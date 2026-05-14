Ungaria ia măsuri după atacurile Rusiei asupra Transcarpatiei. Zelenski îi mulțumește lui Peter Magyar

Noul guvern al Ungariei, condus de premierul conservator Peter Magyar, a condamnat recentele atacuri ale Rusiei cu drone asupra Transcarpatiei, o regiune populată preponderent de etnici maghiari în extremitatea vestică a Ucrainei, motiv pentru care l-a convocat pe ambasadorul rus la Budapesta la Ministerul ungar de Externe, relatează EFE.

„Guvernul ungar condamnă cu fermitate atacurile împotriva regiunii în care trăiesc şi maghiari”, a declarat Peter Magyar miercuri seara, în marja primei şedinţe a cabinetului său desfăşurată la Opusztaszer, în centrul ţării, potrivit Agerpres. 

Şefa diplomaţiei ungare Anita Orban l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Budapesta pentru a-i cere explicaţii cu privire la atacurile împotriva mai multor localităţi din această regiune ucraineană.

Potrivit presei ungare, este pentru prima dată de la începutul războiului în Ucraina, în februarie 2022, când guvernul Ungariei protestează în acest mod împotriva unui atac rusesc care a avut loc în ţara vecină.

De asemenea, preşedintele Ungariei, Tamas Sulyok, şi purtătorul de cuvânt al partidului Fidesz, aflat până acum la guvernare, Gergely Gulyas, au condamnat atacurile ruseşti.

Liderul partidului Fidesz, ultranaţionalistul Viktor Orban, care a condus Ungaria timp de 16 ani începând din 2010, a fost timp de mulţi ani principalul aliat al Rusiei în Uniunea Europeană.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a mulţumit lui Magyar pentru declaraţiile sale şi a subliniat în mesajul său de miercuri seara că este nevoie de o „poziţie comună” pentru a se pune capăt războiului.

Până la izbucnirea războiului, în Ucraina trăiau aproximativ 150.000 de etnici maghiari, iar regiunea Transcarpatia era relativ ferită de atacurile Rusiei.

Partidul lui Magyar, Tisza, a câştigat alegerile parlamentare din 12 aprilie, cu o largă majoritate calificată, punând astfel capăt aşa-numitei „democraţii iliberale” a lui Orban.

Guvernatorul regiunii Transcarpatia a declarat că atacul a fost cel mai intens de la începutul invaziei ruse pe scară largă în 2022, cu lovituri asupra unor obiective de infrastructură critică în mai multe raioane, potrivit Reuters.

