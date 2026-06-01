Live TV

Israelul denunță „decizia rușinoasă” a Franței de a-i interzice participarea la o expoziție militară la Paris

Data publicării:
NDAmaGFzaD02NWM4YWI1YmY1ZDAzYzc5NDFiZmY2NDc0YTZmOGI1MA==.thumb
Soldați israelieni. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia

Franța a interzis Israelului  să participe la expoziția de apărare EUROSATORY, programată să aibă loc la sfârșitul acestei luni la Paris, a anunțat luni Ministerul Apărării din Israel, calificând decizia ca fiind „rușinoasă”. 

„Guvernul francez a informat Ministerul Apărării din Israel (IMOD) cu privire la decizia sa de a interzice participarea oficială a Israelului la expoziția de apărare EUROSATORY, programată să aibă loc la sfârșitul acestei luni la Paris. Drept urmare, IMOD nu va putea participa la expoziție sau înființa un pavilion național”, se arată într-o declarație a purtătorului de cuvânt al Ministerului Apărării din Israel, remisă luni presei.

Sursa citată mai arată că decizia franceză include:

  • interdicția participării reprezentanților guvernului la expoziție;
  • interdicția de a deschide un pavilion național israelian;
  • o restricție care limitează industriile de apărare israeliene la expunerea exclusivă a produselor de apărare aeriană, sistemele ofensive fiind excluse în mod explicit.

„Această politică este aplicată selectiv și discriminatoriu față de alte națiuni participante - încălcând direct normele stabilite care guvernează expozițiile internaționale de apărare. Aceasta este o decizie rușinoasă, una care miroase a calcul politic și comercial și, din păcate, nu este o surpriză. Se încadrează într-un tipar profund tulburător al conduitei franceze din ultimii ani - un tipar care a plasat în mod constant Franța de partea greșită a istoriei”, mai precizează purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Israel.

„Franța, care se mândrește cu valorile libertății și democrației, acționează în contradicție directă cu principiile pe care pretinde că le susține. Se ascunde în spatele unei pretenții de justificare politică pentru a exclude sistemele israeliene de apărare ofensivă dintr-un forum internațional - sisteme care s-au dovedit mult superioare omologilor lor francezi și care au demonstrat o precizie și o eficacitate excepționale împotriva organizațiilor și regimurilor teroriste care amenință nu numai Israelul, ci și stabilitatea regională și globală în general”, se arată în comunicat.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
1
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
2
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
3
Oana Țoiu, despre originea dronei din Galați: „Știm clar că e rusească. Și am un mesaj...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
4
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul...
soldati americani
5
Fără perioadă de grație: SUA vor să-și reducă rapid prezența militară în Europa. Este...
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14 iunie
Digi Sport
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14 iunie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Liban steag atacuri aeriene israeliene israel
SUA au propus un plan Israelului şi Libanului pentru a putea continua negocierile de pace
petrolier rusesc sechestrat de franta
Emmanuel Macron a anunțat că un nou petrolier din „flota fantomă” a Rusiei a fost sechestrat de Franța. Reacția Kremlinului
Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian.
Ce condiție „esențială” pune Iranul pentru un acord cu SUA privind încheierea războiului: „Insistăm asupra acestui fapt”
us europe flags. United States of America vs European Union.american taxtrade relations tax war
Românii vor mai degrabă relații mai bune cu țările influente din UE decât cu SUA condusă de Donald Trump. Ce arată cel mai nou sondaj
castelul beaufort cucerit de IDF
Israelul a cucerit castelul strategic Beaufort, o fortăreață medievală, în contextul extinderii ofensivei din Liban
Recomandările redacţiei
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că...
blocul din galati lovit de o drona ruseasca
Ședință ONU de urgență la cererea României. Țoiu: Voi aduce în...
Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) members march
Iranul ameninţă că va bloca şi strâmtoarea Bab el-Mandeb și opreşte...
drapel nato langa ale aliatilor
NATO va discuta pe 10 iunie securitatea la Marea Neagră, la cererea...
Ultimele știri
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților române nu vor rămâne fără răspuns”
Germania ia în considerare posibilitatea de a mobiliza rezerviştii chiar şi în timp de pace
Autospecială de Poliţie, oprită în trafic de un echipaj de la Rutieră pentru depăşirea vitezei legale. IPJ Galaţi face verificări
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii care atrag norocul și bogăția în fiecare zi din iunie 2026. Leii intră într-una dintre cele mai bune...
Cancan
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce...
Fanatik.ro
Universitatea Craiova pregătește primul transfer pentru Champions League! Fundașul croat intrat pe radarul...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Surpriză totală din partea celor mai bogați patroni din fotbalul românesc. Ce au decis frații Pavăl...
Adevărul
Cum își pun românii panouri fotovoltaice pe cont propriu și în câți ani se amortizează investiția. Ce...
Playtech
Ai cumpărat teren ieftin lângă oraș? Problema ascunsă care poate bloca orice construcție
Digi FM
A rupt tăcerea după șapte ani. Confondatorul unui brand de cosmetice, declarații rare după ce a renunțat la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Meci de 750.000€ pentru Sorana Cîrstea la Roland Garros
Pro FM
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit! Cântăreața a fost imaginea eleganței la cununia civilă din Londra
Film Now
Doliu în familia lui Jamie Lee Curtis: sora ei, actrița Kelly Curtis, a murit la 69 de ani. Mesajul sfâșietor...
Adevarul
Ce au descoperit cercetătorii în corpul celei mai bătrâne femei din lume. A trăit 117 ani fără cancer și fără...
Newsweek
De ce a amânat Poșta livrarea pensiilor? Când intră pe card - pensiile, indemnizația de handicap și alocațiile
Digi FM
Țara care îndeamnă părinţii să lase deoparte telefoanele în prezenţa copiilor. Agenția de sănătate publică...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Cum arată un păianjen verde neon. Are un desen neobișnuit pe abdomen care seamănă cu o față zâmbitoare
Film Now
"Credeam că sunt privilegiat”. Declarația sfâșietoare a lui Christopher Reeve după tragedia care l-a lăsat...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”