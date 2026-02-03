Live TV

Iarna crimelor de război: Campanie a Rusiei împotriva căldurii și a vieții în Ucraina

Data publicării:
În frig și beznă, din cauza atacurilor rusești. Foto Profimedia
În frig și beznă, din cauza atacurilor rusești. Foto: Profimedia
Rachetele rusești nu sunt concepute pentru a obține victoria pe câmpul de luptă. Ele sunt concepute pentru a câștiga în întuneric, consideră diplomatul John Herbst, fost ambasador al Statelor Unite în Ucraina. Potrivit acestuia, recentele lovituri rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei „nu sunt întâmplătoare în contextul războiului”, ci reprezintă „o strategie brutală a lui Putin, scrie Kyiv Post.

Herbst, care în prezent ocupă funcția de director senior al Centrului Eurasiatic al Consiliului Atlantic, a moderat, vineri, un forum dedicat campaniei de iarnă a Moscovei împotriva populației civile din Ucraina. Potrivit acestuia, recentele lovituri rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei „nu sunt întâmplătoare în contextul războiului”, ci reprezintă „o strategie brutală a lui Putin” - o campanie deliberată de crime de război, menită să obțină prin teroare ceea ce trupele ruse nu au reușit să obțină pe cale militară.

După patru ierni de la începutul invaziei ruse la scară largă, dovezile se tot acumulează: centre electrice distruse, orașe afectate de întreruperi de curent, instalații nucleare aflate sub ocupație. Totuși, Ucraina rămâne neclintită. 

Strategie bazată pe frig și întuneric

Războiul energetic al Rusiei a evoluat, dar logica sa a rămas neschimbată.

Iulia Burmistenko, directoarea departamentului de relații internaționale al celei mai mari companii private de energie din Ucraina, DTEK, a descris o campanie metodică ce vizează producția de energie electrică, extracția de gaze, centralele termice și hidrocentralele.

„Tactica se schimbă” - a subliniat Burmistenko. „Scopul rămâne același: să frângă voința poporului ucrainean” - a adăugat aceasta.

Doar în ultimele trei luni, obiectivele DTEK au fost atacate de șapte ori cu drone și rachete.

Toate marile centrale electrice din Ucraina au fost lovite, multe dintre ele în mod repetat. În unele regiuni, întreruperile de electricitate durează între 20 și 24 de ore pe zi, iar sistemele de încălzire cedează în plină iarnă, cea mai geroasă de la începutul invaziei. Burmistenko a remarcat că specialiștii în energie restabilesc adesea alimentarea cu electricitate în zone în care ei înșiși trăiesc fără curent. „Aceasta este linia frontului” - a precizat experta.

De ce Kremlinul continuă escaladarea

Pentru Moscova, infrastructura energetică a devenit un instrument preferat în ceea ce privește exercitarea presiunii.

Surya Jayanti, cercetător principal al Consiliului Atlantic, susține că această campanie reflectă o teorie constantă a victoriei rusești: transformarea Ucrainei într-un teritoriu impropriu vieții, ceea ce ar duce inevitabil la un colaps politic.

„Bombardați, înfometați sau înghețați până la supunere”, a declarat Jayanti. Potrivit estimărilor actuale, peste 65% din capacitățile Ucrainei de a produce energie electrică au fost avariate sau distruse.

Centralele termice au fost lovite sistematic. Centralele nucleare asigură în prezent aproximativ 60% din producția de energie electrică – nu pentru că producția ar fi crescut, ci pentru că restul a fost distrus. Totuși, pariul Kremlinului nu a dat rezultate.

„Ucraina nu a capitulat. Nu s-a prăbușit”, a amintit Jayanti. „Este frig. Este întuneric. Dar încă luptă - și încă se reconstruiește”, a adăugat aceasta. Ucraina, de asemenea, a mutat confruntarea energetică pe teritoriul Rusiei, efectuând lovituri precise cu drone asupra rafinăriilor de petrol și infrastructurii de export, piloni ai economiei militare a Moscovei. „Nimeni nu câștigă”, a remarcat Jayanti. „Dar nici Rusia nu câștigă”, a adăugat aceasta.

