Franța denunță o „primă încălcare” a acordului Mercosur de către Brazilia. Ce produs a interzis statul sud-american

Preşedintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva a promulgat o lege care interzice producţia şi vânzarea de foie gras în Brazilia, o decizie care a stârnit critici din partea Franţei, cel mai mare producător mondial.

Legea este motivată de îngrăşarea forţată a animalelor – fie ea mecanică sau manuală – menită să le determine să consume hrană „dincolo de saturaţia lor naturală”.

Foie gras-ul se produce prin introducerea unui tub în gâtul raţelor şi gâştelor pentru a le îndopa cu cantităţi mari de hrană, ceea ce provoacă o hipertrofie rapidă a ficatului, organul din care se obţine produsul.

Cei care încalcă legea, care va intra în vigoare peste şase luni, se vor expune la pedepse cu închisoarea cuprinse între trei luni şi un an, precum şi la amenzi şi alte sancţiuni administrative.

Această evoluţie legislativă a fost criticată în Franţa, unde foie gras-ul este unul dintre produsele emblematice ale gastronomiei ţării.

Proiectul de lege brazilian, prezentat încă din 2020, a parcurs un drum anevoios în Congresul brazilian înainte de a fi adoptat în cele din urmă în luna aprilie a acestui an, după o primă încercare eşuată.

Deputatul Fred Costa, raportorul proiectului de lege, a subliniat că această tehnică multiplică de 25 de ori rata mortalităţii animalelor în comparaţie cu alte metode de creştere, scrie Boursorama.

Brazilia se alătură grupului restrâns de ţări care interzic producţia şi vânzarea de foie gras

Organizaţiile de protecţie a animalelor au exercitat o presiune puternică pentru adoptarea legii, prin campanii de strângere de semnături şi scrisori deschise adresate preşedintelui Lula, susţinute de parlamentari ecologişti şi de apărători ai drepturilor animalelor.

Potrivit lui Costa, măsura vizează o piaţă de nişă în Brazilia, unde există doar câteva ferme de foie gras.

În Franţa, însă, organizaţia profesională care reprezintă producătorii, Comitetul Interprofesional al Palmipedelor pentru Foie Gras (Cifog), declara în luna mai că această măsură ar constitui „o primă încălcare” a recentului acord de liber-schimb dintre Uniunea Europeană şi ţările din Mercosur şi a solicitat o intervenţie diplomatică europeană pentru a o împiedica.

Piaţa braziliană reprezintă un volum anual de afaceri de aproape un milion de euro, concentrat în rândul restaurantelor de lux şi al importatorilor din marile oraşe, potrivit Cifog. Odată cu această lege, Brazilia se alătură grupului restrâns de ţări care interzic producţia şi vânzarea de foie gras. Este vorba de o măsură mai strictă decât cea adoptată de mai multe ţări europene, care restricţionează practica îndopării în sine, dar autorizează comercializarea produsului.

Editor : Liviu Cojan