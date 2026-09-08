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Iranul susține că a confiscat „una dintre cele mai moderne drone submarine” americane în Strâmtoarea Ormuz

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Sursa: X/ Open Source Intel
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Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a regimului iranian, au anunțat marţi că au confiscat o dronă submarină americană în Strâmtoarea Ormuz.

Gardienii Revoluţiei au anunțat într-un comunicat difuzat de televiziunea iraniană de stat că au capturat una dintre cele mai moderne drone submarine ale armatei americane la intrarea în Strâmtoarea Ormuz”, relatează AFP, citată de News.ro.

„Imagini ale submarinului vor fi difuzate în orele următoare”, se arată în comunicat.

Presa iraniană scrie că acest submarin este folosit în misiuni de „recunoaştere şi supraveghere a fundului mării, inspectarea cablurilor şi canalizărilor submarine, cartografierea fundurilor marine şi detectarea minelor”.

Strâmtoarea Ormuz, traversată înainte de război de o cincime dintre hidrocarburi la nivel mondial, este închisă de către Teheran de la începutul Războiului din Iran, declanţat la 28 februarie de către Statele Unite şi Israel.

Statele Unite impun, la rândul lor, o blocadă porturilor iraniene.

Iranul cere ca navele să solicite o autorizaţie pentru ca să traverseze Strâmtoarea Ormuz şi subliniază că nu va exista o întoarcere la regimul liberei navigaţii dinainte de război.

Teheranul vrea să impună taxe de servicii navelor care traversează strâmtoarea - o măsură respinsă ferm atât de către Washington, cât şi de ţări din regiunea Orientului Mijlociu.

Editor : M.B.

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