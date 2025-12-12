Live TV

Israelul a reluat bombardamentele în Liban, încălcând astfel un acord din 2024

Data publicării:
avioane israeliene in zbor
Israelul a desfăşurat vineri o serie de atacuri aeriene în sudul şi estul Libanului, potrivit presei oficiale, iar armata israeliană a anunţat că vizează obiective ale mişcării şiite libaneze Hazbollah, inclusiv împotriva unei tabere de antrenament.

Israelul continuă să încalce cu regularitate un acord pe care l-a încheiat în noiembrie 2024 cu Hezbollahul şi să desfăşoare atacuri împotriva mişcării, pe care o acuză de faptul că se reînarmează.

Potrivit agenţiei Naţionale libaneze de Informaţii (ANI), raidurile de vineri, pe care le cataloghează drept ”violente”, au vizat zeci de locuri, unele situate la aproximativ 30 de kilometri de frontiera cu Israelul, relatează AFP, potrivit news.ro.

Armata israeliană a anunţat într-un comunicat că a ”lovit un complex de antrenament” al Forţei al-Radwan, o forţă de elită a Hezbollah, în care membrii acesteia învaţă să folosească ”diverse tipuri de armament” în vederea comiterii unor ”atentate teroriste”.

Ea anunţă că a ”lovit infrastructuri militare suplimentare ale Hezbollah în mai multe regiuni din sudul Libanului”.

Aviaţia israeliană a vizat unele dintre instalaţiile pe care le-a atacat la începutul acestei săptămâni.

Aceste atacuri intervin în contextul în care armata libaneză urmează să încheie - la 31 decembrie - desfiinţarea instalaţilor militare ale Hezbollah situate între frontiera cu Israelul şi fluviul Litani, situat la aproximativ 20 de kilometri nord de frontieră, potrivit unui acord de încetarea focului.

Însă majoritatea zonelor atacate vineri se află la nord de fluviu.

Hezbollahul a fost slăbit în Războiul din Liban, după asasinarea liderului său istoric Hassan Nasrallah într-un atac israelian, în septembrie 2024, la Beirut.

Statele Unite şi-au crescut de atunci presiunile asupra autorităţilor libaneze să dezarmeze gruparea.

