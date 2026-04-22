Împrumutul UE pentru Ucraina, aprobat după ce Ungaria și-a ridicat veto-ul. Reacția lui Zelenski

Prin Aeroportul Rzeszow trece 90% din ajutorul occidental către Ucraina.
Uniunea Europeană a dat miercuri undă verde împrumutului de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, după ce Ungaria și-a ridicat veto-ul. Decizia Budapestei vine după ce Ucraina a repus în funcțiune conducta Drujba, bombardată de ruși. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat acordul și insistă pentru progrese în negocierile de aderare la UE.

Uniunea Europeană a dat miercuri o primă undă verde unui împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, potrivit unor surse diplomatice citate de AFP, preluată de News.ro.

Ciprul, care deţine preşedinţia semestrială a Consiliului European, a anunţat că a lansat o procedură care urmează să conducă la un acord al Celor 27 şi să permită primele plăţi din acest împrumut, blocat în prezent de către Ungaria.

Budapesta şi-a dat acordul lansării acestei proceduri, care se va încheia joi.

Însă Budapesta a condiţionat în continuare un acord definitiv de o reluare a livrărilor de petrol rusesc prin oleoductirul Drujba, care traversează Ucraina, pe care Kievul a anunţat că l-a repus în funcţiune miercuri.

După ce Ucraina a reparat şi repus în funcţiune conducta petrolieră Drujba, care furnizează petrol rusesc către ţările central-europene, Ungaria a deblocat ajutorul financiar european de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE sub forma unui împrumut, pe care Kievul îl va rambursa numai dacă Rusia îi va plăti „reparaţii de război”, altfel va fi plătit de statele UE, cu excepţia Ungariei, Republicii Cehe şi Slovaciei, care au refuzat să participe la mecanismul de garantare.

Premierul ungar în exerciţiu Viktor Orban, care părăseşte luna viitoare puterea după 16 ani în urma pierderii alegerilor, şi-a ridicat de asemenea veto-ul faţă de al 20-lea pachet de sancţiuni europene împotriva Rusiei.

Reacția lui Zelenski

„Acordul nostru cu Uniunea Europeană pentru deblocarea unui pachet de ajutor de 90 de miliarde de euro pe doi ani în favoarea Ucrainei, precum şi un nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei (...), sunt acum în aplicare”, a scris Volodimir Zelenski pe reţeaua socială X, după ce ambasadorii celor 27 de state membre la UE au validat mai devreme aceste măsuri.

„Această deblocare este semnalul corect în circumstanţele actuale. Rusia trebuie să pună capăt războiului. Iar stimulentele pentru aceasta pot veni doar atunci când atât sprijinul pentru Ucraina cât şi presiunea împotriva Rusiei sunt suficiente”, a susţinut el în continuare.

„Ucraina îşi îndeplineşte obligaţiile în relaţiile cu UE”, prin urmare cele 27 de state membre trebuie să răspundă cu noi paşi către „integrarea europeană deplină a Ucrainei”, a indicat preşedintele ucrainean.

El a menţionat că va discuta cu liderii europeni pentru a deschide grupuri de capitole ale negocierilor în vederea aderării Ucrainei la UE, aderare faţă de care s-a opus tot Viktor Orban, care a reclamat situaţia drepturilor minorităţii maghiare din Transcarpatia şi prejudiciile pe care le-ar suferi economia ungară.

Ucraina le solicită ţărilor UE o dată precisă pentru aderarea sa, dar atât Bruxelles-ul, cât şi majoritatea statelor membre au explicat faptul că nu pot avansa o astfel de dată şi că aderarea Ucrainei va depinde de îndeplinirea criteriilor de aderare.

