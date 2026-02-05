Cooperarea cu Rusia nu schimbă poziția SUA privind războiul din Ucraina, dă asigurări JD Vance. Solicitarea Moscovei către Washington

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat într-un interviu acordat jurnalistei americane Megyn Kelly că Washingtonul nu exclude cooperarea cu Rusia în anumite domenii, argumentând că acest lucru nu contrazice poziția SUA cu privire la războiul din Ucraina, anunță European Pravda.

„Când oamenii spun că nu poți colabora cu Putin în niciun domeniu pentru că nu ești de acord cu invadarea Ucrainei, președintele a spus foarte clar că Putin nu ar fi trebuit să invadeze Ucraina. Vom încerca să colaborăm și să punem capăt acestei situații, dar ar putea exista și unele domenii de cooperare (n.r. între Rusia și Statele Unite)”, a declarat Vance în interviu.

Vicepreședintele a afirmat că Statele Unite pot fi în dezacord cu Rusia în privința unei serie de chestiuni, dar acest lucru nu exclude cooperarea bilaterală.

„Atitudinea sa (n.r. a președintelui american Donald Trump) este: noi suntem pentru alianțe. Și poți avea o țară cu care avem 90% din interese aliniate, dar vom fi în dezacord cu privire la 10% dintre probleme. În același timp, putem fi în dezacord cu Rusia în multe privințe, dar putem fi de acord în unele privințe. Și cred că aceasta este o reorientare fundamentală”, a adăugat vicepreședintele american.

Luni, 2 februarie, s-a aflat că Rusia a transmis Statelor Unite propuneri privind eliminarea „barierelor serioase” din calea „normalizării” complete a relațiilor.

Anul trecut, mass-media a raportat că SUA au propus reactivarea Consiliului NATO-Rusia ca parte a eforturilor de soluționare a războiului din Ucraina.

Editor : C.A.