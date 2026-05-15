Curtea Supremă a SUA menţine accesul prin poştă la pilula pentru avort. „Decizia câștigă timp, dar nu aduce liniște sufletească”

Demonstranți anti avort. Foto: Profimedia
„Câştigă timp, dar nu aduce linişte sufletească”

Curtea Supremă a SUA a menţinut joi, în mod temporar, accesul prin poştă la mifepristonă, pilula pentru avort utilizată pe scară largă, transmite AFP. Curtea a prelungit suspendarea unei hotărâri a unei instanţe inferioare care ar fi oprit livrarea prin poştă a medicamentului la nivel naţional.

Un complet al Curţii de Apel a celui de-al 5-lea Circuit din SUA ordonase anterior suspendarea accesului prin poştă la mifepristonă, care este utilizată în majoritatea avorturilor din Statele Unite.

Însă acea hotărâre rămâne acum suspendată până când Curtea Supremă va decide dacă va audia cazul.

Doi judecători conservatori, Samuel Alito şi Clarence Thomas, s-au opus deciziei de a prelungi suspendarea hotărârii Curţii de Apel a celui de-al 5-lea Circuit.

Hotărârea Curţii de Apel a celui de-al 5-lea Circuit a fost pronunţată ca răspuns la un proces intentat împotriva Administraţiei Alimentelor şi Medicamentelor (FDA) de către statul Louisiana, care are unele dintre cele mai stricte legi anti-avort din ţară.

Danco Laboratories şi GenBioPro, care produc mifepristona, au solicitat Curţii Supreme să suspende ordinul curţii de apel în timp ce se pregătesc să introducă un caz de urgenţă la instanţa supremă.

Hotărârea Curţii de Apel a celui de-al 5-lea Circuit ar impune femeilor care doresc să avorteze oriunde în Statele Unite să obţină mifepristona personal de la clinici medicale şi ar interzice livrarea prin poştă sau prin intermediul unei farmacii după o consultaţie virtuală cu un furnizor de servicii medicale.

Curtea de Apel, dominată de conservatori, a anulat o hotărâre a unui tribunal districtual care permitea ca mifepristona să continue să fie livrată prin poştă în timp ce FDA efectuează un ”studiu de siguranţă” al medicamentului.

Mifepristona a fost aprobată de FDA încă din 2000 şi este utilizată în mod obişnuit şi pentru gestionarea avorturilor spontane în stadiu incipient.

Activiştii anti-avort au pus însă la îndoială siguranţa medicamentului, unii dintre ei citând un studiu realizat de un think tank conservator care nu a fost supus niciodată unei evaluări formale de către specialişti.

Nancy Northup, preşedinte şi director executiv al Centrului pentru Drepturile Reproductive, a salutat decizia Curţii Supreme, dar a avertizat că, deşi aceasta „câştigă timp”, nu aduce „linişte sufletească”.

„Accesul la mifepristonă rămâne în mare pericol pe măsură ce acest caz avansează şi administraţia Trump efectuează o revizuire motivată politic a acestei pilule, cu scopul abia ascuns de a îngreuna accesul la ea”, a declarat Northup într-un comunicat.

Mifepristona, care împiedică evoluţia sarcinii, şi misoprostolul, care goleşte uterul, sunt aprobate pentru întreruperea sarcinii până la 70 de zile de gestaţie în Statele Unite.

Peste 20 de state au interzis sau restricţionat avortul de când Curtea Supremă a anulat, în iunie 2022, hotărârea istorică Roe v. Wade, care a consacrat dreptul constituţional la avort timp de jumătate de secol.

Sondajele arată că majoritatea americanilor susţin menţinerea accesului la avortul în condiţii de siguranţă, chiar dacă grupurile conservatoare fac presiuni pentru a limita procedura sau a o interzice complet.

În 2024, Curtea Supremă a respins o cerere de restricţionare a mifepristonei, hotărând că grupurile anti-avort şi medicii care contestau medicamentul nu aveau calitatea procesuală necesară pentru a introduce acţiunea.

Editor : Sebastian Eduard

