Live TV

„Intrăm într-o altă lume”. Teama președintelui francez Emmanuel Macron privind viitoarele alegeri

Data publicării:
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron. Foto: Profimedia

Președintele francez Emmanuel Macron a vorbit despre teama sa că francezii vor întreba inteligența artificială pentru a le indica voturile la următoarele alegeri, informează La Libre Belgique.

Emmanuel Macron a participat la o dezbatere organizată de publicația regională La Voix du Nord pe 19 noiembrie, la Arras.

Întrebat despre riscurile potențiale pe care le prezintă rețelele de socializare pentru democrație, președintele francez și-a exprimat una dintre îngrijorările sale cu privire la alegerile viitoare: „La următoarele alegeri municipale, la următoarele alegeri prezidențiale, vă voi spune ce se va întâmpla. Tot mai mulți dintre concetățenii noștri se vor adresa programelor lor de inteligență artificială și le vor spune: «Cu cine ar trebui să votez?». Atunci vom intra, vă spun, într-o altă lume”.

Emmanuel Macron a recunoscut că nu știe ce le-ar recomanda inteligența artificială cetățenilor. „Dar ceea ce știu este că oamenii care dețin ChatGPT, sau cel puțin interesele din spatele acestuia, nu sunt sigur că au interese complet neutre sau în întregime aliniate cu interesele Franței”.

Președintele a vorbit apoi mai pe larg despre relația dintre cetățeni și inteligența artificială: „Tot mai mulți dintre compatrioții noștri construiesc o relație intimă cu inteligența artificială. În plus, există inteligențe artificiale care sunt foarte bine realizate în modelele generative pe care le avem, deoarece sunt antropomorfe, adică imită puțin dialogul unui prieten. Ți se adresează informal, îți cunosc obiceiurile după patru, cinci întrebări”.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
G20 summit in South Africa
1
Planul de pace, în forma sa actuală, respins de aliații occidentali ai Ucrainei...
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
2
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
3
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile...
Ursula von der Leyen
4
Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace în Ucraina: Rusia să...
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Foto: Profimedia
5
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și...
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi Becali: ”Va străluci toată”. Lucrări avansate
Digi Sport
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi Becali: ”Va străluci toată”. Lucrări avansate
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
interviu angajare job shutterstock_567812128
Cele trei competențe de care au nevoie angajații în epoca AI. Nu sunt legate de un domeniu anume, dar sunt tot mai importante
Geoffrey Hinton
Omenirea nu este pregătită pentru ce va urma, avertizează „nașul AI”. Care sunt cele mai mari pericole de care se teme Geoffrey Hinton
Militari francezi
Emmanuel Macron ar putea anunţa în câteva zile instituirea serviciului militar voluntar în Franţa
Shanghai,China-April 20th 2025: Meta AI, Claude, ChatGPT, Gemini, Grok, Perplexity, DeepSeek, Copilot and Character.AI. Assorted AI app icons
Internetul, inundat de dezinformare din partea rețelei Pravda, aliniată Rusiei, pe care multe site-uri o consideră credibilă
jandarm ai sora
Video fals generat de AI: Un jandarm îl promovează pe Călin Georgescu. Avertismentul Jandarmeriei
Recomandările redacţiei
Volodimir Zelenski portret
SUA şi Ucraina spun că au elaborat o „nouă versiune” a planului de...
Eurofighter Typhoon ale italiei, in zbor
MApN: Atacuri rusești în Ucraina, în apropierea graniţei cu România...
marius lazurca digi24
Consilierul prezidențial Marius Lazurca, interviu la Digi24. Cum va...
Lviv, Ukraine, August 18, 2024 Colombian fighters of the Foreign Legion are resting in the city of Lviv in Ukraine. They take the opportunity to visit
Ucraina desființează Legiunea Internațională. Voluntarii sunt...
Ultimele știri
„Reciclăm prost”. România este codașa Uniunii Europene la reciclare: doar 1,3% dintre deșeuri primesc o nouă viață. Unde greșim
Noua „Epocă aurită” a Statelor Unite. Cum au ajuns miliardarii să domine sfera politică din SUA ca nicio altă dată în istoria țării
Cercetătorii au descoperit cu ajutorul inteligenței artificiale ce a declanșat miile de cutremure din Santorini
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 24–30 noiembrie 2025. Se termină în sfârșit retrogradările! Saturn și Mercur aduc schimbări pentru...
Cancan
Primele imagini cu Daciana Sârbu cu puișorul ei de profesie barman! S-au sărutat cu foc și...
Fanatik.ro
FCSB, la fel ca Liverpool! Comparația spumoasă a lui Mihai Stoica și marile probleme cu care se confruntă...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
„Dacă nu pleacă de la FCSB, într-un an nu mai auzi de el”. Profeția-șoc a lui Mitică Dragomir despre...
Adevărul
Planul de pace al lui Trump e „flexibil”, dar îl împinge pe Zelenski spre cea mai dureroasă decizie din mandat
Playtech
Câți ani trebuie să ai ca să ieși la pensie cu 10 ani mai devreme. Condiții din legea actuală
Digi FM
Cine este tânăra care a obținut locul 1 pe țară la Rezidențiat – Medicină Dentară: „Parcă visez”
Digi Sport
Daniel Pancu, față în față cu galeria Rapidului! Ce s-a întâmplat după ce antrenorul și-a "demolat" echipa de...
Pro FM
Ariadna Romero, partenera lui Julio Iglesias Jr., imagini rare cu fiul ei de opt ani. Fanii au reacționat...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot”
Newsweek
Ministerul muncii: 2.200.000 pensii nu cresc în următoarele 14 luni. Care pensionari vor lua, totuși, 800 lei?
Digi FM
Tânără de 24 de ani, mușcată de ploșnițe într-un tren București–Sighet: „Uitați-vă la poze, sunt peste tot!”
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Cum arăta Jodie Foster în tinerețe și care e numele ei real. Imagini de arhivă cu una dintre cele mai...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...