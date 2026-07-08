Iranul reacționează după declarațiile lui Donald Trump: „Nu răspundem la vulgaritate cu vulgaritate, ci cu fapte”

Ministerul iranian de Externe a reacționat dur la declarațiile președintelui american Donald Trump, care a amenințat cu noi lovituri asupra Iranului și i-a insultat pe liderii de la Teheran. Oficialii iranieni l-au catalogat pe Trump drept „criminal și ucigaș”, au acuzat Washingtonul că a acționat cu rea-credință în negocieri și au transmis că Iranul va răspunde „cu fapte, nu cu vulgaritate”.

Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a respins ferm declarațiile făcute de președintele american Donald Trump, care a avertizat că Statele Unite sunt pregătite să lanseze noi atacuri asupra Iranului și a folosit un limbaj dur la adresa conducerii de la Teheran.

Kazem Gharibabadi, ministru adjunct de Externe, a susținut că afirmațiile liderului de la Casa Albă nu demonstrează forță, ci reflectă eșecul politicii americane.

„Cele mai recente declarații ale lui Trump nu reprezintă un semn de putere, ci o recunoaștere a eșecului unei politici.”

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La rândul său, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a afirmat că Teheranul nu a văzut niciodată semne de bună-credință din partea Washingtonului pe parcursul negocierilor și a acuzat Statele Unite că au încălcat înțelegerile existente.

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Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a transmis, într-o postare pe platforma X, că insultele adresate Iranului nu vor schimba poziția țării sale.

„Faptul că ne adresăm națiunii civilizate și curajoase a Iranului cu un limbaj jignitor nu îi diminuează măreția.”

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Șeful diplomației iraniene a subliniat că iranienii sunt cunoscuți pentru valorile și cultura lor și a transmis că răspunsul Teheranului va veni prin acțiuni, nu prin invective.

Iranienii sunt cunoscuți pentru civilitatea, cultura și valorile morale puternice de care dau dovadă. Nu răspundem la vulgaritate cu vulgaritate, ci cu fapte: fără teamă și cu mare curaj

Reacția oficialilor iranieni vine după ce Donald Trump a declarat că Statele Unite sunt pregătite să lovească din nou Iranul dacă acesta va ataca interesele americane. Președintele SUA i-a numit pe liderii iranieni „gunoaie” și „nebuni”, a susținut că Teheranul nu poate împiedica eventuale noi atacuri americane și a afirmat că armistițiul dintre cele două părți s-a încheiat.

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Editor : C.A.