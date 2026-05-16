Imperiul mediatic al lui Orban se prăbușește după ce fostul premier a pierdut alegerile. Măsurile anunțate de Magyar

Imperiul media construit de guvernul fostului prim-ministru maghiar Viktor Orban, un pilon cheie al celor 16 ani de putere ai liderului naționalist, se destramă rapid în urma alegerilor de luna trecută, arată o analiză Reuters.

La câteva săptămâni după alegerile câștigate de opoziția de centru-dreapta condusă de Peter Magyar cu o victorie covârșitoare, personalități importante din unele dintre cele mai importante instituții pro-Orban au fost date afară, iar un program de știri emblematic a fost desființat.

Tonul instituțiilor publice s-a schimbat peste noapte, mai multe voci ale opoziției apărând chiar înainte ca Magyar să preia oficial puterea, în timp ce influencerii pro-Orban au dispărut practic de pe rețelele de socializare.

Acestea sunt primele fisuri în sistemul media strict controlat al lui Orban, care urmează să fie supus unor schimbări după ce noul guvern a fost învestit la începutul acestei săptămâni.

Magyar, care a numit presa de stat o „fabrică de minciuni”, s-a angajat să restabilească libertatea presei, să creeze o nouă lege a mass-media și o nouă autoritate media.

Naționalistul Orban a fost lăudat de conservatorii din Europa și SUA și considerat creierul unei „democrații iliberale”, dar alegătorii s-au săturat de acuzațiile de corupție și stagnare economică.

La alegerile din 12 aprilie, partidul de centru-dreapta Tisza a pus capăt guvernării de 16 ani a lui Orban și a obținut o majoritate de două treimi în parlament, necesară pentru a anula reforma constituțională a lui Orban.

UE, cu ochii pe Ungaria

Liderii Uniunii Europene urmăresc îndeaproape Ungaria ca pe un test pentru restabilirea controalelor și echilibrului democratic - libertatea presei a fost una dintre principalele probleme ale statului de drept pentru care guvernul lui Orban s-a confruntat adesea cu Bruxelles-ul.

Sub conducerea lui Orban, presa de stat a intrat sub un control guvernamental tot mai puternic, pe măsură ce au fost adoptate noi legi privind mass-media, iar mai multe publicații private au fost fie închise, fie preluate de oameni de afaceri apropiați fostului guvern.

Ungaria a căzut pe locul 74 în 2026, de la locul 23 în 2010, în indicele libertății presei realizat de Reporteri fără Frontiere. Guvernul lui Orban a negat că ar fi exercitat presiuni asupra mass-media și a declarat că îndeplinește standardele UE privind libertatea mass-media.

Revoluții în presa pro-Orban

Cel mai popular canal de televiziune din Ungaria, TV2, l-a concediat pe directorul departamentului de știri după alegeri și a scos din grila de programe cea mai cunoscută emisiune. Proprietarul TV2, omul de afaceri pro-Orban Miklos Vaszily, a declarat săptămâna trecută pentru site-ul de știri 444.hu că programul de știri a fost anulat din cauza „erodării imaginii sale”.

Prezentatorii de știri ai TV2 îl susțineseră pe Orban înainte de alegeri.

Săptămâna trecută, redactorul-șef al site-ului de știri pro-Orban Index a fost demis, după ce publicația a recunoscut că un document publicat de el, care pretindea că dezvăluie programul secret al lui Magyar de creștere a impozitelor, „nu era planul economic al partidului Tisza”.

Documentul fals a fost un element cheie în campania lui Orban împotriva lui Magyar. Index nu a dezvăluit cine l-a creat.

Între timp, online, un grup de tineri influenceri pro-Orban, numit Megafon, a redus drastic numărul clipurilor publicate pe Facebook, potrivit unui bilanț realizat de site-ul de verificare a faptelor Lakmusz.hu.

Într-un podcast găzduit de rapperul de dreapta Dopeman, Orban s-a distanțat de „mass-media de centru-dreapta” care l-a susținut anterior, cum ar fi TV2 și Index.

După alegeri, jurnalele de seară ale televiziunii de stat M1 au arătat rapid semne de schimbare. Un studiu realizat de think-tank-ul Republikon a constatat că relatările M1 l-au favorizat în mod covârșitor pe Orban, figurile opoziției fiind portretizate negativ, dar în săptămâna de după alegeri au apărut voci mai diverse, iar reportajele au devenit mai echilibrate.

Schimbarea a fost cel mai vizibilă atunci când Magyar a fost invitat la radioul și televiziunea de stat și s-a confruntat cu reporterii, întrebându-i de ce nu a fost invitat acolo mai devreme.

„Ne-am dori un serviciu de știri cu adevărat echilibrat și obiectiv... ne-am dori ca liderii săi să fie aleși într-un mod paritar, negociat”, a declarat Magyar după ședința inaugurală a guvernului.

Într-unul dintre primele sale decrete ca prim-ministru, Magyar a ordonat joi o revizuire „cuprinzătoare și imediată” a presei de stat și a finanțării acesteia.

Cu toate acestea, crearea unei prese cu adevărat echilibrate va fi o provocare majoră, spun analiștii.

Krisztina Balogh, reporteră la televiziunea publică între 2016 și 2018, a detaliat într-o postare pe Facebook cum editorii i-au cerut ca știrile să se potrivească cu discursul guvernului.

„Odată mi s-a cerut să găsesc un doctor care să spună în fața camerei că migranții sunt periculoși pentru că răspândesc boli”, a scris ea.

Campania antiimigrație a sporit popularitatea lui Orban, ceea ce l-a ajutat să câștige trei alegeri la rând după 2010.

Gabor Polyak, șeful departamentului de media al Universității Eotvos Lorand, a avertizat că succesul în remodelarea mass-media va depinde la fel de mult de voința politică, cât și de reformele legale.

„Dacă elita politică acceptă că sarcina jurnalismului este de a critica și de a păstra distanța față de politică, atunci aproape orice instituție publică de presă poate funcționa bine”, a spus Polyak.

Publicitatea de stat

Un alt pilon al sistemului media al lui Orban este KESMA, un conglomerat de aproape 500 de publicații, inclusiv toate ziarele regionale, înființat de aliați ai săi în 2018.

Magyar a declarat că va opri fluxul mare de publicitate de stat către grup și va revizui crearea acestuia, care era scutit de controlul concurențial.

O astfel de mișcare ar afecta puternic KESMA, deoarece publicații importante precum TV2 și Index ar putea supraviețui datorită unui public numeros, dar ziarele regionale tipărite, de exemplu, s-ar putea confrunta cu închiderea, a declarat expertul media Polyak.

Schimbarea ar putea, de asemenea, să restabilească concurența pe piață și să stimuleze veniturile din mass-media independentă.

