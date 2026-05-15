Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă în SUA, la studii sau la muncă”

Cancelarul Friedrich Merz, care este în centrul unui dispute aprinse cu preşedintele american Donald Trump, le-a recomandat, vineri, tinerilor din Germania să nu meargă la studii sau la muncă în SUA, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Nu le-aş recomanda copiilor mei astăzi să meargă în SUA, la studii sau la muncă”, a declarat liderul conservator într-o conferinţă de presă cu tineri catolici în Bavaria, stârnind aplauzele publicului.

„Pur şi simplu pentru că acolo s-a dezvoltat brusc un anumit climat social”, a spus el în continuare.

Aliat tradiţional al SUA, Berlinul s-a distanţat de Washington de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă şi şi-a înmulţit criticile de la începutul războiului împotriva Iranului.

La sfârşitul lunii aprilie, cancelarul german a apreciat că Teheranul „umileşte” Washingtonul la masa negocierilor.

În replică, preşedintele american a afirmat că Friedrich Merz face o treabă „deplorabilă” la conducerea Germaniei şi a anunţat retragerea a 5.000 de soldaţi americani din ţară, decizie aşteptată de mult timp, potrivit cancelarului.

„Capitalismul pur” din Statele Unite

Merz a declarat vineri că este „un mare admirator al SUA”, dar că această admiraţie „nu creşte în acest moment”.

„Puţine ţări din lume oferă perspective atât de extraordinare, inclusiv în special pentru tineri, ca Germania”, a afirmat el, lăudând apoi „economia socială a pieţei”, spre deosebire de „capitalismul pur” din Statele Unite, unde „persoane cu cel mai ridicat nivel de pregătire întâmpină mari dificultăţi în a-şi găsi un loc de muncă”.

Deci, despre modelul german merită să se vorbească în termeni „de mai multe oportunităţi decât de riscuri”, a concluzionat Friedrich Merz.

De când a preluat funcţia în mai 2025, Friedrich Merz şi-a înmulţit apariţiile care au iscat controverse, în contrast puternic cu stilul predecesorilor săi recenţi.

