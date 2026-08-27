Live TV

În ce situații a mai expulzat Rusia diplomaţi români. Cele 9 cazuri din istoria relațiilor bilaterale

Data publicării:
steag rusia-kremlin
Steagul Rusiei. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Rusia a declarat, joi, persona non grata un angajat al Ambasadei României la Moscova, ca măsură de răspuns, după ce în urmă cu o lună, la 27 iulie, România a anunţat la rândul ei expulzarea unui diplomat al Federaţiei Ruse. Acesta ar fi al nouălea caz de expulzare a unor diplomaţi români din istoria relaţiilor bilaterale, notează agenţia TASS, care a făcut o cronologie a acestor incidente, precizând că de regulă, numele diplomaţilor expulzaţi nu sunt făcute publice.

La 16 august 2010, primul secretar al secţiei politice a Ambasadei României, Gabriel Grecu, a fost expulzat din Federaţia Rusă. Un angajat al Serviciului de Informaţii Externe al României, care lucra la Moscova sub acoperire diplomatică, a fost reţinut în timp ce încerca să obţină informaţii secrete de natură militară de la un cetăţean rus. Ca răspuns, în aceeaşi lună, primul secretar al Ambasadei Federaţiei Ruse la Bucureşti, Anatolie Akopov, a fost declarat persona non grata, potrivit News.ro.

La 30 martie 2018, Rusia a ordonat unui diplomat român să părăsească teritoriul său. Aceasta a fost o măsură de răspuns la expulzarea unui angajat al Ambasadei Federaţiei Ruse în România, în cadrul unei acţiuni coordonate cu peste 20 de ţări în sprijinul Regatului Unit, care a acuzat Rusia de otrăvirea, la 4 martie, la Salisbury, a fostului angajat al GRU (serviciul de spionaj al armatei ruse), Serghei Skripal.

La 11 mai 2021, Rusia a anunţat expulzarea căpitanului G. Iliescu, ataşat militar adjunct la Ambasada României. Această măsură a fost luată ca răspuns la acţiuni similare întreprinse la 26 aprilie împotriva ataşatului militar adjunct al Ambasadei Rusiei la Bucureşti.

La 13 mai 2022, Federaţia Rusă a declarat, ca măsură de răspuns, 10 diplomaţi din România care lucrau la Moscova drept personae non gratae. La 5 aprilie, România expulzase un număr identic de diplomaţi ruşi în contextul invaziei ruse din Ucraina.

La 8 septembrie 2022, Rusia a declarat persona non grata un angajat al Ambasadei României în Federaţia Rusă. În luna august, România a întreprins o acţiune similară împotriva unui diplomat al Ambasadei Rusiei la Bucureşti.

La 3 iulie 2024, Rusia, ca răspuns la decizia adoptată la 24 mai de partea română privind expulzarea unui diplomat al Ambasadei Federaţiei Ruse la Bucureşti, a dispus ca un angajat al Ambasadei României la Moscova să părăsească teritoriul său.

La 9 aprilie 2025, Rusia a anunţat expulzarea ataşatului militar al misiunii diplomatice române la Moscova şi a adjunctului acestuia. Aceasta a constituit un răspuns la declararea, la 5 martie, ca personae non gratae a ataşatului militar al Ambasadei Rusiei la Bucureşti şi a asistentului său.

La 25 iunie 2026, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a decis, ca măsură de răspuns, să închidă Consulatul României din Sankt Petersburg şi să-l expulzeze pe consulul român, după ce la 29 mai, autorităţile române au retras acordul pentru funcţionarea consulatului general al Rusiei din Constanţa şi l-au declarat persona non grata pe şeful acestuia, Andrei Kosilin.

Acest lucru a fost legat de incidentul cu o dronă care, în noaptea de 29 mai, s-a prăbuşit peste un bloc din Galaţi, fapt pentru care Bucureştiul a acuzat Federaţia Rusă.

Joi, MAE rus a anunțat că a declarat persona non grata un angajat al Ambasadei României la Moscova. Diplomația română a transmis că decizia rușilor are caracter de reciprocitate.

„Pe 27 august, însărcinata cu afaceri a României în Rusia, Liliana Burda, a fost convocată la Departamentul de Protocol de Stat al Ministerului de Externe, unde a primit o notă din partea ministerului prin care o declara pe o angajată a ambasadei României la Moscova persona non grata”, se arată în comunicatul Ministerului rus de Externe, citat de presa de la Moscova.

