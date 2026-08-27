În ce situații a mai expulzat Rusia diplomaţi români. Cele 9 cazuri din istoria relațiilor bilaterale

Rusia a declarat, joi, persona non grata un angajat al Ambasadei României la Moscova, ca măsură de răspuns, după ce în urmă cu o lună, la 27 iulie, România a anunţat la rândul ei expulzarea unui diplomat al Federaţiei Ruse. Acesta ar fi al nouălea caz de expulzare a unor diplomaţi români din istoria relaţiilor bilaterale, notează agenţia TASS, care a făcut o cronologie a acestor incidente, precizând că de regulă, numele diplomaţilor expulzaţi nu sunt făcute publice.

La 16 august 2010, primul secretar al secţiei politice a Ambasadei României, Gabriel Grecu, a fost expulzat din Federaţia Rusă. Un angajat al Serviciului de Informaţii Externe al României, care lucra la Moscova sub acoperire diplomatică, a fost reţinut în timp ce încerca să obţină informaţii secrete de natură militară de la un cetăţean rus. Ca răspuns, în aceeaşi lună, primul secretar al Ambasadei Federaţiei Ruse la Bucureşti, Anatolie Akopov, a fost declarat persona non grata, potrivit News.ro.

La 30 martie 2018, Rusia a ordonat unui diplomat român să părăsească teritoriul său. Aceasta a fost o măsură de răspuns la expulzarea unui angajat al Ambasadei Federaţiei Ruse în România, în cadrul unei acţiuni coordonate cu peste 20 de ţări în sprijinul Regatului Unit, care a acuzat Rusia de otrăvirea, la 4 martie, la Salisbury, a fostului angajat al GRU (serviciul de spionaj al armatei ruse), Serghei Skripal.

La 11 mai 2021, Rusia a anunţat expulzarea căpitanului G. Iliescu, ataşat militar adjunct la Ambasada României. Această măsură a fost luată ca răspuns la acţiuni similare întreprinse la 26 aprilie împotriva ataşatului militar adjunct al Ambasadei Rusiei la Bucureşti.

La 13 mai 2022, Federaţia Rusă a declarat, ca măsură de răspuns, 10 diplomaţi din România care lucrau la Moscova drept personae non gratae. La 5 aprilie, România expulzase un număr identic de diplomaţi ruşi în contextul invaziei ruse din Ucraina.

La 8 septembrie 2022, Rusia a declarat persona non grata un angajat al Ambasadei României în Federaţia Rusă. În luna august, România a întreprins o acţiune similară împotriva unui diplomat al Ambasadei Rusiei la Bucureşti.

La 3 iulie 2024, Rusia, ca răspuns la decizia adoptată la 24 mai de partea română privind expulzarea unui diplomat al Ambasadei Federaţiei Ruse la Bucureşti, a dispus ca un angajat al Ambasadei României la Moscova să părăsească teritoriul său.

La 9 aprilie 2025, Rusia a anunţat expulzarea ataşatului militar al misiunii diplomatice române la Moscova şi a adjunctului acestuia. Aceasta a constituit un răspuns la declararea, la 5 martie, ca personae non gratae a ataşatului militar al Ambasadei Rusiei la Bucureşti şi a asistentului său.

La 25 iunie 2026, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a decis, ca măsură de răspuns, să închidă Consulatul României din Sankt Petersburg şi să-l expulzeze pe consulul român, după ce la 29 mai, autorităţile române au retras acordul pentru funcţionarea consulatului general al Rusiei din Constanţa şi l-au declarat persona non grata pe şeful acestuia, Andrei Kosilin.

Acest lucru a fost legat de incidentul cu o dronă care, în noaptea de 29 mai, s-a prăbuşit peste un bloc din Galaţi, fapt pentru care Bucureştiul a acuzat Federaţia Rusă.

Joi, MAE rus a anunțat că a declarat persona non grata un angajat al Ambasadei României la Moscova. Diplomația română a transmis că decizia rușilor are caracter de reciprocitate.

„Pe 27 august, însărcinata cu afaceri a României în Rusia, Liliana Burda, a fost convocată la Departamentul de Protocol de Stat al Ministerului de Externe, unde a primit o notă din partea ministerului prin care o declara pe o angajată a ambasadei României la Moscova persona non grata”, se arată în comunicatul Ministerului rus de Externe, citat de presa de la Moscova.

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Editor : C.L.B.