Live TV

Val de arestări în Turcia: 357 de suspecți asociați cu gruparea Stat Islamic, reținuți în 21 de provincii

Data publicării:
Turkey News - September 8, 2025
Turcia a lansat o serie de operațiuni împotriva celulelor IS. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Atacurile grupării Stat Islamic în Turcia

Operațiunile împotriva grupării Stat Islamic s-au extins în Turcia, după o confruntare armată în Yalova soldată cu răniți și nouă morți, inclusiv trei polițiști. Autoritățile au anunțat reținerea a 357 de suspecți în 21 de provincii, în contextul alertelor privind posibile atacuri de Anul Nou.

Poliția turcă a reținut 357 de membri suspectați ai așa-numitului Stat Islamic (IS), ca parte a unei represiuni extinse împotriva grupării, a declarat marți ministrul de interne, relatează Euronews.

Raidurile, desfășurate în 21 de provincii din Turcia, au avut loc la o zi după un conflict mortal în provincia Yalova, din nord-vest, unde trei ofițeri de poliție și șase militanți IS au fost uciși. Alți opt ofițeri și un agent de securitate au fost răniți când poliția a luat cu asalt o casă folosită ca ascunzătoare.

În ultima săptămână, Turcia a lansat o serie de operațiuni împotriva celulelor IS suspectate, după ce autoritățile au declarat că plănuiau atacuri care vizau sărbătorile de Crăciun și Anul Nou.

Marți, poliția a desfășurat raiduri simultane în 21 de provincii, inclusiv în Istanbul, Ankara și Yalova, a declarat ministrul de interne Ali Yerlikaya într-un comunicat publicat pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El a spus că 357 de suspecți au fost reținuți, dar nu a oferit alte detalii.

O parte dintre suspecți aveau legături cu militanții care au deschis focul asupra poliției în Yalova, iar alții erau suspectați că plănuiau posibile atacuri în preajma Anului Nou, a declarat Parchetul-șef din Istanbul.

Mai mulți dintre cei reținuți sunt suspectați că au colectat bani sub pretextul unor organizații caritabile și i-au direcționat către rețele cu legături IS din Siria, au spus procurorii.

Printre cei reținuți s-au aflat cetățeni străini cu legături cu luptători IS din zone de conflict, au spus autoritățile.

Atacurile grupării Stat Islamic în Turcia

IS a comis anterior mai multe atacuri mortale în Turcia. La 10 octombrie 2015, atentatori sinucigași IS au vizat un miting pentru pace în fața principalei gări din Ankara, ucigând cel puțin 102 persoane și rănind peste 400, în ceea ce rămâne cel mai mortal atac terorist din istoria Turciei. Procesele legate de atac sunt încă în desfășurare.

La 1 ianuarie 2017, un atacator a deschis focul în clubul de noapte Reina din Istanbul, în timpul sărbătoririi Anului Nou, ucigând 39 de persoane.

Între 2015 și 2017, IS a comis atacuri și pe aeroportul Atatürk din Istanbul, precum și în Suruç și Diyarbakır, în care sute de civili au fost uciși.

Deși IS a pierdut controlul asupra tuturor teritoriilor pe care le deținea în Siria și Irak cu ani în urmă, celulele grupării extremiste au continuat să comită atacuri în cele două țări și în afara lor.

