Live TV

Cum a învățat mafia italiană să gândească la scară mică frauda cu bani UE: dacă vrei să supraviețuiești, stai sub pragul de 150.000 €

Data actualizării: Data publicării:
Falcone and Borsellino Mural, Palermo. Tribute painting to the assassinated anti-Mafia magistrates Giovanni Falcone and Paolo Borsellino.
Pictură murală de mari dimensiuni, pe fațada unei clădiri din Palermo, care îi înfățișează pe judecătorii Giovanni Falcone și Paolo Borsellino, asasinați de mafia italiană. Foto: Profimedia

Timp de decenii, crima organizată din sudul Italiei a fost sinonimă cu scandaluri de corupție spectaculoase atunci când venea vorba de deturnarea de fonduri UE. Acum, un nou studiu privind distribuirea fondurilor UE sugerează că lumea criminală s-a adaptat la regimul antifraudă tot mai strict din Europa: nu devenind mai îndrăzneață, ci mai modestă, scrie Euractiv.

Studiul, realizat de cercetătorii Marco Di Cataldo, Elena Renzullo și Andrés Rodríguez-Pose, a analizat 1,5 milioane de proiecte finanțate de UE în Italia între 2007 și 2020 și le-a comparat cu dosarele judiciare care identificau municipalități infiltrate de crima organizată .

Cercetătorii de la London School of Economics s-au concentrat asupra a cinci regiuni sudice care primesc fonduri importante de la UE și se confruntă de mult timp cu infiltrarea mafiei: Calabria, Campania, Sicilia, Apulia și Basilicata.

Concluzia lor este uimitoare: municipalitățile ale căror administrații locale au colaborat cu organizații criminale au primit cu până la 93% mai puține fonduri directe din partea UE decât municipalitățile care nu sunt menționate în dosarele judiciare.

La prima vedere, acest lucru sună ca o poveste de succes pentru sistemul de controale al UE și regulile anti-mafia ale Italiei. 

Însă, în realitate, „administrațiile care colaborează evită strategic proiectele mai ample care ar declanșa controlul anti-mafie”, a declarat pentru Euractiv Marco di Cataldo, unul dintre cercetători.

„Acest lucru contrazice convingerea comună că o prezență mai mare a mafiei înseamnă pur și simplu mai mulți bani UE capturați”, a adăugat el. 

Conform legislației italiene antimafia, proiectele care depășesc 150.000 de euro sunt supuse unor cerințe riguroase de certificare și supraveghere. Studiul a constatat că municipalitățile infiltrate de crima organizată au primit între 22% și 30% mai puține proiecte peste acest prag.

Studiul ridică întrebări incomode pentru UE, pentru că arată cum succesul cheltuielilor sale depinde mai puțin de câți bani pune la dispoziție Bruxelles-ul și mai mult de calitatea administrațiilor locale cărora li se cere să îi cheltuiască.

Întrebarea este cu atât mai importantă cu cât UE dezbate următorul său buget pe termen lung, în valoare de două trilioane de euro, și modul în care ar trebui distribuiți acești bani. Politica de coeziune s-a numărat din punct de vedere istoric printre cele mai mari domenii de cheltuieli ale bugetului, în valoare de 392 de miliarde de euro numai în ciclul actual 2021-2027. 

Scopul său este de a reduce decalajele de dezvoltare dintre regiunile mai bogate și cele mai sărace și canalizează sume uriașe către Calabria, Campania, Sicilia, Apulia și Basilicata din sudul Italiei, unde amprenta organizațiilor criminale este bine stabilită, arată studiul.

Însă programul UE prezintă în mod constant niveluri ridicate de nereguli legate de cheltuieli, potrivit Curții de Conturi Europene. Deși reglementările actuale pot descuraja cu succes cele mai flagrante forme de furt, ele pot, de asemenea, să modifice, în mod neintenționat, comportamentul de investiții al administrațiilor corupte.

Cercetătorii au descoperit că retragerea acestor administrații din proiectele mari se extinde dincolo de sectoarele asociate în mod tradițional cu crima organizată, cum ar fi construcțiile și gestionarea deșeurilor. Modelul apare și în serviciile sociale, transporturi și servicii publice mai largi, sau în domeniile esențiale pentru dezvoltarea locală pe termen lung.

Asta are consecințe economice grave. Municipalitățile aflate sub administrații corupte primesc mai puține proiecte ambițioase și, în cele din urmă, se confruntă cu perspective de creștere mai slabe, exact ceea ce ar trebui să abordeze Fondul de coeziune al UE. 

Cercetările anterioare citate în studiu sugerează că o bună guvernanță poate spori impactul investițiilor politicii de coeziune cu până la 7%.

