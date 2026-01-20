Live TV

Trump vrea s-o „implice” în Venezuela pe María Corina Machado, lidera opoziţiei

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump a acceptat medalia Premiului Nobel pentru Pace oferit de Corina Maria Machado
Donald Trump a acceptat medalia Premiului Nobel pentru Pace oferit de Corina Maria Machado Foto: Casa Albă

Preşedintele Donald Trump a declarat marţi, într-o conferinţă de presă susţinută la un an de mandat şi înainte de a pleca spre Europa, la Forumul de la Davos, că ar dori ca lidera opoziţiei venezuelene María Corina Machado să se „implice” într-o anumită măsură în conducerea ţării, relatează CNN. 

„O femeie incredibil de drăguţă a făcut, de asemenea, un lucru incredibil, după cum ştiţi”, a declarat Trump în faţa unei săli pline de reporteri la Casa Albă. „O putem implica într-un fel”, a adăugat el. 

„Mi-ar plăcea să pot face asta, Maria, poate putem face asta”, a spus Trump, conform News.ro. 

Maria Machado a luat prânzul cu Trump la Casa Albă săptămâna trecută, unde i-a înmânat medalia Premiului Nobel pentru Pace pe care l-a primit în octombrie şi pe care preşedintele american şi-l dorea pentru el. 

Comentariile de marţi ale preşedintelui reflectă o atitudine mai nuanţată faţă de lidera opoziţiei din Venezuela, după ce anterior şi-a exprimat şi arătat sprijinul pentru preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, o membră de lungă durată al regimului Maduro.

Citește și: „Un adevăr rămâne”. Centrul Nobel pentru Pace, reacție dură după ce Corina Machado i-a dat medalia ei lui Trump 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
1
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
Carney și Macron
2
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
3
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
ID329192_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Curtea supremă a dat verdictul în cazul lui Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a...
The Norwegian Post Office's sorting center in Lørenskog during the annual Christmas gift rush.
5
Mii de proprietari, notificați de armata Norvegiei că imobilele și bunurile lor ar putea...
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi și n-are nici ce să mănânce: ”Îmi puteți trimite bani?”
Digi Sport
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi și n-are nici ce să mănânce: ”Îmi puteți trimite bani?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Trump Groenlanda Danemarca
Cum l-a înfuriat NATO pe Trump din greșeală - o cronologie a tensiunilor privind Groenlanda
Trump
Ce au observat jurnaliștii BBC despre Donald Trump, la conferința susținută de președintele SUA la un an de mandat
donald trump in biroul oval
Mesajul lui Donald Trump cu o zi înainte de a merge la Davos: „Dacă nu aş fi venit eu, astăzi NATO nu ar mai fi existat!”
Mark Carney davos
„Când negociem bilateral cu un hegemon, o facem dintr-o poziție de slăbiciune”. Premierul Canadei, discurs tranșant la Davos
profimedia-0968871465
„Consiliul pentru Pace”, primit cu rezerve la Kiev. Ce condiții pune Zelenski pentru a se alătura inițiativei lui Trump
Recomandările redacţiei
Untitled
Nemulțumire în rândul românilor din Ucraina: România nu e pe lista...
Thule_AB,_Greenland_(39033264061)
Istoria recentă a inuiților din Groenlanda: cum a contribuit o bază...
vipan kumar-salvator fetita craiova
Indianul devenit erou după ce a salvat fetița din lacul înghețat din...
Echipele de intervenție la locul accidentului feroviar din Spania
O fetiță de 6 ani, singura supraviețuitoare din familia sa în...
Ultimele știri
Accident grav în Chiajna: mașină lovită de tren. Un bărbat, scos inconștient din autoturism
Discuții „constructive” între emisarul lui Putin și negociatorii SUA despre războiul din Ucraina. Dmitriev: Poziția Rusiei este corectă
„Faliment global al apei”. ONU avertizează că lumea a ajuns la un „punct fără întoarcere”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Vărsătorului vine cu o resetare radicală. Patru zodii intră într-o nouă eră
Cancan
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: 'Oare este o glumă?'
Fanatik.ro
Schimbarea suferită de cea mai frumoasă sportivă din lume. Decizia luată la 6 ani de la retragere
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Gigi Mustață, mesaj categoric după ce Olimpiu Moruțan a „trădat” FCSB și a mers la Rapid: „Putem noi să-l...
Adevărul
Răspunsul guvernului britanic după ce Trump a atacat Marea Britanie pentru decizia de a ceda Insulele Chagos...
Playtech
Pedepse mai dure pentru şoferii care nu plătesc parcarea! Noutăţile din 2026 pentru proprietarii de maşini
Digi FM
Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a ajuns pe stradă: „Sunt fără adăpost și fără bani”. De ce nu o ajută...
Digi Sport
Jurgen Hardt sugerează retragerea Germaniei, pentru a pune presiune pe Donald Trump: ”Ar fi ultima soluție”
Pro FM
Enrique Iglesias, imagini rare alături de fiica lui, Mary: „Pregătită de scenă!” Videoclipul a devenit viral...
Film Now
Fran Drescher, dezvăluiri despre relația cu fostul soț: „Suntem suflete pereche. Ne știm de la 15 ani, cine...
Adevarul
Indianul care a salvat fetița din lacul înghețat, răsplătit de români cu donații: „Iubesc oamenii din România”
Newsweek
Ministrul Muncii anunță modificări la pensie în 2026. Care pensionari iau bani în plus? Vor fi 3 tranșe
Digi FM
„Justiția nu are ce să-mi facă!” Cum și-a justificat Mario Iorgulescu declarațiile halucinante făcute pe...
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Te gândești să-ți iei un câine? Cele 7 semne clare că nu ești pregătit să ai unul, indiferent cât de mult îți...
Film Now
Ben Affleck, declarații ferme despre viitorul copiilor săi și ai lui Jennifer Garner: „Sperăm să nu-și...
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”