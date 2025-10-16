Live TV

Video&Foto Haos în mulțimea care a venit să vadă trupul fostului premier al Kenyei. Poliția a tras focuri de armă și a folosit gaze lacrimogene

Kenya's veteran opposition leader Raila Odinga dies at 80
Foto: Reuters

Poliţia kenyană a tras în aer şi a folosit gaze lacrimogene asupra mulţimii uriaşe de persoane adunate joi la un stadion din capitala Nairobi pentru a vedea trupul fostului prim-ministru kenyan Raila Odinga, după ce acesta a fost adus cu avionul din India, unde a murit, relatează BBC

Mai multe persoane aflate în arena situată în capitala Nairobi au fost rănite în haosul creat atunci când agenții de securitate au încercat să disperseze mulțimea tot mai numeroasă. Nu era clar dacă poliția a folosit muniție reală sau gloanțe de cauciuc.

Fostul prim-ministru în vârstă de 80 de ani s-a prăbuşit miercuri dimineaţă în timpul unei plimbări în India, unde se afla pentru tratament medical, şi a fost dus la spitalul Devamatha, la aproximativ 50 km est de oraşul port Kochi.  

El a fost o figură proeminentă în politica kenyană timp de decenii. A fost deţinut politic şi principalul lider al opoziţiei din ţară, pierzând cinci campanii prezidenţiale, cea mai recentă fiind acum trei ani. 

A fost declarată o perioadă de doliu de şapte zile. Odinga va avea parte de funeralii de stat cu onoruri militare complete. 

Mii de persoane îndoliate, purtând ramuri de palmier, s-au adunat pentru a primi trupul neînsufleţit la principalul aeroport al ţării, într-o manifestare publică de durere care a forţat o scurtă întrerupere a zborurilor. Autorităţile au declarat că persoanele îndoliate au intrat în zone restricţionate, ceea ce a determinat o „închidere preventivă” a aeroportului care a durat aproximativ două ore, conform News.ro. 

Cu mii de susţinători ai săi pe străzi încă de dimineaţă, haosul a izbucnit când o mulţime uriaşă a spart poarta arenei sportive din Nairobi. Mai multe persoane ar fi fost rănite în haosul creat în timp ce agenţii de securitate încercau să disperseze mulţimea.  

Au fost trase şi focuri de armă, dar nu este clar dacă poliţia a folosit muniţie reală sau gloanţe de cauciuc, menţionează BBC, în timp ce Reuters relatează că poliţia a tras în aer. 

Din cauza mulţimii neaşteptat de mari, ceremonia publică de priveghi a fost mutată la Centrul Sportiv Internaţional Moi din Kasarani, Nairobi, în loc să aibă loc în clădirea parlamentului, aşa cum fusese programat iniţial. 

De la aeroport, mii de oameni s-au deplasat în procesiune pentru a însoţi vehiculul care transporta trupul neînsufleţit până la stadion, situat la aproximativ 10 km de centrul oraşului. 

Stadionul a devenit în scurt timp arhiplin, cu şi mai mulţi oameni în afara lui. 

După ce o mulţime numeroasă a spart o poartă a stadionului, poliţia a tras cu gaze lacrimogene, determinând mulţimea de persoane venite să-şi prezinte omagiile să se îndrepte spre ieşiri. 

Un reporter BBC prezent la faţa locului a văzut şi bărbaţi în haine civile lovind protestatarii cu bastoane. 

Cel puţin trei persoane au fost rănite în mod vizibil, a informat agenţia de ştiri AFP. 

O mulţime imensă se adunase mai devreme la casa funerară Lee, unde iniţial trebuia să fie adus trupul neînsufleţit, şi în jurul Parlamentului. 

„Am venit aici la şase dimineaţa. Am fost la aeroport pentru a-l întâmpina pe Baba (porecla lui Odinga)”, a declarat un bărbat pentru BBC. „Suntem trişti, am rămas orfani. El este tatăl nostru”, spune el. 

Motociclistul William Otieno Adoyo spune, la rândul său, că era un „fan înfocat al lui Baba”.  

„Vrem să-l vedem pe Baba, de unde ştim că el este în sicriu? Să ne arate şi vom fi mulţumiţi”, a declarat el pentru BBC. 

Funeraliile de stat vor avea loc vineri la Stadionul Naţional Nyayo din Nairobi, iar sâmbătă trupul său va fi transportat la Kisumu, un oraş din vestul Kenyei, situat pe malul Lacului Victoria – bastionul său politic. 

Publicul va avea ocazia să vadă trupul până la înmormântarea sa de duminică, care va avea loc la ferma sa din Bondo, la aproximativ 60 km vest de Kisumu. 

Potrivit familiei, dorinţa lui Odinga era să fie înmormântat în cel mai scurt timp posibil, ideal în 72 de ore. 

