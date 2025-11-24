„Intrăm într-o altă lume”. Teama președintelui francez Emmanuel Macron privind viitoarele alegeri

Președintele francez Emmanuel Macron a vorbit despre teama sa că francezii vor întreba inteligența artificială pentru a le indica voturile la următoarele alegeri, informează La Libre Belgique.

Emmanuel Macron a participat la o dezbatere organizată de publicația regională La Voix du Nord pe 19 noiembrie, la Arras.

Întrebat despre riscurile potențiale pe care le prezintă rețelele de socializare pentru democrație, președintele francez și-a exprimat una dintre îngrijorările sale cu privire la alegerile viitoare: „La următoarele alegeri municipale, la următoarele alegeri prezidențiale, vă voi spune ce se va întâmpla. Tot mai mulți dintre concetățenii noștri se vor adresa programelor lor de inteligență artificială și le vor spune: «Cu cine ar trebui să votez?». Atunci vom intra, vă spun, într-o altă lume”.

Emmanuel Macron a recunoscut că nu știe ce le-ar recomanda inteligența artificială cetățenilor. „Dar ceea ce știu este că oamenii care dețin ChatGPT, sau cel puțin interesele din spatele acestuia, nu sunt sigur că au interese complet neutre sau în întregime aliniate cu interesele Franței”.

Președintele a vorbit apoi mai pe larg despre relația dintre cetățeni și inteligența artificială: „Tot mai mulți dintre compatrioții noștri construiesc o relație intimă cu inteligența artificială. În plus, există inteligențe artificiale care sunt foarte bine realizate în modelele generative pe care le avem, deoarece sunt antropomorfe, adică imită puțin dialogul unui prieten. Ți se adresează informal, îți cunosc obiceiurile după patru, cinci întrebări”.

Editor : M.C