Institutul Nobel susține că numele câștigătoarei premiului pentru Pace a fost dezvăluit „ilegal” înainte de anunțul oficial

Institutul Nobel a confirmat vineri că numele câştigătoarei Premiului Nobel pentru Pace din 2025, opozanta venezueleană Maria Corina Machado, a fost într-adevăr comunicat „ilegal” înaintea anunţului oficial, relatează AFP, potrivit Agerpres. Institutul precizează că implicarea unui actor statal nu este exclusă, deşi nu a reuşit să identifice autorul.

În noaptea de 9 spre 10 octombrie, ziua anunţului, şansele ca Maria Corina Machado să câştige premiul au crescut de la 3,75% la aproape 73% în numai câteva ore pe platforma de pariuri predictive Polymarket, deşi niciun expert sau instituţie media nu o menţionaseră pe opozanta venezueleană printre favoriţii la Nobel.

Prin urmare, Institutul Nobel a decis să lanseze o anchetă internă. „Putem afirma cu certitudine că anumiţi actori au reuşit să obţină ilegal informaţii despre decizia comitetului Nobel”, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Institutului Nobel, Erik Aasheim.

„Investigaţiile noastre nu au permis clarificarea modalităţilor în care au fost obţinută informaţia, nici identitatea persoanei sau a entităţii care a obţinut-o, sau dacă a fost vorba despre un actor privat ori statal”, a menţionat acelaşi purtător de cuvânt.

Institutul mai afirmă că a identificat vulnerabilităţi în sistemul său IT şi a implementat măsuri corective.

„Nu este absurd să luăm în considerare un actor statal”, a declarat publicaţiei Verdens Gang (VG) directorul Institutului Nobel, Kristian Berg Harpviken.

Exclusă de la alegerile prezidenţiale desfăşurate în Venezuela în 2024, Maria Corina Machado a primit premiul ca o recompensă „pentru munca sa neobosită în sprijinul drepturilor democratice ale poporului venezuelean şi pentru lupta sa pentru o tranziţie justă şi paşnică de la dictatură la democraţie”.

Ea i-a dedicat premiul preşedintelui american Donald Trump, care a dorit foarte mult să primească el Nobelul pentru Pace. Opozanta venezueleană i-a înmânat medalia premiului la Casa Albă în urmă cu două săptămâni. Dar comitetul Nobel a amintit apoi că acest premiu nu este transmisibil.

