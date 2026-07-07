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Parlamentul israelian a adoptat în primă lectură crearea unei comisii de anchetă privind atacurile din 7 octombrie 2023

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Jerusalem, Israel - May 16, 2018: View into the Knesset Chamber, the Israeli Parliament in Jerusalem, Israel.
Knessetul (Parlamentul) israelian. Foto: Profimedia
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Parlamentul israelian (Knessetul) a votat cu 59 de voturi pentru și unul împotrivă adoptarea, în primă lectură, a unui proiect de lege extrem de controversat care instituie o comisie de anchetă numită pe criterii politice pentru a investiga eșecurile legate de masacrul comis de Hamas la 7 octombrie 2023. Conform acestui proiect, același guvern care se afla la putere în momentul atacurilor va avea autoritatea de a numi în mod unilateral organismul care va investiga propria sa conduită.

Deputații din opoziție au boicotat votul, a cărui adoptare era asigurată datorită sprijinului partidelor ultraortodoxe. Opoziția a boicotat proiectul de lege pe tot parcursul procesului legislativ și s-a angajat să nu coopereze cu comisia politică propusă, scrie The Times of Israel.

Deputații Likud Dan Illouz și Yuli Edelstein — cel din urmă anunțându-și recent plecarea din partid — nu au participat la vot. Ambii au sfidat în repetate rânduri coaliția în privința legislației controversate.

Proiectul de lege va reveni acum la Comisia pentru Constituție a Knessetului, unde va fi pregătit pentru voturile finale, care se preconizează că vor avea loc săptămâna viitoare, înainte de dizolvarea preelectorală a Knessetului, programată pentru 17 iulie.

Propunerea, promovată de deputatul Likud Ariel Kallner, prevede ca o majoritate calificată a Knessetului — 80 din 120 de deputați — să numească o comisie de anchetă formată din șase membri și pe președintele acesteia. Dacă nu se ajunge la un acord după două săptămâni, atât opoziția, cât și coaliția ar avea dreptul să selecteze câte trei membri ai comisiei, cărora li s-ar alătura patru membri cu rol de supraveghere, reprezentând familiile îndoliate.

Cu toate acestea, comisia își poate începe activitatea atâta timp cât au fost numiți cel puțin trei membri, ceea ce înseamnă că, dacă opoziția continuă să boicoteze procesul, o comisie alcătuită exclusiv din persoane numite de coaliție ar putea totuși să desfășoare ancheta.

Opoziția a cerut înființarea unei comisii de anchetă independente la nivel de stat, condusă de președintele Curții Supreme, dar prim-ministrul Benjamin Netanyahu s-a opus cu fermitate constituirii unei astfel de comisii, deoarece membrii acesteia ar fi selectați de sistemul judiciar, despre care el susține că este părtinitor împotriva sa. Mai multe sondaje de opinie au arătat că majoritatea israelienilor susțin înființarea unei astfel de comisii de anchetă.

Votul a avut loc la doar patru zile după comemorările și protestele naționale care au marcat 1.000 de zile de la momentul în care teroriștii conduși de Hamas au invadat sudul Israelului, au ucis aproximativ 1.200 de persoane, au luat 251 de ostatici și au declanșat războiul din Gaza. Mii de oameni s-au adunat în diverse locuri din Israel pentru a cere guvernului să înființeze o comisie de anchetă de stat care să investigheze eșecurile legate de acel atac.

Domeniul de aplicare al anchetei va fi stabilit de comisia numită de coaliție, despre care Netanyahu a afirmat că trebuie să includă Acordurile de la Oslo din 1993, retragerea din Gaza din 2005 și mișcarea de protest din 2023 împotriva agendei actualului guvern privind reforma sistemului judiciar, într-o încercare de a deturna vina pentru eșecul guvernului său de a preveni atacul.

Netanyahu ocupă funcția de prim-ministru din 2009, cu excepția unei perioade de 18 luni în 2021-2022. El a promovat o politică de încurajare a Qatarului să trimită sute de milioane de dolari în Fâșia Gaza controlată de Hamas, pe care a apărat-o public ca fiind esențială pentru a preveni o catastrofă umanitară în enclava de coastă.

Criticii îl acuză pe prim-ministru, care nu a participat personal la vot, că folosește ancheta politică pentru a se proteja pe sine și pe guvernul său de răspundere. Netanyahu nu și-a asumat niciodată în mod explicit responsabilitatea pentru atac, dând vina în schimb pe forțele de securitate, pe guvernele anterioare, pe sistemul judiciar și pe adversarii politici.

„Consiliul din octombrie”, un grup antiguvernamental format din sute de familii îndoliate, supraviețuitori și foști ostatici, a acuzat luni guvernul că a promovat această lege pentru a „se absolvi de partea sa de responsabilitate pentru cel mai mare masacru al poporului evreu de la Holocaust încoace”.

„Acest proiect de lege rușinos nu are scopul de a descoperi adevărul, ci de a-l îngropa alături de cei dragi ai noștri”, a declarat grupul.

Votul a urmat unui acord raportat între Netanyahu și partidele ultraortodoxe, care a pus capăt boicotului acestora asupra legislației coaliției luna trecută.

Conform acordului, coaliția a acceptat să promoveze prioritățile-cheie ale comunității ultrareligioase, inclusiv un proiect de lege care să consacre studiul Torei ca Lege Fundamentală și să înghețe arestările și sancțiunile împotriva celor care se sustrag de la serviciul militar obligatoriu, în schimbul sprijinului acestora pentru agenda legislativă a coaliției, în principal ancheta din 7 octombrie și două proiecte de lege menite să erodeze puterea procurorului general.

 

Editor : M.C

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