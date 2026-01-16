Live TV

„Jenant, e lipsă de respect”. Indignare în Norvegia, după ce Maria Corina Machado i-a dat lui Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace

Data actualizării: Data publicării:
trump machado nobel casa alba
Donald Trump a acceptat medalia Premiului Nobel pentru Pace oferit de Corina Maria Machado Foto: Casa Albă

Un sentiment de revoltă a cuprins mass-media norvegiană și comunitatea de experți după ce s-a aflat că laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, i-a dăruit medalia președintelui american Donald Trump, care tânjea după această distincție. „Este ceva nemaiauzit”, a declarat Janne Haaland Matlary, profesor la Universitatea din Oslo și fost politician, pentru postul public de televiziune NRK. „Este o lipsă totală de respect față de premiu, din partea ei”, a spus ea, calificând gestul drept „fără sens” și „jenant”, anunță Bloomberg.

Trump, care râvnea de mult timp la premiul pentru pace și susține că îl merită pentru că a rezolvat numeroase războaie în timpul celui de-al doilea mandat, a acceptat medalia de la liderul opoziției venezuelene în cadrul unei întâlniri la Casa Albă joi. El și-a exprimat anterior nemulțumirea față de decizia Comitetului Nobel norvegian.

Premiul nu poate fi împărțit sau transferat, a declarat Comitetul Nobel norvegian într-un comunicat săptămâna trecută. Acesta nu a răspuns la apelurile telefonice și mesajele text prin care i s-au solicitat comentarii vineri, anunță Bloomberg.

Machado a fost exclusă din tranziția de putere din Venezuela, de când forțele americane l-au înlăturat pe Nicolas Maduro pe 3 ianuarie, dar au menținut regimul său în funcție. Lidera opoziției venezuelene i-a înmânat lui Trump medalia drept „recunoaștere a angajamentului său unic față de libertatea noastră”, a declarat ea joi.

Premiul pentru pace este, fără îndoială, cel mai prestigios din lume pentru eforturile diplomatice. Este unul dintre cele cinci premii Nobel instituite prin testamentul lui Alfred Nobel, inventatorul suedez al dinamitei, care a murit în 1896, anunță presa americană.

„Este incredibil de jenant și dăunător pentru unul dintre cele mai recunoscute și importante premii din lume”, a declarat Raymond Johansen, fost primar al orașului Oslo și membru al Partidului Laburist aflat la guvernare, într-o postare pe Facebook. „Acordarea premiului este acum atât de politizată și de potențial periculoasă încât ar putea legitima cu ușurință o evoluție anti-pace a premiului”.

Editor : C.A.