Asul nuclear imprevizibil

Cel mai periculos front al războiului energetic al Rusiei ar putea fi cel pe care nu îndrăznește să răspundă Ucrainei. Ivan Fedorov, șeful Administrației Regionale Zaporijjia, a avertizat că ocuparea de către Rusia a celei mai mari centrale nucleare din Europa a transformat obiectivul într-un scut militar - și într-o potențială catastrofă.

Potrivit acestuia, trupele ruse depozitează arme și echipamente pe teritoriul centralei, știind foarte bine că forțele ucrainene nu vor riposta asupra unui obiectiv nuclear.

Observatorii internaționali rămân sever restricționați și nu au acces la o mare parte a instalației. „Nimeni nu poate garanta siguranța acolo”, a declarat Fedorov, subliniind că „doar Rusia controlează ceea ce se întâmplă”. Serviciile de informații ucrainene au avertizat recent asupra unor posibile planuri ale Rusiei de a întrerupe accesul la rețeaua electrică al celorlalte centrale nucleare ale țării - un scenariu ce ar putea amenința sistemele de răcire și provoca o catastrofă.

Criză umanitară în timp real

Impactul asupra populației civile nu mai este unul abstract. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, peste patru milioane de ucraineni trăiesc în prezent în condiții umanitare grave, iar alte milioane se află în pragul unei catastrofe.

În blocurile de locuințe, conductele crapă. Sistemele de alimentare cu apă cedează. Cartiere întregi ale Kievului au rămas zile la rând fără încălzire și electricitate.

Oksana Neciporenko, cercetător principal al Consiliului Atlantic, a declarat că presiunea psihologică devine la fel de periculoasă ca rănile fizice. „Sănătatea mintală este apărarea noastră antiaeriană internă”, a afirmat aceasta.

Cercetătoarea a adăugat că depresia și epuizarea sunt larg răspândite, în special în rândul copiilor. Anii de pandemie, urmați de război, au provocat pierderi serioase în educație – de până la doi ani în unele regiuni – adâncind daunele pe termen lung asupra structurii sociale a Ucrainei. „Nu este vorba doar despre infrastructură”, a remarcat Neciiporenko. „Este vorba despre viitorul Ucrainei”, a adăugat aceasta.

Armistițiul care nu există

În timp ce Ucraina caută sprijin, la Washington, se înmulțesc întrebările despre ce urmează. Președintele Donald Trump a lansat ideea unui armistițiu energetic - o inițiativă salutată public de liderii ucraineni. Însă participanții la discuție și-au exprimat un scepticism profund privind acceptarea acesteia de către Rusia.

„Pentru asta, Kremlinul ar trebui să recunoască faptul că Ucraina a lovit cu succes infrastructura energetică rusă”, a explicat Jayanti. „Este un adevăr incomod pe care Putin a încercat ani de zile să-l ascundă”, a continuat aceasta.

Între timp, aproximativ 250 de milioane de dolari din ajutorul energetic al SUA, alocat anterior, rămân neutilizați - fonduri care, potrivit oficialilor ucraineni, ar putea reduce semnificativ deficitul de electricitate, dacă ar fi deblocate. Europa a oferit finanțare de urgență și generatoare, însă înlocuirea echipamentelor critice, precum transformatoarele de înaltă tensiune, poate dura ani.

Miza greșită a lui Putin

După cum a subliniat ambasadorul Herbst, miza este clară: „Aceste lovituri nu sunt daune colaterale. Ele reprezintă strategia lui Putin”. O strategie construită pe întuneric, frig și suferința populației civile. O strategie care a ucis oameni nevinovați, a devastat orașe și a adus Ucraina în pragul unei catastrofe umanitare.

Dar este și o strategie care, după patru ierni, nu i-a adus Moscovei victoria dorită. Ucraina este lovită și epuizată, dar rămâne singura variabilă pe care Putin nu a reușit să o controleze. În timp ce luminile pâlpâie la Kiev, calculele se schimbă la Washington: dacă iarna întunericului nu a reușit să frângă linia ucraineană, o strategie bazată pe înghețarea populației civile ar putea deveni cea mai costisitoare greșeală a Kremlinului.

 

