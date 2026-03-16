În Coreea de Nord, prezența la alegeri a ajuns la 99,99%. Kim Jong Un a votat într-o mină de cărbune

Nord-coreenii au ales duminică delegaţii adunării legislative, care doar aprobă deciziile guvernului, a transmis agenţia oficială de presă KCNA, autorităţile electorale estimând prezenţa la vot la 99,99%.

Alegerea membrilor Adunării Populare Supreme are loc la scurt timp după congresul partidului la putere, organizat cu mare fast din cinci în cinci ani, notează AFP, preluată de Agerpres.

În total, „99,99% dintre alegătorii înscrişi pe listele electorale au participat”, a anunţat Comisia electorală centrală, citată de KCNA.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a votat la o mină de cărbune din regiunea Sunchon, la nord de capitală, înainte de a ţine un discurs şi de a face fotografii cu minerii, a mai relatat sursa citată.

În cursul reuniunii Adunării Populare Supreme, analiştii vor urmări dacă Kim va fi numit preşedinte, o poziţie rezervată mult timp bunicului său, fondatorul Coreei de Nord, Kim Ir Sen.