Cu alte cuvinte, costul corupției nu este reprezentat doar de banii furați. Este vorba despre infrastructura care nu a fost niciodată construită, legăturile de transport care nu au fost niciodată modernizate și serviciile publice reduse pentru a evita controlul.

Citește și:

Cine l-a ucis pe „Bancherul lui Dumnezeu”: Crima misterioasă asociată cu mafia italiană, francmasoneria și Vaticanul

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
1
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care...
Vladimir Putin se uită prin binoclu în timpul unui exercițiu militar în Rusia
2
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să...
Russia's new missile Oreshnik
3
„Am fost destul de surprinși”. Ce a scos la iveală analiza resturilor unei rachete...
pucheanu psd
4
Reacția primarului PSD al Galațiului la declarația lui Sorin Grindeanu, care a ezitat să...
French President Emmanuel Macron Hosts A Lunch For The commemoration Of The 100th Anniversary Of The End Of The First World War
5
Washington Post, despre drona rusească prăbușită în Galați: Putin este încolțit și atacă...
Cel mai bogat om din Ucraina, ”la CINCI secunde de moarte”! Prietenul său a sărit în aer: ”Văduva lui m-a rugat”
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina, ”la CINCI secunde de moarte”! Prietenul său a sărit în aer: ”Văduva lui m-a rugat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Kanye West Again Says He Will Run For President
Concertul lui Kanye West din Italia a fost anulat din motive legate de „ordinea şi siguranţa publică”
A man in an army uniform with an Italian flag on his sleeve and army badges
Italia trimite 100 de militari în România. Misiunea era planificată, dar a fost urgentată după prăbușirea dronei rusești la Galați
caldura, femeie, portugalia, canicula
Cea mai fierbinte zi de mai din istorie, în Portugalia. Temperaturi sufocante în Europa: şcoli închise în Franţa, cod roşu în Italia
profimedia-1105655950
„Sper să scoată calul cabrat”. Critici dure pentru Ferrari de la un fost președinte al companiei, după lansarea modelului electric Luce
Screenshot 2026-05-27 230502
Ruptura dintre Meloni, Trump și Netanyahu: Italia schimbă tonul față de SUA și Israel
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Donald Trump trimite Iranului condiții mai dure pentru un acord de...
GALATI - EXPLOZIE DRONA - 29 MAI 2026
Radu Miruță, despre drona prăbușită la Galați: „Se mai poate repeta...
drona geran 2
Raport tehnic finalizat de specialiștii români: drona căzută la...
Ultimele știri
Japonia respinge acuzaţiile de „militarism” ale Chinei. Tokyo urmează să transfere Filipinelor distrugătoare Abukuma şi avioane TC-90
Traian Băsescu: „E o copilărie să desemnezi un premier neangajat politic”. Ce spune despre şansele PSD şi PNL de a forma o majoritate
MApN a făcut publice detaliile tehnice despre drona căzută pe un bloc din Galați: probele, identice cu alte resturi de Geran-2 rusești
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu, între singurătate și cea mai mare bucurie a vieții lui. Fiica sa i-a făcut o surpriză...
Cancan
ULTIMELE clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: 'Nu avea nicio durere'
Fanatik.ro
Povestea transferului lui Ofri Arad la FCSB: “Atunci mi-a spus Gigi Becali că e fotbalist!”
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea în doar 17 zile. A strâns în mai puțin de o lună cât nu câștigă...
Adevărul
Se vinde unul dintre cele mai cunoscute hoteluri istorice de pe Valea Prahovei: cât costă clădirea care a...
Playtech
Ai cumpărat teren ieftin lângă oraș? Problema ascunsă care poate bloca orice construcție
Digi FM
Apariție rară pe covorul roșu: Keanu Reeves și iubita sa au strălucit la o gală în LA. Secretul din spatele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ion Țiriac a urmărit-o din tribune pe Sorana Cîrstea la Roland Garros, iar sportiva l-a văzut și nu s-a ferit
Pro FM
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit! Cântăreața a fost imaginea eleganței la cununia civilă din Londra
Film Now
Katie Holmes, apariție rară alături de mama ei pe covorul roșu. „Sunt atât de norocoasă să fiu iubită de...
Adevarul
Cum să alegi roșiile dulci și zemoase din piață. Trucuri simple de care trebuie să ții cont pentru un gust...
Newsweek
Avocat: Cum au pierdut pensionarii cu grupe de muncă bani la pensie la Marea Recalculare? Trebuiau să ia dublu
Digi FM
„Dansez chiar şi în visele mele”. Povestea uimitoare a unei foste balerine care dă lecţii de dans și la 100...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Sunt cei mai mari fani ai lui, iar el îi adoră. Brendan Fraser, emoționat lângă băieții săi la premiera...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”