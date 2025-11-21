„În stilul articolului 5 din Tratatul NATO”. Axios dezvăluie posibile garanții de securitate pentru Ucraina, dintr-un document american

Planul în 28 de puncte pe care SUA l-au prezentat lui Volodimir Zelenski joi, care a fost obținut și de Axios, spune pur și simplu că „Ucraina va primi garanții de securitate fiabile”. Dar, alături de acesta, SUA au prezentat ucrainienilor un alt proiect de acord. Planul de pace al președintelui Donald Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga SUA și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”, potrivit unui proiect obținut de Axios.

După ce au prezentat Ucrainei planul în 28 de puncte, americanii au trimis un nou document în trei puncte care include garanții de securitate, preluând conceptul de „securitate colectivă”, conținut parțial în articolul 5 al NATO. „Un atac armat semnificativ, deliberat și susținut din partea Federației Ruse” ar fi atunci considerat „o amenințare la adresa păcii și securității comunității transatlantice”.

Planul lui Trump cere concesii dureroase din partea Ucrainei, dar include și o promisiune fără precedent. Obiectivul principal al președintelui Volodimir Zelenski în negocierile de pace este obținerea unei garanții solide de securitate din partea SUA și a Europei, iar aceasta este prima dată când Trump este dispus să pună una pe masă, comentează Axios.

Ce variante sunt luate în calcul

În acest caz, președintele american „va determina măsurile necesare pentru restabilirea securității”. Acestea sunt variate: „recurgerea la forța armată”, „informații”, „asistență logistică”, „acțiuni economice și diplomatice”.

Membrii NATO „se angajează să acționeze împreună cu Statele Unite pentru a răspunde la orice încălcare calificată”. Acest acord „intră în vigoare la data semnării și rămâne valabil timp de zece ani, fiind reînnoibil de comun acord”.

Documentul include spații pentru semnăturile Ucrainei, SUA, UE, NATO și Rusiei. Un înalt oficial al Casei Albe a declarat că Rusia a fost informată cu privire la proiect, dar nu este clar dacă semnătura președintelui Vladimir Putin va fi în cele din urmă necesară.

Un înalt oficial al Casei Albe și o altă sursă cu cunoștințe directe în legătură cu chestiunea au confirmat legitimitatea documentului. Înaltul oficial a declarat că propunerea va trebui discutată cu partenerii europeni și că ar putea suferi încă modificări. Elementele propunerii au fost relatate de Wall Street Journal.

Oficialul a declarat că administrația Trump consideră garanția de securitate propusă ca o „mare victorie” pentru Zelenski și pentru securitatea pe termen lung a Ucrainei.

Numai că Zelenski are acum în posesia sa o propunere care i-ar impune să cedeze și mai mult teritoriu ucrainean decât cel controlat în prezent de Rusia și să vadă Rusia primită înapoi în comunitatea națiunilor — cu ridicarea sancțiunilor și amnistie pentru crimele de război.

Dar i-ar oferi și o garanție mai puternică împotriva unei noi agresiuni rusești decât părea probabil anterior.

Trimisul lui Trump, Steve Witkoff, care a condus elaborarea planului în 28 de puncte, a discutat garanția de securitate propusă cu consilierul pentru securitate națională al lui Zelenski, Rustem Umerov, în weekend, iar joi a fost comunicată în scris lui Zelenski, a declarat oficialul american.

Posibile probleme acasă pentru Trump

Planul l-ar putea expune pe Trump la reacții negative din partea aliaților săi din America First, deoarece ar angaja efectiv armata SUA să apere Ucraina în cazul unui alt război, mai scrie Axios.

Statele Unite afirmă că un atac armat semnificativ, deliberat și susținut al Federației Ruse peste linia de armistițiu convenită pe teritoriul ucrainean va fi considerat un atac care amenință pacea și securitatea comunității transatlantice. Într-un astfel de caz, președintele Statelor Unite, în exercitarea autorității constituționale și după consultări imediate cu Ucraina, NATO și partenerii europeni, va stabili măsurile necesare pentru restabilirea securității. Aceste măsuri pot include forța armată, asistență în domeniul informațiilor și logistică, acțiuni economice și diplomatice și alte măsuri considerate adecvate. Un mecanism de evaluare comun cu NATO și Ucraina va evalua orice încălcare reclamată.

Membrii NATO, inclusiv Franța, Regatul Unit, Germania, Polonia și Finlanda, afirmă că securitatea Ucrainei este parte integrantă a stabilității europene și se angajează să acționeze în concert cu Statele Unite pentru a răspunde la orice încălcare calificată, asigurând o poziție de descurajare unificată și credibilă.

Prezentul cadru intră în vigoare la data semnării și rămâne valabil timp de zece ani, putând fi reînnoit de comun acord. O comisie mixtă de monitorizare condusă de partenerii europeni, cu participarea Statelor Unite, va supraveghea respectarea acestuia.

În plus față de garanția de securitate, planul în 28 de puncte prevede crearea unei zone demilitarizate între teritoriul controlat de Ucraina și cel controlat de Rusia în est.

Rusia ar prelua controlul asupra întregii regiuni Donbas, în timp ce liniile de control din Herson și Zaporoje ar fi în mare parte înghețate.

Nu ar exista trupe NATO pe teritoriul Ucrainei, iar armata ucraineană ar avea un efectiv maxim de 600 000 de soldați — mai mic decât în prezent (~800 000-850 000 de soldați), dar mult mai mare decât în timp de pace (~250 000).

Potrivit agenției de presă Reuters, președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu la radio că în opinia sa joi este termenul limită potrivit pentru ca Ucraina să accepte propunerea de pace susținută de Statele Unite, menită să pună capăt războiului purtat de Rusia în această țară.

Editor : Marina Constantinoiu