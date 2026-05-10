Israelul a înființat o bază secretă în deșertul irakian chiar înainte de izbucnirea războiului împotriva Iranului

Deșert irakian. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Deșert irakian. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Israelul a înființat un avanpost militar clandestin în deșertul irakian pentru a-și susține campania aeriană împotriva Iranului și a lansat atacuri aeriene împotriva trupelor irakiene care erau pe punctul de a-l descoperi la începutul războiului, au declarat surse familiarizate cu situația, printre care și oficiali americani, scrie The Wall Street Journal.

Israelul a construit această bază, care găzduia forțe speciale și servea drept centru logistic pentru forțele aeriene israeliene, chiar înainte de începerea războiului, cu știința Statelor Unite, au precizat sursele citate.

Aceasta găzduia membri ai forțelor speciale israeliene și servea, de asemenea, drept centru logistic pentru aviația militară israeliană. De asemenea, erau staționate acolo echipe de căutare și salvare, gata să intervină în cazul distrugerii unor avioane israeliene și al necesității de a-i găsi pe piloți, dar acest lucru nu s-a întâmplat niciodată.

Amplasarea bazei a fost pe punctul de a fi descoperită în martie. Mass-media de stat irakiene au relatat că un păstor local a semnalat o activitate militară neobișnuită în zonă, inclusiv prezența unor elicoptere. Armata irakiană a trimis trupe în misiune de recunoaștere, dar Israelul le-a respins prin lovituri aeriene.

Guvernul irakian a condamnat atacul la momentul respectiv, care a costat viața unui soldat irakian. Armata israeliană nu a reacționat încă la afirmațiile din articolul publicat de Wall Street Journal.

Săptămâna aceasta, Axios a relatat, citând doi oficiali americani care au dorit să-și păstreze anonimatul, că Statele Unite și Iranul erau pe punctul de a încheia un memorandum de înțelegere. Acest document ar anunța în comun sfârșitul războiului și ar stabili un cadru pentru negocierile nucleare.

Agenția Reuters precizează că nu a putut verifica în mod independent această informație. Biroul prim-ministrului israelian nu a oferit un răspuns imediat la solicitarea de comentarii din partea Reuters.

The Journal a citat o plângere depusă la Națiunile Unite la sfârșitul lunii martie, în care Irakul a afirmat că atacul a implicat forțe străine și lovituri aeriene și l-a atribuit Statelor Unite. WSJ a citat o persoană familiarizată cu problema, care a afirmat că Statele Unite nu au fost implicate în atac.

Editor : M.C

