Trump vrea s-o „implice” în Venezuela pe María Corina Machado, lidera opoziţiei

Preşedintele Donald Trump a declarat marţi, într-o conferinţă de presă susţinută la un an de mandat şi înainte de a pleca spre Europa, la Forumul de la Davos, că ar dori ca lidera opoziţiei venezuelene María Corina Machado să se „implice” într-o anumită măsură în conducerea ţării, relatează CNN.

„O femeie incredibil de drăguţă a făcut, de asemenea, un lucru incredibil, după cum ştiţi”, a declarat Trump în faţa unei săli pline de reporteri la Casa Albă. „O putem implica într-un fel”, a adăugat el.

„Mi-ar plăcea să pot face asta, Maria, poate putem face asta”, a spus Trump, conform News.ro.

Maria Machado a luat prânzul cu Trump la Casa Albă săptămâna trecută, unde i-a înmânat medalia Premiului Nobel pentru Pace pe care l-a primit în octombrie şi pe care preşedintele american şi-l dorea pentru el.

Comentariile de marţi ale preşedintelui reflectă o atitudine mai nuanţată faţă de lidera opoziţiei din Venezuela, după ce anterior şi-a exprimat şi arătat sprijinul pentru preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, o membră de lungă durată al regimului Maduro.

