile Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (ICAO), orice exerciţii care afectează rutele de zbor trebuie să facă obiectul unui NOTAM cu cel puţin şapte zile în avans pentru a putea fi coordonată activitatea în spaţiile aeriene afectate.

China a emis notificarea cu doar o zi înainte, încălcând grav normele internaţionale şi practicile aviatice, a afirmat administraţia aeronautică taiwaneză. Mai mult, Ministerul Transporturilor de la Taipei a condamnat în termeni fermi ceea ce a numit drept o acţiune imprudentă şi provocatoare.

Ministrul taiwanez al transporturilor, Chen Shih-kai, a instruit CAA să coopereze îndeaproape cu armata şi agenţiile abilitate pentru a monitoriza dinamica spaţiului aerian în timp real.

Informaţiile despre perturbarea traficului aerian de către China intervin după ce Taipeiul a detectat luni cel puţin 14 nave militare chineze şi 14 vase ale Gărzii de coastă chineze operând în apropierea insulelor din apropiere şi în partea de vest a Pacificului, după anunţul Beijingului privind desfăşurarea unor exerciţii militare de amploare în zonă.

Au fost detectate cel puţin 89 de decolări - cuprinzând atât avioane cu echipaj uman, cât şi drone - dintre care 67 au intrat în zonele de reacţie ale Taiwanului, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă general-locotenentul Hsieh Jih-sheng, şef adjunct al comandamentului responsabil de serviciile de informaţii din cadrul Ministerului Apărării de la Taipei.

Armata Populară de Eliberare a Chinei (PLA) a inclus porţiuni din apele teritoriale de 12 mile marine ale Taiwanului în zonele desemnate pentru exerciţii militare, a indicat Hsieh. Taiwanul nu a oferit detalii suplimentare, dar a avertizat că zonele desemnate de China pentru exerciţii militare se află aproape de teritoriul său.

Beijingul a început un exerciţiu militar la scară largă în jurul insulei Taiwan, a relatat luni agenţia de ştiri de stat Xinhua, citând armata chineză. Cu numele de cod 'Justice Mission 2025', exerciţiile se desfăşoară în zone maritime şi în spaţiul aerian din jurul Taiwanului. Acestea sunt primele exerciţii militare chineze majore în largul coastei Taiwanului din aprilie.

