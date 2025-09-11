Jair Bolosonaro a fost condamnat pentru că a plănuit o lovitură militară pentru a rămâne la putere după ce a pierdut alegerile

Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost condamnat pentru că a plănuit o lovitură de stat militară. Trei din cinci judecători ai Curții Supreme l-au găsit vinovat pentru organizarea unui complot menit să-l mențină la putere după ce a pierdut alegerile din 2022 în fața rivalului său de stânga, Luiz Inacio Lula da Silva, relatează BBC.

Deși complotul nu a reușit să obțină suficient sprijin din partea armatei pentru a fi dus la capăt, a culminat cu asaltul clădirilor guvernamentale de către susținătorii lui Bolsonaro pe 8 ianuarie 2023.

Un judecător l-a achitat pe Bolsonaro, iar unul urmează să-și dea verdictul, dar majoritatea simplă este suficientă pentru a-l condamna pe fostul președinte, care ar putea acum să se confrunte cu zeci de ani de închisoare. El își va afla sentința vineri.

Soarta fostului președinte a fost pecetluită joi, când judecătoarea Carmén Lucia și-a exprimat votul. Ea l-a găsit vinovat pe Bolsonaro pentru toate cele cinci capete de acuzare: tentativă de lovitură de stat, conducerea unei organizații criminale armate, tentativă de abolire violentă a statului de drept democratic și încă două capete de acuzare legate de deteriorarea proprietății în timpul asaltului asupra clădirilor din Brasilia, pe 8 ianuarie 2023.

Bolsonaro și-a susținut întotdeauna nevinovăția și a sps că procesul este o „vânătoare de vrăjitoare” motivată politic.

Avocații săi sunt așteptați să facă apel la decizie.

Editor : M.B.