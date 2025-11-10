Live TV

Incident în Belgia: Trei drone au fost detectate deasupra unei centrale nucleare

Data publicării:
drona
Foto. Profimedia

Trei drone au fost detectate deasupra centralei nucleare belgiene Doel. Este cel mai recent incident dintr-o serie care implică prezența unor drone în apropierea unor obiective importante din Europa.

Incidentul, care a avut loc duminică seara, nu a a vut niciun impact asupra funcţionării centralei, precizează compania Engie, în portofoliul căreia se află centrala, relatează News.ro.

Autorităţile au fost informate cu privire la incident, a anunţat un purtător de cuvânt al Engie.

De asemenea, operaţiunile au fost întrerupte temporar pe aeroportul din Liège, după observarea unei drone, ultimul dintr-o serie de incidente imşicând drone înregistrate în ultimele zile.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie pe jos si frunze de toamnă
1
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
Pintea_Paul-Ciprian senator
2
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins la volan fără permis...
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
3
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei...
accident
4
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
coadă de mașini la benzinărie
5
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"
Digi Sport
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
fanel-bogos
Noi stenograme din dosarul rețelei rezerviștilor. Fănel Bogos: „I-am...
Anchetă la IPJ Teleorman după cazul femeii ucise pe stradă de fostul...
FED BALCON MOTIUNI 070925 P12_54555
Cum votează românii în funcție de vârstă: partidele pentru care ar...
aruncat
VIDEO Momentul în care un tânăr s-a aruncat dintr-o mașină aflată în...
Ultimele știri
Membru AUR acuzat de contrabandă cu țigări. Ce au descoperit anchetatorii la percheziții
Avertismentul lui Zelenski: Putin ar putea ataca NATO pentru a masca dezastrul luptelor din Ucraina
Scandal uriaș de corupție în Ucraina. Cel mai important parteneri de afaceri al lui Zelenski a fugit pentru a scăpa de procurori
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Drone kamikaze Shahed.
„Pielea mea se decojea”. Povestea femeilor africane păcălite să lucreze la drone militare în Rusia, având promisiunea unei cariere
Atac cibernetic
Serviciile de informații militare belgiene, ținta unui atac cibernetic pro-rus
A U.S. Army Soldier assigned to Bravo Troop, 1st Squadron, 102nd Cavalry Regiment, 44th Infantry Brigade Combat Team, New Jersey Army National Guard, trains alongside Soldiers of the Syrian Free Army, in Southern Syria, June 8, 2024. Coalition forces regu
Armata SUA vrea să cumpere un milion de drone în următorii 2-3 ani. „Sunt viitorul războiului”
Drone operators of 3rd Assault Brigade at positions near the frontline in the direction of Borova
Suedia a finanțat 400 de drone pentru campania Ucrainei de atacarea a rafinăriilor de petrol rusești
„Orice dronă care perturbă spațiul aerian trebuie doborâtă”. Belgia își consolidează centrul de securitate aeriană
„Orice dronă care perturbă spațiul aerian trebuie doborâtă”. Belgia își consolidează centrul de securitate aeriană
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Săgetător. Două zodii se trezesc la realitate, iar trecutul le bate din nou la ușă
Cancan
S-a aflat cauza accidentului grav din comuna Podari, lângă Craiova. Ce făcea fotbalistul de 20 de ani, care a...
Fanatik.ro
Stadionul Steaua devine Stadionul Emeric Ienei? Propunere în memoria celui mai mare antrenor din istoria...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Sporuri uriașe date de o companie de stat cu pierderi de milioane de lei. Deficitul de la fondul de salarii...
Adevărul
Imperiul lui Putin se prăbușește sub propria greutate. China câștigă teren
Playtech
Amendă uriaşă pentru cei care parchează pe locul unui vecin chiar şi 5 minute. Detaliul din lege pe care...
Digi FM
O legendă a sportului a mințit că are cancer și a obținut sute de mii de euro. Cum a folosit un cablu de...
Digi Sport
Charalambous și Pintilii s-au dus la Gigi Becali să-și anunțe demisia
Pro FM
Selena Gomez, în lacrimi după nunta cu Benny Blanco: „M-am căsătorit și apoi plângeam, convinsă că o să mor...
Film Now
A rupt tăcerea după aproape 20 de ani. Dwayne „The Rock” Johson, declarații despre divorțul de Dany Garcia...
Adevarul
Masacrul din defileu, prima mare victorie românească împotriva ungurilor. Cum și-a bătut joc primul voievod...
Newsweek
EXCLUSIV Casa de Pensii anunță că toate programele informatice funcționează. Când vin pensiile recalculate?
Digi FM
În decembrie colorați ouăle de Paști". Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împodobit deja bradul de Crăciun
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Sunt prietene de 25 de ani. Reese Witherspoon a „plâns” din cauza nedreptăților la care a fost supusă...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...