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Kasparov avertizează că estul NATO ar putea fi următorul pus la încercare de Rusia. „Putin are nevoie de o narațiune victorioasă”

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Garry Kasparov acorda un interviu
Garry Kasparov. Foto: Profimedia
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Din articol
Vor reacționa Statele Unite? Victoria Kievului, cheia viitorului Rusiei „Un imperiu zombie” Amenințarea comună a „imperialismului rus”

Președintele rus Vladimir Putin ar putea încerca o incursiune limitată în Polonia sau în țările baltice, deoarece are nevoie de o „narațiune victorioasă” pe care războiul din Ucraina nu a reușit să i-o ofere până acum, a avertizat Garry Kasparov, critic al Kremlinului și legendă a șahului mondial. Kasparov a declarat pentru TVP World că riscul ca Rusia să treacă granița de est a NATO este în creștere, dacă Europa nu acționează decisiv, avertizând că chiar și o operațiune de mică amploare cu drone i-ar putea permite lui Putin să afirme că alianța nu mai este capabilă să-și apere membrii.

„Putin are nevoie de o narațiune victorioasă, iar Ucraina nu i-o oferă până acum”, a spus el.

Avertismentul său a căpătat o importanță sporită după ce, joi, o rachetă rusă a încălcat spațiul aerian polonez, înainte de a se prăbuși într-un câmp din apropierea satului Tarnawa-Kolonia, situat în estul țării, lângă granița cu Ucraina.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că „toate indiciile” arată că a fost vorba de o rachetă de croazieră rusă Kh-101, deși ancheta este încă în curs. Ulterior, el a precizat că racheta conținea explozivi.

Vor reacționa Statele Unite?

Kasparov a susținut că Putin ar putea încerca să testeze dacă Statele Unite ar răspunde la un atac asupra unui stat membru NATO din est.

„Pentru Putin, a demonstra că NATO nu mai este prezentă și că America nu va interveni – ceea ce, din păcate, este probabil cazul – ar putea fi un câștig politic foarte tentant”, a spus el.

El a adăugat că oficialii din Polonia, statele baltice, Finlanda, România și Suedia se pregătesc din ce în ce mai mult pentru posibilitatea de a fi nevoiți să reacționeze fără un sprijin decisiv din partea SUA.

„Dacă se ajunge la cel mai rău scenariu, vor acționa pe cont propriu”, a spus el. „Nu cred că cineva se poate baza serios pe implicarea NATO. Poate mă înșel. Mi-aș dori să mă înșel.”

Victoria Kievului, cheia viitorului Rusiei

Kasparov, care a deținut titlul de campion mondial la șah timp de 15 ani, între 1985 și 2000, s-a descris ca făcând parte dintr-o aripă relativ mică, dar în creștere, a opoziției ruse, care recunoaște „că victoria Ucrainei este singura șansă de schimbare în Rusia”.

El a afirmat că Rusia contemporană reprezintă o combinație neobișnuită de dictatură și „stat mafiot”, susținând că multe personalități din anturajul lui Putin sunt motivate mai puțin de ideologie și mai mult de profiturile generate de război.

El a mai spus că Putin a renunțat la orice ezitare în ceea ce privește continuarea războiului, în ciuda îngrijorărilor tot mai mari din rândul unor segmente ale elitei ruse cu privire la costurile economice ale acestuia, prevăzând o nouă mobilizare după alegerile din septembrie.

„Un imperiu zombie”

În ciuda resurselor militare rămase ale Rusiei, Kasparov a susținut că sistemul său imperial se apropie de colaps.

„Cred că în timpul vieții noastre vom asista la sfârșitul Imperiului Rus”, a spus el. „Este ca un dinozaur. Când moare și se prăbușește, nu vrei să fii lângă el.”

„Peste zece ani, Rusia nu va mai exista în granițele sale actuale”, a afirmat Kasparov, descriind-o ca un „imperiu zombie” capabil să ucidă mulți oameni înainte de prăbușirea sa finală.

Amenințarea comună a „imperialismului rus”

Fostul campion mondial la șah a îndemnat, de asemenea, Polonia și Ucraina să împiedice ca disputele legate de istoria lor comună să afecteze cooperarea lor împotriva Moscovei.

Kasparov a spus că este „tragic” faptul că două țări care se confruntă cu aceeași amenințare au ajuns să fie implicate în dezacorduri legate de nemulțumiri istorice.

„Dacă privim imaginea de ansamblu, principala amenințare la adresa independenței Poloniei sau a Ucrainei a fost imperialismul rus”, a spus el.

Kasparov a acordat un interviu postului TVP World în timpul unei vizite în Polonia, în cadrul căreia s-a întâlnit cu președintele Karol Nawrocki și urma să aibă discuții și cu ministrul de externe Radosław Sikorski.

Editor : M.C

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