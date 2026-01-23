Live TV

Data publicării:
Kim Jong Un a participat la inaugurarea Centrului de Recreere pentru Muncitori Onpo
Kim Jong Un a participat la inaugurarea Centrului de Recreere pentru Muncitori Onpo. Foto: Profimedia

Kim Jong Un a participat săptămâna aceasta la inaugurarea Centrului de Recreere pentru Muncitori Onpo, din provincia Hamgyong de Nord. În imaginile publicate de agenția de stat KCNA, dictatorul nord-coreean apare îmbrăcat într-o haină groasă de iarnă, în timp ce stă pe marginea unei piscine cu apă fierbinte și glumește cu femeile îmbrăcate în costum de baie.

Stațiunea de lux, lăudată ca „Benidormul Correei de Nord”, este construită în jurul izvoarelor termale Onpo, este cea mai mare instalație termală din Coreea de Nord.

Construcția a început în iulie 2018, după ce Kim a cerut transformarea acesteia într-o „bază culturală cuprinzătoare de odihnă și servicii medicale”, relatează sedaily.com.

kim la piscina 2 profimedia
Kim Jong Un a participat la inaugurarea Centrului de Recreere pentru Muncitori Onpo. Foto: Profimedia

„Fiecare secțiune este amenajată practic și armonios, toate elementele arhitecturale fiind concepute pentru a se integra cu mediul natural înconjurător”, a spus Kim, satisfăcut după ce a inspectat stațiunea.

„Îmi amintesc când am venit aici acum câțiva ani și am criticat aspru situația în care, în ciuda unui afiș pe care scria că aceasta este o clădire istorică ce poartă realizările conducerii Partidului, toate secțiunile și elementele stațiunii erau neîngrijite, iar operațiunile erau neigienice. Văzând stațiunea reconstruită astăzi ca o bază excelentă de servicii recreative pentru oameni, sunt mândru că am îndeplinit o altă sarcină semnificativă”, a continuat el.

kim la piscina 3 profimedia
Kim Jong Un a participat la inaugurarea Centrului de Recreere pentru Muncitori Onpo. Foto: Profimedia

