Incident în Belgia: Trei drone au fost detectate deasupra unei centrale nucleare Data publicării: 10.11.2025 09:21 Foto. Profimedia Trei drone au fost detectate deasupra centralei nucleare belgiene Doel. Este cel mai recent incident dintr-o serie care implică prezența unor drone în apropierea unor obiective importante din Europa. Incidentul, care a avut loc duminică seara, nu a a vut niciun impact asupra funcţionării centralei, precizează compania Engie, în portofoliul căreia se află centrala, relatează News.ro.Autorităţile au fost informate cu privire la incident, a anunţat un purtător de cuvânt al Engie.De asemenea, operaţiunile au fost întrerupte temporar pe aeroportul din Liège, după observarea unei drone, ultimul dintr-o serie de incidente imşicând drone înregistrate în ultimele zile.