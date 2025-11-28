Inteligența artificială poate înlocui 11,7% din angajații americani. 150 de milioane de oameni riscă să-și piardă locul de muncă

Institutul de Tehnologie din Massachusetts a publicat miercuri un studiu potrivit căruia inteligența artificială poate înlocui deja 11,7% din piața muncii din SUA. Acest lucru reprezintă salarii de până la 1,2 trilioane de dolari în domeniul financiar, al asistenței medicale și al serviciilor profesionale, relatează CNBC.

Studiul a fost realizat folosind un instrument de simulare a muncii numit Iceberg Index, creat de MIT și Oak Ridge National Laboratory. Indicele simulează modul în care 151 de milioane de angajați americani interacționează în întreaga țară și cum sunt afectați de inteligența artificială și de politicile legate de aceasta.

Iceberg Index, anunțat la începutul acestui an, oferă o perspectivă asupra modului în care inteligența artificială ar putea remodela piața muncii, nu doar în zonele în care predomină centrele tehnologice, ci în fiecare stat din SUA.

„Practic, creăm un geamăn digital pentru piața muncii din SUA”, a spus Prasanna Balaprakash, director ORNL și co-lider al cercetării. ORNL este un centru de cercetare al Departamentului de Energie din estul statului Tennessee, care găzduiește supercomputerul Frontier.

Indicele realizează experimente la nivel de populație, dezvăluind modul în care inteligența artificială remodelează sarcinile, competențele și fluxurile de forță de muncă cu mult înainte ca aceste schimbări să se manifeste în economia reală, a spus Balaprakash.

Indicele tratează cei 151 de milioane de angajați ca agenți individuali, fiecare etichetat cu competențe, sarcini, ocupație și locație. Acesta cartografiază peste 32.000 de competențe în 923 de ocupații din 3.000 de comitate, apoi măsoară unde sistemele actuale de inteligență artificială pot deja îndeplini aceste competențe.

Ceea ce au descoperit cercetătorii este că vârful vizibil al aisbergului - concedierile și schimbările de roluri în tehnologie, informatică și tehnologia informației - reprezintă doar 2,2% din expunerea salarială totală, sau aproximativ 211 miliarde de dolari. Sub suprafață se află expunerea totală, adică salarii de 1,2 trilioane de dolari pe an, iar aceasta include funcții de rutină în resurse umane, logistică, finanțe și administrație. Acestea sunt domenii adesea trecute cu vederea în previziunile de automatizare.

Cercetătorii subliniază că indicele nu este un motor de predicție pentru momentul sau locul exact în care vor dispărea locuri de muncă. În schimb, este menit să ofere o imagine de ansamblu axată pe competențe a ceea ce sistemele de inteligență artificială de astăzi pot face deja și să ofere factorilor de decizie o modalitate structurată de a explora scenarii ipotetice, înainte de a aloca fonduri și a schimba legislația în domeniu.

Cercetătorii au colaborat cu guvernele statale pentru a derula simulări proactive. Tennessee, Carolina de Nord și Utah au ajutat la validarea modelului, folosind propriile date privind forța de muncă, și au început să construiască scenarii pentru politici în domeniu folosind platforma.

