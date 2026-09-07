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Iranul își pregătește răspunsul la presiunile SUA: „Orice atac va primi un răspuns mai rapid, mai dur și mai dureros”

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Donald Trump. Foto: Profimedia
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Din articol
Sancțiunile și blocada petrolieră pun presiune pe economia Iranului Insula Kharg a fost lovită de 550 de ori în ultimele luni, afirmă Iranul

Iranul își intensifică eforturile pentru a-și proteja economia de efectele sancțiunilor americane și ale blocadei asupra exporturilor de petrol, în timp ce conflictul cu SUA și Israelul se reaprinde. Teheranul avertizează că orice nou atac asupra teritoriului sau intereselor sale va fi urmat de un răspuns „mai rapid, mai dur și mai dureros”, anunță Reuters.

La șase luni de la declanșarea războiului, în urma atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, conflictul pare să fi ajuns într-un impas. Un acord preliminar de încetare a focului încheiat în iunie s-a destrămat, iar eforturile diplomatice pentru relansarea procesului de pace au înregistrat progrese nesemnificative.

După o pauză în acțiunile militare care a durat o mare parte din luna august, atacurile reciproce au fost reluate. Comandamentul Central al SUA a anunțat că a lovit sâmbătă trei petroliere iraniene, după ce Garda Revoluționară Islamică a Iranului a lansat rachete balistice asupra a două nave ale Marinei SUA.

În urma atacurilor, președintele Parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a declarat duminică faptul că SUA ar trebui să înțeleagă că regulile jocului s-au schimbat „înainte să fie prea târziu”.

„De acum înainte, orice atac împotriva intereselor și securității Iranului va primi un răspuns mai rapid, mai dur și mai dureros”, a afirmat acesta într-un discurs publicat pe canalul său de Telegram.

O zonă restricționată va fi anunțată în afara Strâmtorii Hormuz în zilele următoare, a declarat duminică Mohsen Rezaei, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, potrivit presei de stat.

El a precizat că zona va include și regiuni din Golf. Inițial, au fost oferite puține detalii despre acest plan, însă Rezaei a afirmat că orice navă care va intra în noua zonă va fi adăugată pe o listă de sancțiuni.

Teheranul a demonstrat că își păstrează capacitatea de a ataca interesele SUA în țările vecine și de a perturba fluxurile de petrol prin Strâmtoarea Hormuz, prin care trecea, înainte de conflict, aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol.

Sancțiunile și blocada petrolieră pun presiune pe economia Iranului

Cu toate acestea, campania SUA de a sufoca economia Iranului prin blocarea exporturilor de petrol și împiedicarea eludării sancțiunilor devine din ce în ce mai greu de suportat, au declarat trei surse iraniene de rang înalt.

În discursul său de duminică, Qalibaf a afirmat că, dincolo de frontul militar, principala bătălie a Iranului se desfășoară acum pe planul producției și al nivelului de trai al populației.

El a indicat fluctuațiile puternice ale cursului valutar, inflația, șomajul și gestionarea pieței drept principalele provocări. Potrivit acestuia, iranienii pot tolera greutățile, dar nu și proasta gestionare sau lipsa de acțiune și se așteaptă ca guvernul să intervină rapid.

Ministrul Economiei din Iran, Ali Madanizadeh, a declarat că Teheranul intenționează să răspundă presiunii economice exercitate de SUA prin reforme și a respins ideea că sancțiunile americane ar putea determina Iranul să-și schimbe politica, potrivit presei de stat.

„Ei vorbesc despre presiune economică și izolare, despre ruperea legăturilor financiare și cred că, prin exercitarea de presiuni asupra economiei unei țări, pot schimba deciziile poporului acesteia”, a spus Madanizadeh.

„Trebuie să clarific un aspect: responsabilitatea reformării economiei Iranului revine guvernului și poporului său, nu Trezoreriei SUA.”

Separat, adjunctul ministrului Economiei, Morteza Zamanian, a declarat duminică faptul că „Cartierul General pentru Războiul Economic” al ministerului își intensifică eforturile pentru a rezolva problemele provocate de război, potrivit agenției de știri semi-oficiale Tasnim.

Insula Kharg a fost lovită de 550 de ori în ultimele luni, afirmă Iranul

Iranul este al treilea producător ca mărime din cadrul Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol și, înainte de război, exporta 90% din țițeiul său prin centrul de export de pe Insula Kharg. Fluxurile au fost întrerupte de când, la jumătatea lunii aprilie, SUA au impus blocada asupra exporturilor de petrol iranian.

Comandamentul Central al SUA a declarat pe X că, până duminică, redirecționase 92 de nave comerciale, imobilizase trei și abordase două pentru a asigura respectarea strictă a blocadei.

Pe 31 august, președintele SUA, Donald Trump, a publicat pe rețelele sociale un mesaj de o singură linie, însoțit de un videoclip generat cu ajutorul inteligenței artificiale, în care insula Kharg era „făcută țăndări”.

Autoritățile iraniene au promis un răspuns ferm în cazul în care insula Kharg va fi atacată.

Într-un interviu difuzat duminică la televiziunea de stat, ministrul iranian al Petrolului, Mohsen Paknejad, a declarat că insula a fost lovită de aproximativ 550 de ori în lunile anterioare, dar a continuat să funcționeze.

Iranul a impus, de asemenea, un blocaj asupra Strâmtorii Hormuz, creând o problemă pentru Trump prin creșterea prețurilor la combustibil la nivel global, în contextul în care Partidul Republican se îndreaptă către alegerile din noiembrie, în care este în joc controlul asupra Congresului.

Cu toate acestea, secretarul american al Energiei, Chris Wright, a afirmat că petrolul continuă să treacă prin această cale navigabilă.

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„Traficul nostru prin strâmtoare se ridică în prezent la o medie de peste 9 milioane de barili pe zi, iar cu ajutorul conductelor de acces care ocolesc strâmtoarea, probabil că atingem două treimi sau mai mult din fluxurile de dinaintea conflictului. Așadar, iranienii încă provoacă probleme, dar Marina Statelor Unite câștigă această bătălie”, a declarat el pentru CNN, conform Reuters.

Sâmbătă, Comandamentul Central al SUA a anunțat că a lovit trei nave iraniene, inclusiv una în largul insulei Kharg, după ce Garda Revoluționară Islamică a Iranului a lansat rachete balistice asupra a două nave ale Marinei SUA.

Editor : C.A.

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