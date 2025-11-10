Incident în Belgia: Trei drone au fost detectate deasupra unei centrale nucleare

Trei drone au fost detectate deasupra centralei nucleare belgiene Doel. Este cel mai recent incident dintr-o serie care implică prezența unor drone în apropierea unor obiective importante din Europa.

Incidentul, care a avut loc duminică seara, nu a a vut niciun impact asupra funcţionării centralei, precizează compania Engie, în portofoliul căreia se află centrala, relatează News.ro.

Autorităţile au fost informate cu privire la incident, a anunţat un purtător de cuvânt al Engie.

De asemenea, operaţiunile au fost întrerupte temporar pe aeroportul din Liège, după observarea unei drone, ultimul dintr-o serie de incidente imşicând drone înregistrate în ultimele zile.

