Laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025, Maria Corina Machado, a suferit o fractură vertebrală în timpul fugii ei din Venezuela

Lidera opoziției venezuelene și laureată a Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, a suferit o fractură vertebrală în timpul călătoriei sale secrete din Venezuela în Norvegia săptămâna trecută, a confirmat purtătorul său de cuvânt. Machado a declarat anterior că s-a temut pentru viața sa în timpul călătoriei periculoase pe care a făcut-o pentru a-și primi premiul la Oslo, scrie The Guardian.

Cotidianul norvegian Aftenposten a relatat că rana a fost suferită în timpul unei traversări maritime cu risc ridicat, într-o mică barcă de pescuit lovită de valuri înalte.

„Fractura vertebrală este confirmată”, a declarat Claudia Macera, purtătoarea de cuvânt a lui Machado. „Pentru moment, nu vor fi divulgate alte informații în afara celor din articolul Aftenposten”, a spus ea.

Ziarul a informat că Machado a fost examinată de medici la spitalul universitar din Oslo, în Ulleval.

După sosirea la Oslo în primele ore ale dimineții de joi, femeia în vârstă de 58 de ani a declarat în repetate rânduri că dorește să consulte un medic, fără a oferi detalii medicale. Ea trebuia să participe miercuri la ceremonia de decernare a Premiului Nobel pentru Pace în capitala Norvegiei, dar a întârziat și nu a ajuns la timp.

Fractura nu a împiedicat-o să treacă peste o barieră pentru a-și saluta susținătorii în fața hotelului, la scurt timp după sosire.

Potrivit Wall Street Journal, opozanta şi-a început evadarea luni după-amiază, deghizată şi purtând perucă. A călătorit mai întâi de la periferia oraşului Caracas, unde se ascundea de un an, până într-un sat de pescari de coastă. Marţi, ea a efectuat o traversare periculoasă a Mării Caraibelor, despre care armata americană fusese avertizată, pentru a fi întâmpinată pe insula olandeză Curacao de un specialist în acest tip de operaţiuni pus la dispoziţie de administraţia Trump. Miercuri, Machado a luat un zbor privat spre Oslo, adaugă ziarul.

Reapariţia ei – prima sa apariţie publică în aproape un an – are loc pe fondul unei crize dintre Venezuela şi Statele Unite, care au desfăşurat din august o importantă flotilă în Marea Caraibelor, oficial pentru a combate traficul de droguri, acţiunile sale provocând 87 de morţi.

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro acuză Washingtonul că vrea să-l răstoarne de la putere pentru a confisca petrolul ţării sale. Maria Corina Machado este criticată de unii pentru apropierea dintre ideile sale şi cele ale lui Donald Trump şi susţine actuala desfăşurare americană.

