Live TV

Inteligența artificială poate înlocui 11,7% din angajații americani. 150 de milioane de oameni riscă să-și piardă locul de muncă

Data publicării:
Agentic,Ai,Workflow,Automation,,Artificial,Intelligence,Ai,Driven,Decision-making,Concept
Foto: Shutterstock

Institutul de Tehnologie din Massachusetts a publicat miercuri un studiu potrivit căruia inteligența artificială poate înlocui deja 11,7% din piața muncii din SUA. Acest lucru reprezintă salarii de până la 1,2 trilioane de dolari în domeniul financiar, al asistenței medicale și al serviciilor profesionale, relatează CNBC.

Studiul a fost realizat folosind un instrument de simulare a muncii numit Iceberg Index, creat de MIT și Oak Ridge National Laboratory. Indicele simulează modul în care 151 de milioane de angajați americani interacționează în întreaga țară și cum sunt afectați de inteligența artificială și de politicile legate de aceasta.

Iceberg Index, anunțat la începutul acestui an, oferă o perspectivă asupra modului în care inteligența artificială ar putea remodela piața muncii, nu doar în zonele în care predomină centrele tehnologice, ci în fiecare stat din SUA.

„Practic, creăm un geamăn digital pentru piața muncii din SUA”, a spus Prasanna Balaprakash, director ORNL și co-lider al cercetării. ORNL este un centru de cercetare al Departamentului de Energie din estul statului Tennessee, care găzduiește supercomputerul Frontier.

Indicele realizează experimente la nivel de populație, dezvăluind modul în care inteligența artificială remodelează sarcinile, competențele și fluxurile de forță de muncă cu mult înainte ca aceste schimbări să se manifeste în economia reală, a spus Balaprakash.

Indicele tratează cei 151 de milioane de angajați ca agenți individuali, fiecare etichetat cu competențe, sarcini, ocupație și locație. Acesta cartografiază peste 32.000 de competențe în 923 de ocupații din 3.000 de comitate, apoi măsoară unde sistemele actuale de inteligență artificială pot deja îndeplini aceste competențe.

Ceea ce au descoperit cercetătorii este că vârful vizibil al aisbergului - concedierile și schimbările de roluri în tehnologie, informatică și tehnologia informației - reprezintă doar 2,2% din expunerea salarială totală, sau aproximativ 211 miliarde de dolari. Sub suprafață se află expunerea totală, adică salarii de 1,2 trilioane de dolari pe an, iar aceasta include funcții de rutină în resurse umane, logistică, finanțe și administrație. Acestea sunt domenii adesea trecute cu vederea în previziunile de automatizare.

Cercetătorii subliniază că indicele nu este un motor de predicție pentru momentul sau locul exact în care vor dispărea locuri de muncă. În schimb, este menit să ofere o imagine de ansamblu axată pe competențe a ceea ce sistemele de inteligență artificială de astăzi pot face deja și să ofere factorilor de decizie o modalitate structurată de a explora scenarii ipotetice, înainte de a aloca fonduri și a schimba legislația în domeniu.

Cercetătorii au colaborat cu guvernele statale pentru a derula simulări proactive. Tennessee, Carolina de Nord și Utah au ajutat la validarea modelului, folosind propriile date privind forța de muncă, și au început să construiască scenarii pentru politici în domeniu folosind platforma.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
diana buzoianu la digi24
2
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să...
Consulate General of Poland in St. Petersburg officially closed
3
Rusia închide ultimul consulat al Poloniei, după ce ucraineni aflați în slujba FSB au...
kim jong un 2
4
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă...
BUCURESTI - CONFERINTA - COOPERAREA IN INDUSTRIA APARARII - RO -
5
Neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, după ce și-a publicat diploma de...
OUT! Federația n-a iertat pe nimeni, după garda de onoare făcută cu spatele. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
OUT! Federația n-a iertat pe nimeni, după garda de onoare făcută cu spatele. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump și Nicolas Maduro
Trump anunță operațiuni „terestre” împotriva traficanților de droguri venezueleni: „Vom începe să-i oprim şi pe uscat”
Ambassador (Retired) William B. Taylor
Pronosticul sumbru al unui fost ambasador SUA în Ucraina privind planurile de pace, după dezvăluirea convorbirii Witkoff - Ușakov
gen ben hodges at a conference
Ce răspunde generalul american Ben Hodges la întrebarea: „Mai sunt Statele Unite un partener NATO de încredere?”
donald trump
Guvernul danez instituie o „gardă de noapte” pentru a-l monitoriza pe Trump după disputa privind Groenlanda
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
The Atlantic: Trump mai face un pas către Putin. „Eforturile de a pune presiune asupra Rusiei prin sancțiuni au fost întrerupte”
Recomandările redacţiei
ID211907_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
O parte din conducerea USR vrea să îi retragă sprijinul politic lui...
oameni pe strada cu ninsori si ploaie
Ploi, ninsori și vânt puternic în minivacanța de 1 Decembire: a fost...
Zelenskyy visit
Domiciliul și biroul șefului de cabinet al președintelui Zelenski...
Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov.
Planul de pace de la Geneva a ajuns oficial la Moscova, anunță Dmitri...
Ultimele știri
Donald Trump, un nou derapaj la adresa unei jurnaliste: „Ești proastă?”
Explozie puternică, urmată de incendiu, într-un imobil din Râmnicu Vâlcea. Un bărbat a fost rănit
Miniștrii Apărării din statele UE se reunesc la 1 decembrie la Bruxelles. Discuțiile se vor axa pe Ucraina și pregătiri pentru apărare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Saturn a ieșit în sfârșit din retrograd. Patru zodii își încheie odată pentru totdeauna ciclurile karmice
Cancan
Vladimir Putin refuză pacea cu Ucraina! Ce motiv a invocat, în ciuda eforturilor lui Trump: 'Le vom alunga cu...
Fanatik.ro
Giovanni Becali, propunere-șoc de antrenor pentru Gigi Becali la FCSB. „Se înțeleg foarte bine”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Motivul halucinant din spatele gafelor lui Ngezana. Gigi Becali: „De ce crezi tu că e el așa mort?”
Adevărul
Cine este tânărul de 18 ani dispărut de 5 zile în Bucegi. Părinții din UK i-au localizat telefonul pentru a...
Playtech
Cum verifici corect nivelul lichidului de răcire și când trebuie completat
Digi FM
Lucian Viziru, primele declarații după ce a fost internat în spital trei săptămâni: „Am făcut complicații, a...
Digi Sport
Belodedici nu s-a putut abține! Ce le-a spus jurnaliștilor sârbi despre FCSB, după 0-1 cu Steaua Roșie
Pro FM
Producătorul lui John Lennon dezvăluie de ce Yoko Ono urla la ei după sesiunile de studio: „Stăteam ca doi...
Film Now
Emoționată. Demi Moore spune povestea dulce a unei poze în care apare cu Bruce Willis și fetele lor: Cred că...
Adevarul
ANAF îl execută silit pe Marian Vanghelie. Statul are de recuperat 13,7 milioane lei și a pus sechestru pe...
Newsweek
Dificultăți la plata pensiilor militare. Guvernul a suplimentat bugetul cu milioane. Anul 2026, de coșmar
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
„Nu e un film de Crăciun”. Macaulay Culkin a supărat publicul după o declarație despre una dintre cele mai...
UTV
Nicoleta Luciu dezvăluie cum a slăbit 14 kilograme. „Am făcut foamea, mâncam o dată la patru-cinci zile”