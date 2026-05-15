„Aş prefera să-l am”. Trump spune că s-ar „simţi mai bine” dacă ar recupera uraniul îmbogăţit al Iranului

Președintele american Donald Trump. Foto: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a afirmat joi că s-ar „simţi mai bine” dacă Statele Unite ar recupera uraniul îmbogăţit al Iranului, considerând că acest lucru „este mai degrabă o chestiune de relaţii publice decât de orice altceva”.

„Aş prefera să-l am. M-aş simţi mai bine dacă l-aş avea (...), dar cred că este mai degrabă o chestiune de relaţii publice decât de orice altceva”, a declarat preşedintele american într-un interviu acordat Fox News, înregistrat la Beijing unde se află într-o vizită oficială, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Ceea ce am putea face este să bombardăm din nou”, a adăugat el, referindu-se la atacurile lansate de Statele Unite în 2025 împotriva instalaţiilor nucleare iraniene.

Donald Trump a făcut diverse declaraţii, uneori contradictorii, cu privire la stocul de uraniu îmbogăţit al Iranului, afirmând uneori că acesta era inaccesibil pentru că este îngropat sub dărâmături, iar alteori că este suficient ca instalaţiile să fie monitorizate de la distanţă.

Editor : B.P.

„Ne pregătim cu toții pentru război": Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko...
Copilul din Sibiu dispărut luni a fost găsit: „E ud, e înghețat, dar e bine". Salvatorii...
Culmea „performanței" la stat. Companie pentru vânzarea cărților, cu cinci șefi, doi...
Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat...
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada...
