Maria Corina Machado i-a oferit lui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace. Liderul SUA: Un gest minunat de respect reciproc

trump machado nobel casa alba
Donald Trump a acceptat medalia Premiului Nobel pentru Pace oferit de Corina Maria Machado Foto: Casa Albă

Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, i-a dăruit lui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace în timpul întâlnirii lor de la Casa Albă. Președintele american, care și-o dorea mult, a acceptat-o.

 „Un gest minunat de respect reciproc pentru eforturile pe care le-am depus”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Casa Albă a publicat și o fotografie cu președintele, zâmbind larg, cu medalia înrămată în mâini, alături de lidera opoziției venezuelene.

La finalul vizitei, cu miză mare pentru viitorul țării sud-americane, Machado a spus că totul a decurs „excelent" și a explicat că gestul ei a fost de recunoștință. Dar, chiar dacă i-a dat lui Trump medalia, onoarea rămâne a ei. Premiul nu poate fi transferat.

„I-am înmânat președintelui SUA Medalia Premiului Nobel pentru Pace și i-am spus așa: acum 200 de ani, generalul Lafayette i-a oferit lui Simon Bolivar o medalie cu chipul lui George Washington pe ea. Bolivar, de atunci, a păstrat acea medalie pentru tot restul vieții sale. I-a fost oferită ca semn al frăției dintre Statele Unite, poporul Statelor Unite și poporul Venezuelei în lupta lor pentru libertate împotriva tiraniei. Și acum, după 200 de ani, poporul lui Bolivar îi oferă la rândul său urmașului de la Washington o medalie, în acest caz o medalie a Premiului Nobel pentru Pace, și o recunoaștere a angajamentului său unic față de libertatea noastră”, a declarat Maria Corina Machado în fața Capitoliului, după o întâlnire cu senatori americani.

Maria Corina Machado a propus, după ce a primit Premiul Nobel pentru Pace, să-l împartă cu locatarul Casei Albe.

Preşedintele american a îndepărtat-o, până în prezent, pe opozantă din strategia sa în Venezuela.

