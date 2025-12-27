Live TV

Kremlinul anunță modernizarea triadei nucleare. Planul armatei ruse se întinde până în 2036

Data actualizării: Data publicării:
focoase rachete nucleare
Focoasele nucleare ale unei rachete balistice. Foto care are un caracter ilustrativ. Sursa: Getty Images

Planul de dezvoltare a forţelor armate ruse prevede modernizarea triadei nucleare a ţării în următorii ani, a anunţat Kremlinul, potrivit unui raport analizat de președintele Vladimir Putin împreună cu alți oficiali ruși.

„O atenţie deosebită se acordă îmbunătăţirii capacităţilor forţelor terestre, menţinerii şi modernizării triadei nucleare, dezvoltării unui sistem universal de apărare antiaeriană şi creşterii potenţialului de export al armelor şi echipamentelor ruseşti”, arată un raport care a fost analizat vineri de preşedintele rus Vladimir Putin împreună cu înalţi oficiali ai ţării.

Forţele Nucleare Strategice Ruse, cunoscute şi sub numele de triada nucleară, sunt compuse din rachete balistice intercontinentale, care pot transporta mai multe focoase nucleare, submarine nucleare şi aviaţie strategică, mai informează EFE preluată de Agerpres.

Programul în discuţie va fi implementat între 2027 şi 2036, conform documentului.

În plus, este planificată utilizarea pe scară largă a inteligenţei artificiale în cadrul forţelor armate ale ţării.

„Programul Statal de Armament pentru perioada 2027-2036 prevede implementarea pe scară largă a tehnologiilor inovatoare, inclusiv a inteligenţei artificiale”, se menţionează în document.

În ultimii ani, Rusia şi-a mărit producţia de arme şi muniţii de 22 de ori, a declarat Putin în timpul întâlnirii.

Potrivit lui Putin, armata rusă acumulează acum o experienţă nepreţuită în cadrul operaţiunii militare din Ucraina, care defineşte noua imagine a forţelor armate ale ţării.

În iunie, preşedintele rus a cerut crearea unui Plan Statal de Apărare până în 2036, care să profite de experienţele din timpul războiului din Ucraina şi de tendinţele moderne în dezvoltarea armelor la nivel mondial.

Potrivit lui Putin şi Statului Major General rus, până în prezent, 95% din armamentul Forţelor Nucleare Strategice ruse a fost deja modernizat.

