Imperiul Armani. Ce bogăție lasă în urmă „regele” modei: haute couture, hoteluri, restaurante, 9.000 de angajați și o echipă de baschet

Data publicării:
Giorgio Armani's funeral chapel, Donatella Versace arrives, Milan, Italy - 06 Sep 2025
Capela funerară a lui Giorgio Armani. Sosirea Donatellei Versace, Milano, Italia - 6 septembrie 2025. Foto: Profimedia
Moartea lui Giorgio Armani ridică întrebări cu privire la viitorul imperiului său - care se întinde de la haute couture la imobiliare - care a rămas până în prezent independent, o raritate în lumea luxului, potrivit AFP.

De la modă la hoteluri

Giorgio Armani a murit joi, în timp ce se pregătea să sărbătorească 50 de ani de existenţă a grupului său. El devenise unul dintre cei mai bogaţi oameni din lume şi al patrulea cel mai bogat din Italia, cu o avere estimată la 11,8 miliarde de dolari, potrivit revistei Forbes.

Din Milano, el conducea un imperiu cu peste 9.000 de angajaţi la sfârşitul anului 2023, cu o cifră de afaceri de 2,3 miliarde de euro în 2024, potrivit grupului. Peste 600 de magazine din întreaga lume vând haine Armani din mai multe game: Giorgio Armani, Emporio Armani, A|X Armani Exchange sau EA7.

Grupul cu sigla vulturului produce, de asemenea, sub licenţă, ochelari prin EssilorLuxottica, parfumuri şi cosmetice prin L'Oréal sau dulciuri prin ciocolatierul Guido Gobino.

Armani este prezent şi în sectorul hotelier, al restaurantelor şi al imobiliarelor, cu clădiri în China, Miami şi Brazilia.

Designerul era, de asemenea, proprietarul echipei de baschet Olimpia Milano şi îmbrăca echipa Juventus din Torino, precum şi echipa italiană de fotbal.

Succesiune pregătită de mult timp

Giorgio Armani nu are moştenitori direcţi, dar modalităţile succesiunii sale au fost pregătite de mult timp de către creatorul de modă, preocupat să garanteze în continuare integritatea şi independenţa grupului.

Potrivit presei italiene, succesiunea prevede intrarea în vigoare a unei noi arhitecturi în care ar trebui să joace un rol central Fundaţia "Giorgio Armani", care deţine 0,1% din capitalul grupului, şi apropiaţii creatorului: nepoatele sale Silvana şi Roberta Armani, nepotul său Andrea Camerana, sora sa Rosanna Armani sau chiar mâna sa dreaptă şi partenerul său Leo Dell'Orco.

Într-un interviu acordat Financial Times, publicat cu câteva zile înainte de moartea sa, Giorgio Armani îşi imagina această predare a ştafetei ca „o tranziţie progresivă a responsabilităţilor” către „cei mai apropiaţi colaboratori” ai săi, precum Leo Dell'Orco, responsabil cu designul colecţiilor pentru bărbaţi, „membrii familiei sale şi întreaga echipă de lucru”.

Numeroase reşedinţe

Giorgio Armani deţinea, de asemenea, numeroase proprietăţi. Pe lângă reşedinţa sa principală din Milano, via Borgonuovo, designerul se refugia regulat în vila sa situată pe insula Pantelleria, între Sicilia şi Tunisia, în reşedinţa sa de vară din Forte dei Marmi, staţiune balneară de lux din Toscana, sau în „Villa Rosa”, la sud de Milano.

La acestea se adaugă numeroase reşedinţe în străinătate, în special în Franţa - la Paris şi Saint-Tropez - sau la Saint-Moritz, în Elveţia.

Cu câteva zile înainte de moartea sa, Giorgio Armani tocmai încheiase achiziţia „Capannina di Franceschi”, legendarul club din Forte dei Marmi unde îl întâlnise în anii 1960 pe partenerul său Sergio Galeotti, cu care avea să fondeze grupul în 1975.

Independenţă feroce

Armani a rămas unul dintre singurele grupuri de lux independente, în timp ce majoritatea designerilor au fost cumpăraţi de conglomerate.

Succesiunea sa ridică problema reînnoirii mărcii, o „creatură vie”, a comentat vineri analistul Luca Solca, de la firma Bernstein. Va fi un viitor à la Versace, cu o succesiune dificilă şi o revânzare, sau à la Apple, cu un vizionar Tim Cook?

„Brandul va rămâne foarte important, a fost întotdeauna puţin mai universal, puţin mai central decât altele, atrăgând astfel un public mai larg”, un pic ca Ralph Lauren, a subliniat analistul pentru AFP. „Există cu siguranţă un interes mare pentru achiziţionarea grupului, rămâne de văzut dacă vor exista vânzători după succesiune”.

Criza luxului

Piaţa luxului a înregistrat o încetinire generală în ultimele luni, afectată de contextul geopolitic şi de incertitudinile economice. Grupul Armani nu a fost ocolit, înregistrând o scădere de 6% a cifrei de afaceri în 2024.

Cu toate acestea, grupul italian nu a ezitat să-şi multiplice investiţiile (332 de milioane de euro pe parcursul anului), în special pentru a-şi renova magazinele din New York şi Milano sau pentru a deschide unul nou la Paris.

„Am luat deciziile cu ochii aţintiţi spre viitor”, a subliniat Giorgio Armani într-un comunicat de presă la începutul lunii iulie. „Sunt convins de coerenţă şi de continuitate, mai degrabă decât de căutarea câştigurilor imediate, sunt cele mai bune strategii pentru a garanta succesul pe termen lung”.