Citește mai mult AICI 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Steag China
1
China îşi îndeamnă cetăţenii să plece „cât mai repede” din Eswatini, singurul stat...
baba rusia
2
O pensionară de 70 de ani a fost condamnată la 15 ani de închisoare în Rusia pentru că a...
liliana ruse
3
Jurnalista Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Ilie Bolojan privind citostaticele...
Sfinții Mucenici Adrian și Natalia 2026. Foto Getty Images
4
Sărbătoare în calendarul ortodox: Doi sfinți importanți sunt cinstiți pe 26 august. Cui...
kirilo budanov
5
Numele lui Kirilo Budanov, șeful de cabinet al lui Zelenski, apare în înregistrări legate...
Video Andrei Bordeianu, transportat de urgență la spital: ”Să ne rugăm pentru el”. Au apărut imaginile ”horror” cu accidentul
Digi Sport
Video Andrei Bordeianu, transportat de urgență la spital: ”Să ne rugăm pentru el”. Au apărut imaginile ”horror” cu accidentul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
fortificații anti-tanc la granița dintre Letonia și Rusia
Serviciile europene nu au niciun indiciu că Rusia pregătește un atac împotriva NATO (înalt oficial european)
Doctrina „surselor necunoscute": cum răspunde Moscova unei veri pierdute pe front
gsgbsdfg
Un ofițer rus a fost ucis într-un atentat cu bombă în Sankt Petersburg. Mașina în care se afla alături de soția sa a explodat
nicusor dan
Nicușor Dan, editorial în Fox News despre amenințarea Rusiei: „România nu va aștepta să fie pusă la încercare”
dronă maritimă în marea neagra
Prima reacție a Rusiei după ce un F-16 românesc a distrus o dronă maritimă lângă Neptun Deep. Declarațiile vin la 7 zile după incident
Recomandările redacţiei
nicusor dan si maia sandu isi strang mainile
Nicușor Dan: „România susține parcursul european al celor două țări”...
Peter Magyar,
Magyar, nou mesaj ironic: „Paks e la capacitate maximă. Centrala...
Dominic Fritz și Ilie Bolojan.
Dominic Fritz: „Relaţia cu PNL întotdeauna a fost una pragmatică”. Ce...
Ratko Mladic
Anchetă după moartea fostului comandant sârb bosniac Ratko Mladic...
Ultimele știri
ONU solicită reguli pentru toate platformele sociale după acordul Meta de miliarde de dolari
Polonia respinge categoric amplasarea de arme nucleare pe teritoriul său. Mesajul transmis de Guvernul de la Varșovia
Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit un nou mesaj RO-Alert. Au fost ridicate de la sol două avioane F-18 spaniole
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii scapă, în sfârșit, de 2 ani de greutăți și sacrificii. Din 28 august începe o perioadă complet...
Cancan
Părinții Victoriei, îngenuncheați de durere lângă sicriu. Mihaela și Cazimir Ionescu, devastați după...
Fanatik.ro
Primul titular care pleacă de la Universitatea Craiova după calificarea în grupele europene! Conducerea îi...
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
Antrenorul din SuperLiga, mărturie cutremurătoare despre fostul portar al Barcelonei care și-a luat viața la...
Adevărul
Adolescentul agresor din Galați care a înjunghiat un bărbat de 7 ori în parc era fotbalist și a fost dat...
Playtech
Primele țări care vor trebui să oprească Rusia în cazul unui atac. Planul pentru apărarea Europei, aşa va...
Digi FM
Cum își câștigă Marian Godină banii după demisia din Poliția Română. Are mai multe surse de venit
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Florin Tănase și-a găsit echipă, după ce ar fi decis să plece de la FCSB
Pro FM
"Nu mă rușinez cu iubirea mea. Nu o ascund, nu o neg". Ce i-a lăsat Paulei Seling un gust amar după ce și-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
"Au vrut să-mi facă terapie cu electroșocuri". Fosta soție a lui Bradley Cooper, despre coșmarul vieții ei
Adevarul
Cum s-a produs dezastrul din Nepal: prăbușirea unui ghețar a declanșat o viitură care a distrus sate întregi
Newsweek
Când intră pensia, indemnizația de handicap, alocația în septembrie? Care sume vor fi plătite în avans?
Digi FM
Aryna Sabalenka, apariție spectaculoasă la US Open. Rochia transparentă a fost eclipsată de bijuteriile de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson nu a dormit niciodată cu iubita lui, deși sunt împreună de patru ani. Motivul surprinzător...
Digi Animal World
Câinele tău este mereu agitat? 6 semne care pot indica mai mult decât o simplă energie
Film Now
A ales o viață de „pustnică”, dar a revenit după 2 ani. Cine este actrița care a atras toate privirile la...
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja