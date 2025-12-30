Val de arestări în Turcia: 357 de suspecți asociați cu gruparea Stat Islamic, reținuți în 21 de provincii

Operațiunile împotriva grupării Stat Islamic s-au extins în Turcia, după o confruntare armată în Yalova soldată cu răniți și nouă morți, inclusiv trei polițiști. Autoritățile au anunțat reținerea a 357 de suspecți în 21 de provincii, în contextul alertelor privind posibile atacuri de Anul Nou.

Poliția turcă a reținut 357 de membri suspectați ai așa-numitului Stat Islamic (IS), ca parte a unei represiuni extinse împotriva grupării, a declarat marți ministrul de interne, relatează Euronews.

Raidurile, desfășurate în 21 de provincii din Turcia, au avut loc la o zi după un conflict mortal în provincia Yalova, din nord-vest, unde trei ofițeri de poliție și șase militanți IS au fost uciși. Alți opt ofițeri și un agent de securitate au fost răniți când poliția a luat cu asalt o casă folosită ca ascunzătoare.

În ultima săptămână, Turcia a lansat o serie de operațiuni împotriva celulelor IS suspectate, după ce autoritățile au declarat că plănuiau atacuri care vizau sărbătorile de Crăciun și Anul Nou.

Marți, poliția a desfășurat raiduri simultane în 21 de provincii, inclusiv în Istanbul, Ankara și Yalova, a declarat ministrul de interne Ali Yerlikaya într-un comunicat publicat pe X.

El a spus că 357 de suspecți au fost reținuți, dar nu a oferit alte detalii.

O parte dintre suspecți aveau legături cu militanții care au deschis focul asupra poliției în Yalova, iar alții erau suspectați că plănuiau posibile atacuri în preajma Anului Nou, a declarat Parchetul-șef din Istanbul.

Mai mulți dintre cei reținuți sunt suspectați că au colectat bani sub pretextul unor organizații caritabile și i-au direcționat către rețele cu legături IS din Siria, au spus procurorii.

Printre cei reținuți s-au aflat cetățeni străini cu legături cu luptători IS din zone de conflict, au spus autoritățile.

Atacurile grupării Stat Islamic în Turcia

IS a comis anterior mai multe atacuri mortale în Turcia. La 10 octombrie 2015, atentatori sinucigași IS au vizat un miting pentru pace în fața principalei gări din Ankara, ucigând cel puțin 102 persoane și rănind peste 400, în ceea ce rămâne cel mai mortal atac terorist din istoria Turciei. Procesele legate de atac sunt încă în desfășurare.

La 1 ianuarie 2017, un atacator a deschis focul în clubul de noapte Reina din Istanbul, în timpul sărbătoririi Anului Nou, ucigând 39 de persoane.

Între 2015 și 2017, IS a comis atacuri și pe aeroportul Atatürk din Istanbul, precum și în Suruç și Diyarbakır, în care sute de civili au fost uciși.

Deși IS a pierdut controlul asupra tuturor teritoriilor pe care le deținea în Siria și Irak cu ani în urmă, celulele grupării extremiste au continuat să comită atacuri în cele două țări și în afara lor.

Statele Unite au desfășurat lovituri aeriene împotriva militanților IS în nord-vestul Nigeriei săptămâna trecută, iar poliția australiană a declarat că doi atacatori care au deschis focul la un eveniment de Hanukkah, la Bondi Beach din Sydney, luna aceasta, par să fi fost inspirați de grupare.

Editor : M.I.