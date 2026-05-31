Cum a învățat mafia italiană să gândească la scară mică frauda cu bani UE: dacă vrei să supraviețuiești, stai sub pragul de 150.000 €

Timp de decenii, crima organizată din sudul Italiei a fost sinonimă cu scandaluri de corupție spectaculoase atunci când venea vorba de deturnarea de fonduri UE. Acum, un nou studiu privind distribuirea fondurilor UE sugerează că lumea criminală s-a adaptat la regimul antifraudă tot mai strict din Europa: nu devenind mai îndrăzneață, ci mai modestă, scrie Euractiv.

Studiul, realizat de cercetătorii Marco Di Cataldo, Elena Renzullo și Andrés Rodríguez-Pose, a analizat 1,5 milioane de proiecte finanțate de UE în Italia între 2007 și 2020 și le-a comparat cu dosarele judiciare care identificau municipalități infiltrate de crima organizată .

Cercetătorii de la London School of Economics s-au concentrat asupra a cinci regiuni sudice care primesc fonduri importante de la UE și se confruntă de mult timp cu infiltrarea mafiei: Calabria, Campania, Sicilia, Apulia și Basilicata.

Concluzia lor este uimitoare: municipalitățile ale căror administrații locale au colaborat cu organizații criminale au primit cu până la 93% mai puține fonduri directe din partea UE decât municipalitățile care nu sunt menționate în dosarele judiciare.

La prima vedere, acest lucru sună ca o poveste de succes pentru sistemul de controale al UE și regulile anti-mafia ale Italiei.

Însă, în realitate, „administrațiile care colaborează evită strategic proiectele mai ample care ar declanșa controlul anti-mafie”, a declarat pentru Euractiv Marco di Cataldo, unul dintre cercetători.

„Acest lucru contrazice convingerea comună că o prezență mai mare a mafiei înseamnă pur și simplu mai mulți bani UE capturați”, a adăugat el.

Conform legislației italiene antimafia, proiectele care depășesc 150.000 de euro sunt supuse unor cerințe riguroase de certificare și supraveghere. Studiul a constatat că municipalitățile infiltrate de crima organizată au primit între 22% și 30% mai puține proiecte peste acest prag.

Studiul ridică întrebări incomode pentru UE, pentru că arată cum succesul cheltuielilor sale depinde mai puțin de câți bani pune la dispoziție Bruxelles-ul și mai mult de calitatea administrațiilor locale cărora li se cere să îi cheltuiască.

Întrebarea este cu atât mai importantă cu cât UE dezbate următorul său buget pe termen lung, în valoare de două trilioane de euro, și modul în care ar trebui distribuiți acești bani. Politica de coeziune s-a numărat din punct de vedere istoric printre cele mai mari domenii de cheltuieli ale bugetului, în valoare de 392 de miliarde de euro numai în ciclul actual 2021-2027.

Scopul său este de a reduce decalajele de dezvoltare dintre regiunile mai bogate și cele mai sărace și canalizează sume uriașe către Calabria, Campania, Sicilia, Apulia și Basilicata din sudul Italiei, unde amprenta organizațiilor criminale este bine stabilită, arată studiul.

Însă programul UE prezintă în mod constant niveluri ridicate de nereguli legate de cheltuieli, potrivit Curții de Conturi Europene. Deși reglementările actuale pot descuraja cu succes cele mai flagrante forme de furt, ele pot, de asemenea, să modifice, în mod neintenționat, comportamentul de investiții al administrațiilor corupte.

Cercetătorii au descoperit că retragerea acestor administrații din proiectele mari se extinde dincolo de sectoarele asociate în mod tradițional cu crima organizată, cum ar fi construcțiile și gestionarea deșeurilor. Modelul apare și în serviciile sociale, transporturi și servicii publice mai largi, sau în domeniile esențiale pentru dezvoltarea locală pe termen lung.

Asta are consecințe economice grave. Municipalitățile aflate sub administrații corupte primesc mai puține proiecte ambițioase și, în cele din urmă, se confruntă cu perspective de creștere mai slabe, exact ceea ce ar trebui să abordeze Fondul de coeziune al UE.

Cercetările anterioare citate în studiu sugerează că o bună guvernanță poate spori impactul investițiilor politicii de coeziune cu până la 7%.

Cu alte cuvinte, costul corupției nu este reprezentat doar de banii furați. Este vorba despre infrastructura care nu a fost niciodată construită, legăturile de transport care nu au fost niciodată modernizate și serviciile publice reduse pentru a evita controlul.

Citește și:

Cine l-a ucis pe „Bancherul lui Dumnezeu”: Crima misterioasă asociată cu mafia italiană, francmasoneria și Vaticanul

Editor : Ș.R.