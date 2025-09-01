Live TV

Israelul comite un genocid în Fâșia Gaza, acuză cea mai importantă asociație din lume specializată în acest domeniu

Palestinians wait to receive food from a charity kitchen, amid a hunger crisis
Palestinienii așteaptă să primească alimente de la o cantină caritabilă, în contextul unei crize alimentare, în Khan Yunis, Fâșia Gaza. Sursa: Profimedia

Asociația Internațională a Specialiștilor în Genocid, cea mai importantă din lume, a adoptat o rezoluție prin care se afirmă că au fost îndeplinite criteriile legale pentru a stabili că Israelul comite un genocid în Gaza, a declarat luni președinta acesteia, Melanie O'Brien.

Optzeci și șase la sută dintre cei 500 de membri ai Asociației Internaționale a Specialiștilor în Genocid au susținut rezoluția, care declară că 'politicile și acțiunile Israelului în Gaza îndeplinesc definiția legală a genocidului din Articolul II al Convenției Națiunilor Unite pentru prevenirea și pedepsirea crimei de genocid (1948)'.

Rezoluția de trei pagini adoptată de experți solicită Israelului să 'înceteze imediat toate actele care constituie genocid, crime de război și crime împotriva umanității împotriva palestinienilor din Gaza, inclusiv atacurile deliberate împotriva civililor, printre care și copii, și uciderea acestora; înfometarea; privarea de ajutor umanitar, apă, combustibil și alte bunuri esențiale pentru supraviețuirea populației; violența sexuală și reproductivă; și strămutarea forțată a populației', conform Reuters.

Rezoluția afirmă, de asemenea, că atacul Hamas asupra Israelului, care a precipitat războiul, echivalează cu crime internaționale.

'Aceasta este o declarație definitivă din partea experților în domeniul studiilor despre genocid, conform căreia ceea ce se întâmplă pe teren în Gaza este genocid', a declarat pentru Reuters președinta asociației, Melanie O'Brien, profesoară de drept internațional la Universitatea din Australia de Vest, specializată în genocid.

Serghei Vasiliev, profesor de drept internațional la Open University din Olanda, care nu este membru al asociației, a declarat pentru Reuters că rezoluția arată că 'această evaluare juridică a devenit mainstream în mediul academic, în special în domeniul studiilor despre genocid'.

Mai multe grupuri internaționale pentru drepturile omului și unele ONG-uri israeliene au acuzat deja Israelul de genocid. Săptămâna trecută, sute de angajați ai ONU de la Biroul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului, Volker Turk, i-au scris pentru a-i cere să descrie în mod explicit războiul din Gaza drept un genocid în desfășurare, conform unei scrisori consultate de Reuters.

Nu a existat niciun răspuns imediat din partea Ministerului israelian de Externe, notează Reuters. Israelul a negat în trecut cu tărie că acțiunile sale în Gaza constituie genocid, și se luptă cu un caz la Curtea Internațională de Justiție de la Haga, în care este acuzat de genocid.

Israelul a lansat atacul asupra Fâșiei Gaza în octombrie 2023, după ce luptători din Hamas, gruparea militantă palestiniană care controlează teritoriul, au atacat comunitățile israeliene, omorând 1.200 de persoane și capturând peste 250 de ostatici.

De atunci, acțiunile militare ale Israelului au ucis 63.000 de persoane, au deteriorat sau distrus majoritatea clădirilor din teritoriu și i-au forțat pe aproape toți locuitorii săi să-și părăsească locuința cel puțin o dată. Un organism global de monitorizare a foametei, legat de Națiunile Unite, afirmă că anumite părți ale teritoriului suferă acum de o foamete provocată de om, lucru pe care Israelul îl neagă de asemenea.

În Gaza, Hamas a salutat rezoluția. 'Această poziție academică prestigioasă întărește dovezile documentate și faptele prezentate în fața instanțelor internaționale', a declarat Ismail Al-Thawabta, directorul biroului media al guvernului din Gaza, condus de Hamas.

Rezoluția 'impune o obligație legală și morală asupra comunității internaționale de a lua măsuri urgente pentru a opri crima, a proteja civilii și a-i trage la răspundere pe liderii ocupației', a adăugat el.

De la înființarea sa în 1994, Asociația Internațională a Specialiștilor în Genocid a adoptat nouă rezoluții care recunosc episoade istorice sau în curs de desfășurare drept genocide.

Convenția ONU din 1948 privind genocidul, adoptată în urma uciderii în masă a evreilor de către Germania nazistă, definește genocidul ca fiind crime comise 'cu intenția de a distruge, în totalitate sau parțial, un grup național, etnic, rasial sau religios, ca atare'.

Aceasta impune tuturor țărilor să acționeze pentru a preveni și a opri genocidul.

Editor : A.R.