Statele Unite au desfășurat lovituri aeriene împotriva militanților IS în nord-vestul Nigeriei săptămâna trecută, iar poliția australiană a declarat că doi atacatori care au deschis focul la un eveniment de Hanukkah, la Bondi Beach din Sydney, luna aceasta, par să fi fost inspirați de grupare.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-putin semneaza independenta in donbas
1
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către...
Petre Lazaroiu ID45936_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
„Este fără precedent”. Ce spune un fost judecător CCR despre cererea de amânare în...
President Donald Trump meets Ukraine President Volodymyr Zelenskyy,
3
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Vladimir Putin
4
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
zelenski
5
Zelenski anunță că SUA au propus Ucrainei garanţii de securitate pe o perioadă de 15 ani...
"Devastator". Anunțul soției lui Michael Schumacher, la 12 ani de la accidentul fostului pilot de Formula 1
Digi Sport
"Devastator". Anunțul soției lui Michael Schumacher, la 12 ani de la accidentul fostului pilot de Formula 1
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Putin ridică paharul de șampanie
Ce lideri europeni s-au aflat pe lista lui Putin cu urări de Crăciun și Anul Nou
avioane f-35
Trump spune că SUA vor să vândă avioane de luptă F-35 Turciei. Israelul nu este de acord
oameni merg prin viscol
Noi avertizări de la meteorologi: Cod galben de vânt și ninsoare viscolită. Cum va fi vremea până la Revelion
Rețetă piftie. Foto Getty Images
Cea mai simplă rețetă de piftie pentru masa de Anul Nou. Chef Adi Hădean explică secretul care o face perfectă: „Nu se adaugă gelatină”
The training of Turkish police special operations teams for challenging missions
Confruntări cu militanţi ai Statului Islamic în Turcia: Șapte poliţişti au fost răniţi 
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin’s secret Valdai palace retreat, some 230 miles northwest of the Kremlin
Ucraina transmite un nou mesaj după acuzațiile Rusiei privind un...
Dick Schoof premierul olandei
Premierul Olandei și Ilie Bolojan vizitează Baza Aeriană de la Câmpia...
Zile libere în 2026. Foto Getty Images
Libere legale în 2026: Cinci zile nelucrătoare în ianuarie pentru...
medicina stetoscop carti examen rezidentiat
DNA: Profesori de la Facultatea de Medicină din Galați, trimiși în...
Ultimele știri
Suedia declară bufnița polară „dispărută regional” după 10 ani de „tăcere”
Aleksandr Lukaşenko a graţiat 22 de deţinuţi, majoritatea opozanţi bieloruși
Apelul preşedintelui Iranului după protestele spontane din centrul Teheranului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e văduvul lui Brigitte Bardot, al patrulea ei soț. A fost cea mai lungă căsnicie a actriței franceze
Cancan
Ninge 5 zile consecutiv, în România, de pe 1 ianuarie 2026! Meteorologii Weather.com au revizuit prognoza...
Fanatik.ro
Ce s-a ales de cel mai bogat român. Dumitru Dragomir a dezvăluit cu ce se ocupă în prezent Ioan Niculae...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Cristiano Ronaldo a provocat isterie într-un mall din Dubai: „Imaginați-vă asta la înmormântarea lui Jota”
Adevărul
Chirurg exasperat de comportamentul vizitatorilor: „Munca noastră e sabotată, par să fi uitat că se află în...
Playtech
Se schimbă legea pentru românii care au casă şi teren. Actul obligatoriu din 2026, puţini ştiu de modificare
Digi FM
Fuego, întrebat dacă îl preferă pe Moș Crăciun sau pe Moș Gerilă. Declarațiile sale l-au revoltat pe Maurice...
Digi Sport
Banii jos! 40 de milioane de euro după "ruptura" totală cu Cristi Chivu
Pro FM
Anca Țurcașiu, detalii neștiute despre mama ei, care a murit de cancer: „A fost o femeie plinuță toată viața...
Film Now
Anthony Hopkins, mesaj emoționant în ziua în care a marcat 50 de ani de când nu a mai consumat alcool...
Adevarul
Preparatul ideal pentru masa de Revelion, potrivit Mihaelei Bilic: „Îmbucătura perfectă care vă scoate din...
Newsweek
Doi pensionari obțin schimbarea formulei de recalculare a pensiei și bani în plus. În ce județe domiciliază?
Digi FM
Zile libere 2026 în România. Calendarul zilelor libere legale și minivacanțe posibile
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Top 5 rase de câini care nu năpârlesc și nu miros. Recomandările unui dresor cu 30 de ani de experiență
Film Now
Paul Bettany credea că „a ajuns la finalul carierei” înainte de a obține rolul Vision din Universul Marvel de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...