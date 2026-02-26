Live TV

Kenya a destructurat o rețea de recrutare pentru frontul din Ucraina: bărbat arestat pentru trafic de combatanți către Rusia

Data publicării:
africani rusia razboi
Mii de luptători străini s-au alăturat trupelor ruse în Ucraina. Sursa foto: Profimedia Images
Anchetă cu ramificații

Un bărbat a fost arestat în Kenya, fiind acuzat că a traficat cel puțin 25 de conaționali în Rusia, sub pretextul unor locuri de muncă bine plătite, pentru ca ulterior aceștia să fie trimiși să lupte în războiul din Ucraina. Cazul vine după ce guvernul de la Nairobi a dezvăluit că peste 1.000 de kenyeni au fost recrutați pentru front, pe fondul protestelor familiilor care reclamă dispariții și decese, anunță France24.

Festus Omwamba a fost arestat sub suspiciunea de trafic de persoane în orașul Moyale din nordul Kenyei, lângă granița cu Etiopia, și acuzat joi într-un tribunal antiterorist din capitala Nairobi că a trimis 25 de kenieni în Rusia anul trecut.

Purtătorul de cuvânt al poliției, Michael Muchiri, a declarat că Omwamba a fugit după ce s-a întors din Rusia. Bărbatul, care a fost identificat de trei recruți kenyeni care au vorbit cu France24, a dispărut după ce familiile au început să protesteze împotriva disparițiilor și morții rudelor lor în războiul din Ucraina.

Guvernul kenyan a declarat săptămâna trecută că peste 1.000 de kenyeni au fost recrutați pentru a lupta pentru Rusia în Ucraina și că cel puțin 89 de dintre aceștia se aflau încă pe linia frontului, 39 erau spitalizați, 28 erau dați dispăruți în acțiune, iar alții se întorseseră acasă. Cel puțin o persoană a fost confirmată decedată.

Un raport al serviciilor secrete prezentat parlamentului kenyan de către liderul majorității, Kimani Ichung'wah, afirma că oficiali ai guvernelor kenyan și rus au colaborat cu agenții de recrutare necinstite pentru a atrage soldați africani pe front.

Ambasada Rusiei la Nairobi a negat acuzațiile, afirmând într-o declarație joia trecută că nu a eliberat niciodată vize persoanelor care intenționau să călătorească în Rusia pentru a lupta în Ucraina. Aceasta a adăugat: „Federația Rusă nu împiedică cetățenii țărilor străine să se înroleze voluntar în forțele armate”.

Ministrul de Externe al Kenyei, Musalia Mudavadi, a declarat pe 9 februarie că va călători în Rusia pentru ceea ce a numit „o abordare diplomatică menită să țină în frâu orice entități dubioase care profită de pe urma acestei aventuri nefericite”.

Mudavadi a adăugat că eforturile de a asigura eliberarea kenyenilor din închisorile ucrainene și repatrierea celor din Rusia sunt în curs de desfășurare.

„Vă amintiți că, chiar la cel mai înalt nivel, președintele a făcut un apel ca, dacă într-adevăr există kenyeni care s-au aflat de partea greșită a legii, să se solicite guvernului ucrainean să analizeze modul în care aceștia pot fi judecați și repatriați”, a explicat ministrul.

Arestarea lui Omwamba reprezintă o evoluție importantă în eforturile guvernului de a opri recrutarea kenyenilor pentru a lupta în Ucraina.

Un recrut care a fugit de pe linia frontului și a căutat refugiu la Ambasada Kenyei în Rusia, fiind ulterior trimis înapoi în țara sa, John Kamau, a declarat pentru presa franceză că l-a întâlnit pe Omwamba într-o casă din Nairobi, unde erau ținuți kenyenii care așteptau să plece în Rusia.

Un alt recrut, care a cerut să rămână anonim de teamă să nu fie găsit de ruși, a spus că Omwamba evita să contacteze kenyenii prin mesaje text, preferând să îi sune sau să se întâlnească cu ei personal. Recrutul s-a înscris după ce i s-a spus că va primi un loc de muncă ca instalator în Rusia, dar la sosire i s-a confiscat pașaportul și a fost dus într-o tabără militară pentru câteva zile, înainte de a fi trimis pe front.

Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul dintre cei mai importanți recrutori” ai Rusiei

