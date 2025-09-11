Live TV

Jair Bolosonaro a fost condamnat pentru că a plănuit o lovitură militară pentru a rămâne la putere după ce a pierdut alegerile

Data publicării:
jair bolsonaro in timpul unui eveniment
Jair Bolsonaro. FOTO: Profimedia Images

Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost condamnat pentru că a plănuit o lovitură de stat militară. Trei din cinci judecători ai Curții Supreme l-au găsit vinovat pentru organizarea unui complot menit să-l mențină la putere după ce a pierdut alegerile din 2022 în fața rivalului său de stânga, Luiz Inacio Lula da Silva, relatează BBC.

Deși complotul nu a reușit să obțină suficient sprijin din partea armatei pentru a fi dus la capăt, a culminat cu asaltul clădirilor guvernamentale de către susținătorii lui Bolsonaro pe 8 ianuarie 2023.

Un judecător l-a achitat pe Bolsonaro, iar unul urmează să-și dea verdictul, dar majoritatea simplă este suficientă pentru a-l condamna pe fostul președinte, care ar putea acum să se confrunte cu zeci de ani de închisoare. El își va afla sentința vineri.

Soarta fostului președinte a fost pecetluită joi, când judecătoarea Carmén Lucia și-a exprimat votul. Ea l-a găsit vinovat pe Bolsonaro pentru toate cele cinci capete de acuzare: tentativă de lovitură de stat, conducerea unei organizații criminale armate, tentativă de abolire violentă a statului de drept democratic și încă două capete de acuzare legate de deteriorarea proprietății în timpul asaltului asupra clădirilor din Brasilia, pe 8 ianuarie 2023.

Bolsonaro și-a susținut întotdeauna nevinovăția și a sps că procesul este o „vânătoare de vrăjitoare” motivată politic.

Avocații săi sunt așteptați să facă apel la decizie.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Euromaidan-Warsaw Activists Blocked The Russian Ambassador, Poland - 09 May 2023
1
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei
donald trump la birou
2
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19...
drone polonia
3
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Președintele polonez a vorbit...
soldați ucraineni cu o dronă
4
Formula câștigătoare pentru înfrângerea Rusiei. Cum transformă voluntarii ucraineni banii...
CEO-ul Oracle, Larry Ellison, a devenit pentru prima dată e cea mai bogată persoană din lume
5
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea...
Scandal de proporții! Au "luat foc" după ce au văzut poza cu Ruben Neves și văduva lui Diogo Jota
Digi Sport
Scandal de proporții! Au "luat foc" după ce au văzut poza cu Ruben Neves și văduva lui Diogo Jota
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
suspect kirk
FBI a difuzat primele imagini cu un bărbat căutat în cazul uciderii...
justitie, ciocanel
Curtea de Apel București a suspendat un dosar în care un bolnav de...
Law enforcement officials, including members of an FBI forensics team, investigate a wooded area near the crime scene where political activist Charlie Kirk was shot and killed at Utah Valley University in Orem, Utah
Cum a reușit să fugă asasinul lui Charlie Kirk după atacul din...
Participanții la Consiliul Național de Securitate al Poloniei. Foto: Profimedia
În Polonia s-a reunit Consiliul Național de Securitate. Premierul...
Ultimele știri
Rogobete: Discuţia iniţială a fost că nu am cum să reduc bugetul Sănătăţii. Tot ce putem face este să optimizăm fluxurile
Ce să faci în caz de război sau urgențe majore. Ghidul polonez de siguranță: medicamente, bani cash, documente pe stick, dezinfectant
Un muncitor a fost rănit în Dâmbovița, după ce un mal de pământ s-a surpat peste el. Poliţia anunţă că a deschis dosar penal
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Russian Ilyushin Il-76 cargo plane
Aterizarea unui misterios avion rusesc nedumerește presa și politicienii din Brazilia. Aeronava este ținta sancțiunilor impuse de SUA
Regele Mihai I, Lovitura de stat de la 1944. Inquam Photos/George Călin
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
COP30 concept photo.
Număr redus de țări participante la COP30 privind schimbările climatice, din cauza prețurilor foarte mari la cazare
jair bolsonaro in timpul unui eveniment
Bolsonaro a vrut să ceară azil politic în Argentina, pentru a evita urmărirea penală
Moscow, Russia. 07th May, 2024. Russian President Vladimir Putin takes a call in his office prior to departing for his inauguration ceremony at the Kremlin, May 7, 2024 in Moscow, Russia. Putin was sworn in for his fifth term putting him on track to be th
Putin și-a sunat aliații pentru a-i informa despre negocierile cu Trump: „Îi mulţumesc prietenului meu”
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, criticată dur de fani după ce a fost surprinsă la cumpărături cu fiul lui Ben Affleck: „Cât...
Cancan
Bărbatul din SUA care a ucis-o pe Iryna și-a motivat gestul. Nu o să îți vină să crezi ce scuză are...
Fanatik.ro
Cât costă rochia pe care Maria Sharapova a purtat-o la cel mai recent eveniment. Legendara sportivă a atras...
editiadedimineata.ro
Plânsul bebelușilor poate face oamenii să se încălzească fizic
Fanatik.ro
Cine este administratorul de la ROMAERO demis de ministrul Radu Miruță. Lista veniturilor încasate de la alte...
Adevărul
Hotelul în care s-a filmat „Nea Mărin miliardar” a intrat în insolvență
Playtech
Unde se vorbește limba română în afara României? Ţările în care te simţi ca acasă
Digi FM
Fostul iubit al Cristinei Cioran, tatăl copiilor ei, condamnat la închisoare cu executare. Alex...
Digi Sport
Mitriță n-a jucat deloc cu Cipru și a postat doar două cuvinte, înainte să plece din România
Pro FM
Mihai Trăistariu face și azi bani din piesa Tornero, la 19 ani de la Eurovision. Cât primește din străinătate
Film Now
Gwyneth Paltrow și Brad Falchuk, despre greșeala din primul an de căsnicie: „Dacă m-aș putea întoarce în...
Adevarul
Primul fruct proaspăt certificat ca sănătos de Uniunea Europeană. Care este porția zilnică recomandată
Newsweek
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.600.000 pensionari. La ce oră alimentează vineri cardul
Digi FM
Ruben Neves, revoltat după ce o revistă portugheză a sugerat o legătură romantică cu văduva lui Diogo Jota...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Momentul când un câine prinde o dinamită cu botul și oprește explozia. A salvat 10 oameni de la moarte
Film Now
La sfârșitul lui august apăreau de mână, acum au rupt logodna. Nina Dobrev și Shaun White s-au despărțit după...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea