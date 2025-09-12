Live TV

Industria de lux, în declin. Noua strategie contra falimentului: rujuri de 160 de dolari și accesorii care nu depășesc 1.400 de dolari

Data publicării:
VIDEO: ‘I’ve sold over Ł50m worth of designer bags – THIS is how to spot a knock-off on social media'
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa: Profimedia

Marile companii din industria luxului caută să atragă consumatori noi prin produse mai accesibile - dar fără a-şi dilua exclusivitatea - pe fondul unei încetiniri vizibile a pieţei. În acest context, Louis Vuitton a lansat recent o colecţie de cosmetice, care include rujuri la 160 de dolari bucata, balsamuri de buze şi palete de farduri, semnalând o strategie mai largă de diversificare, transmite CNBC.

Este o mişcare foarte potrivită. Mega-brandurile ar fi înţelepte să nu îşi supraexpună produsele de bază şi să folosească categorii cu preţuri mai mici pentru a se conecta cu noi posibili consumatori”, a declarat Luca Solca, analist la Bernstein.

Pe lângă Louis Vuitton, și Prada, Celine sau Dries Van Noten au intrat în segmentul de beauty, iar Miu Miu urmează să lanseze produse proprii. Atracţia acestei categorii vine şi din marjele ridicate, spun analiştii.

În paralel, succesul accesoriilor mici şi al talismanelor de tip bag-charms a determinat branduri precum Coach, Longchamp şi Louis Vuitton să lanseze versiuni extravagante - unele ajungând la 1.420 de dolari - mizând pe fenomenul ”treatonomics”, în care consumatorii aleg mici plăceri de lux chiar dacă reduc cheltuielile mari.

Strategia vine într-un moment delicat pentru industrie, afectată de tarife comerciale, costuri în creştere şi de scăderea cererii, în special din China.

Experienţele trecute arată că diversificarea prin categorii mai accesibile a atras generaţiile tinere şi a consolidat loialitatea faţă de brand. Totuşi, echilibrul este fragil: prea multe produse entry-level pot eroda aura de exclusivitate.

A fost o strategie de succes acum un deceniu. Deocamdată este prea devreme să spunem dacă va funcţiona şi acum”, a spus Jelena Sokolova, analist la Morningstar.

Industria de lux pariază astfel pe o dublă miză: captarea tinerilor consumatori, prin produse mai accesibile, şi menţinerea interesului celor bogaţi prin articole ultra-premium, într-o piaţă unde exclusivitatea rămâne principalul capital.

Citește și Imperiul Armani. Ce bogăție lasă în urmă „regele” modei: haute couture, hoteluri, restaurante, 9.000 de angajați și o echipă de baschet

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Euromaidan-Warsaw Activists Blocked The Russian Ambassador, Poland - 09 May 2023
1
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei
donald trump la birou
2
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19...
drone polonia
3
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Președintele polonez a vorbit...
CEO-ul Oracle, Larry Ellison, a devenit pentru prima dată e cea mai bogată persoană din lume
4
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea...
photo-collage.png - 2025-08-17T195026.745
5
Nicușor Dan: „E neplăcut să iei bani de la educație, sănătate și să plătești pentru...
"E dezgustător!" / "Mă bucur că a vorbit". Adevărul despre viața personală a lui Carlos Alcaraz a ieșit la iveală
Digi Sport
"E dezgustător!" / "Mă bucur că a vorbit". Adevărul despre viața personală a lui Carlos Alcaraz a ieșit la iveală
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin privește prin ochean exercițiile militare Zapad
Incursiuni cu drone, exerciții militare uriașe și amenințări: Care...
Captura video atacator Charlie Kirk
Noi imagini cu atacatorul lui Charlie Kirk, publicate de poliție...
biserica ilegala gigi becali
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi...
Charity Commission report
Prințul Harry a mers în Ucraina. Ce le-a promis soldaților răniți în...
Ultimele știri
Un elev de 15 ani din Târgu Jiu a fost bătut, la școală, de un coleg. Victima a ajuns la spital
Mișcare periculoasă: un portavion de ultimă generaţie al Chinei a traversat strâmtoarea Taiwan. Imagini cu colosul „Fujian”
Momentul în care echipajul ucrainean al unui elicopter Mi-8 doboară o drona rusă Shahed-136 cu ajutorul mitralierei de la bord
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
logouri prada
Prada cumpără rivala Versace. Care este valoarea tranzacției
2025 Vanity Fair Oscar Party, Los Angeles, California, United States - 02 Mar 2025
Donatella Versace renunță la șefia departamentului de creație al casei de modă înființate de fratele ei. Prada, viitorul proprietar
Prada, aproape de achiziția Versace: ar putea intra în portofoliul său pentru 1,6 miliarde de dolari
Prada se pregătește să cumpere Versace într-un acord de 1,6 miliarde de dolari
Royal Variety Performance 2024
Elton John și-a pierdut vederea, după o infecție la ochiul drept. „Sunt deja patru luni de când nu mai pot vedea”
pește robin de mare
Un pește bizar cu „picioare” uimește oamenii de știință: „Gustă” fundul mării pentru a găsi hrană proaspătă
Partenerii noștri
Pe Roz
S-a îngrășat 45 kg într-un an, dar medicii îi spuneau să mănânce migdale și să facă sport. Ce se întâmpla, de...
Cancan
Bărbatul din SUA care a ucis-o pe Iryna și-a motivat gestul. Nu o să îți vină să crezi ce scuză are...
Fanatik.ro
Mirel Rădoi a mărturisit cum lucrează cu fiul său Denis la Universitatea Craiova: „După meci doarme maximum 2...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Vicepreședintele AUR, care îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea, a fost amendat drastic de Poliție...
Adevărul
Cum arată una dintre cele mai moderne școli din România. Se află într-un orășel de la capătul țării și este...
Playtech
Cine primește tichetele sociale de 250 de lei până la finalul anului. Lista persoanelor eligibile
Digi FM
Fostul iubit al Cristinei Cioran, tatăl copiilor ei, condamnat la închisoare cu executare. Alex...
Digi Sport
Scandal de proporții! Au "luat foc" după ce au văzut poza cu Ruben Neves și văduva lui Diogo Jota
Pro FM
Mihai Trăistariu face și azi bani din piesa Tornero, la 19 ani de la Eurovision. Cât primește din străinătate
Film Now
Gwyneth Paltrow și Brad Falchuk, despre greșeala din primul an de căsnicie: „Dacă m-aș putea întoarce în...
Adevarul
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să...
Newsweek
La ce oră virează băncile, azi, pensiile pe card? CEC este prima. Când intră banii la BCR, BT, BRD?
Digi FM
Ruben Neves, revoltat după ce o revistă portugheză a sugerat o legătură romantică cu văduva lui Diogo Jota...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Momentul când un câine prinde o dinamită cu botul și oprește explozia. A salvat 10 oameni de la moarte
Film Now
La sfârșitul lui august apăreau de mână, acum au rupt logodna. Nina Dobrev și Shaun White s-au despărțit după...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea