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Peste 20 de incursiuni nord-coreene la graniță într-o singură lună. Coreea de Sud își menține trupele în stare de alertă

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lansatoare de rachete balistice în Coreea de Nord
Progresul nuclear al Coreei de Nord vine într-un moment în care țara și-a consolidat alianța sa militară cu Rusia. Foto: Profimedia Images
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Armata Coreei de Sud a anunţat, miercuri, că monitorizează îndeaproape activitatea Coreei de Nord, inclusiv incursiunile peste linia de demarcaţie militară care separă cele două Corei, şi că îşi menţine o stare fermă de pregătire militară, transmite Reuters.

Declaraţia a venit ca răspuns la un articol publicat de ziarul Chosun ⁠Ilbo, potrivit căruia trupele nord-coreene au fost observate traversând linia de demarcaţie militară de peste 20 de ori în luna august.

Raportul, citând mai multe surse militare anonime, precizează că numărul incursiunilor trupelor nord-coreene detectate de armata sud-coreeană numai în luna august a depăşit totalul înregistrat în 2025.

Se menţionează că aceste traversări au avut loc pe fondul reluării de către forţele nord-coreene a lucrărilor de fortificare în apropierea frontierei, inclusiv amplasarea de mine şi construirea de garduri.

Armata ia măsuri de principiu în conformitate cu procedurile operaţionale şi va continua să-şi consolideze capacităţile”, a declarat Statul Major Interarme într-un comunicat.

Statul Major Interarme nu a furnizat detalii cu privire la numărul, locaţiile sau momentul traversărilor semnalate.

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Editor : C.A.

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