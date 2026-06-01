Israelul denunță „decizia rușinoasă” a Franței de a-i interzice participarea la o expoziție militară la Paris

Franța a interzis Israelului să participe la expoziția de apărare EUROSATORY, programată să aibă loc la sfârșitul acestei luni la Paris, a anunțat luni Ministerul Apărării din Israel, calificând decizia ca fiind „rușinoasă”.

„Guvernul francez a informat Ministerul Apărării din Israel (IMOD) cu privire la decizia sa de a interzice participarea oficială a Israelului la expoziția de apărare EUROSATORY, programată să aibă loc la sfârșitul acestei luni la Paris. Drept urmare, IMOD nu va putea participa la expoziție sau înființa un pavilion național”, se arată într-o declarație a purtătorului de cuvânt al Ministerului Apărării din Israel, remisă luni presei.

Sursa citată mai arată că decizia franceză include:

interdicția participării reprezentanților guvernului la expoziție;

interdicția de a deschide un pavilion național israelian;

o restricție care limitează industriile de apărare israeliene la expunerea exclusivă a produselor de apărare aeriană, sistemele ofensive fiind excluse în mod explicit.

„Această politică este aplicată selectiv și discriminatoriu față de alte națiuni participante - încălcând direct normele stabilite care guvernează expozițiile internaționale de apărare. Aceasta este o decizie rușinoasă, una care miroase a calcul politic și comercial și, din păcate, nu este o surpriză. Se încadrează într-un tipar profund tulburător al conduitei franceze din ultimii ani - un tipar care a plasat în mod constant Franța de partea greșită a istoriei”, mai precizează purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Israel.

„Franța, care se mândrește cu valorile libertății și democrației, acționează în contradicție directă cu principiile pe care pretinde că le susține. Se ascunde în spatele unei pretenții de justificare politică pentru a exclude sistemele israeliene de apărare ofensivă dintr-un forum internațional - sisteme care s-au dovedit mult superioare omologilor lor francezi și care au demonstrat o precizie și o eficacitate excepționale împotriva organizațiilor și regimurilor teroriste care amenință nu numai Israelul, ci și stabilitatea regională și globală în general”, se arată în comunicat.

