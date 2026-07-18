Curtea Supremă a Braziliei îi interzice lui Javier Milei să îl viziteze pe fostul preşedinte Jair Bolsonaro

Curtea Supremă a Braziliei a respins, sâmbătă, cererea prin care preşedintele Argentinei, Javier Milei, solicita să îl viziteze pe fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, aflat în arest la domiciliu, potrivit unei decizii consultate de AFP, citate de Agerpres.

Milei urma să participe pe 25 iulie la convenţia Partidului Liberal al lui Bolsonaro, organizată la Sao Paulo, unde este programată lansarea oficială a candidaturii senatorului Flavio Bolsonaro, fiul fostului şef al statului, la alegerile generale din octombrie.

Judecătorul Alexandre de Moraes a interzis însă, pentru o perioadă de 30 de zile, orice vizită la domiciliul lui Bolsonaro. Măsura a fost dispusă după publicarea unei scrisori cu caracter politic prin intermediul fiului său, fapt considerat o încălcare a restricţiilor care îi interzic fostului preşedinte să transmită mesaje pe reţelele sociale, inclusiv prin intermediul unor terţi.

Excepţii de la această interdicţie sunt permise doar pentru vizitele medicale, şedinţele de fizioterapie şi întâlnirile cu avocaţii.

În vârstă de 71 de ani, Jair Bolsonaro execută o pedeapsă de 27 de ani de închisoare, după condamnarea pentru implicarea într-o tentativă de lovitură de stat din 2022, menită să împiedice instalarea la putere a actualului preşedinte de stânga, Luiz Inacio Lula da Silva. Din motive de sănătate, fostul lider brazilian îşi execută pedeapsa la domiciliul său din Brasilia din luna martie.

Judecătorul Moraes a decis, de asemenea, că Bolsonaro nu va putea primi vizite cu scop politic sau electoral până la scrutinul din octombrie şi nu va putea transmite mesaje cu caracter politic prin niciun mijloc, nici măcar prin intermediul altor persoane.

Flavio Bolsonaro, candidat în alegerile prezidenţiale din octombrie împotriva actualului preşedinte Lula, a calificat interdicţia generală a vizitelor drept „un abuz”, acuzându-l pe judecătorul Moraes că acţionează din motive politice.

Avocaţii lui Jair Bolsonaro solicitaseră aprobarea ca Javier Milei să îl viziteze pe 25 iulie, însoţit de o delegaţie formată din ministrul argentinian de externe, Pablo Quirno, secretarul general al Preşedinţiei, Karina Milei, şi un interpret. Instanţa a respins cererea, considerând-o lipsită de obiect în contextul interdicţiei generale de vizitare intrate deja în vigoare.

Editor : C.L.B.