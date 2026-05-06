Iranul anunţă un nou sistem de reglementare a traficului în Strâmtoarea Ormuz. Cum funcționează

Nave in Strâmtoarea Ormuz. Foto: Profimedia Images

Iranul a anunţat, marţi seara, un nou mecanism de supraveghere a traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz, a anunţat presa de stat iraniană citată de The New York Times, potrivit News.ro. 

În cadrul acestui nou sistem, navele care doresc să traverseze strâmtoarea vor primi un e-mail de la Autoritatea Strâmtorii Golfului Persic în care sunt detaliate reglementările în vigoare şi vor obţine un permis de tranzit înainte de traversare.

Modalităţile de funcţionare ale mecanismului, reglementările privind tranzitul şi modul în care Iranul ar trata presupusele încălcări rămân neclare.

 O solicitare de informaţii suplimentare adresată noii autorităţi a rămas fără răspuns, conform sursei citate. 

Postul public de televiziune iranian Press TV a declarat că mecanismul este „deja operaţional în Strâmtoarea Ormuz”.

Marina Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice a emis, de asemenea, marţi, un avertisment adresat navelor care încearcă să traverseze strâmtoarea, declarând într-o postare pe reţelele sociale că singura rută sigură este un coridor desemnat de Iran şi că va lua măsuri împotriva oricărei nave care se abate de la această rută.

