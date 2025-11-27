Jurnaliștii italieni intră în grevă generală din cauza salariilor. Deplasarea Papei în străinătate nu va fi reflectată în presă

Jurnaliştii din Italia, printre care reporteri de la agenţia naţională de presă ANSA, se vor afla vineri în grevă împotriva eşuării reînnoirii contractului colectiv de muncă, după ce discuţiile cu patronatul media au ajuns în impas. Contractul colectiv a expirat în 2016 şi de atunci salariile jurnaliştilor au fost îngheţate.

Sindicatul jurnaliştilor FNSI a afirmat că, printre altele, patronatul doreşte să introducă un sistem cu doi piloni, în care jurnaliştii nou angajaţi vor avea mai puţine drepturi, cum ar fi nicio remuneraţie suplimentară pentru lucrul în ziua de duminică, în schimbul unei reînnoiri a contractului, informează joi agenţia de presă ANSA, potrivit Agerpres.

''Jurnaliştii (din Italia) nu au mai organizat un protest de 20 de ani. Dorim să ne păstrăm drepturile pe care patronatul vrea să ni le ia şi dorim să ne apărăm salariile care şi-au pierdut 20% din puterea lor de cumpărare din cauza inflaţiei'', a declarat secretarul general al FNSI, Alessandra Costante.

''Facem grevă pentru întregul sector, adunând împreună jurnalişti angajaţi şi colaboratori. Întâmpinăm provocări tehnologice majore. Lipsa voinţei de reglementare a inteligenţei artificiale (IA) în contract înseamnă dorinţa de a folosi IA pentru a înlocui jurnaliştii. Toţi vrem ca jurnaliştii să fie neşantajabili şi capabili de a-şi exercita controlul democratic'', a adăugat reprezentanta sindicatului jurnaliştilor italieni FNSI.

Jurnaliştii ce acoperă vizita Papei Leon al XIV-lea în Turcia şi Liban i-au transmis suveranului pontif, în timpul zborului de la Roma la Ankara, o scrisoare în care explicau motivele grevei.

