Live TV

Marco Rubio afirmă că adiministrația Trump vrea ca Venezuela să devină o țară „prietenoasă, stabilă, prosperă şi democratică”

Data actualizării: Data publicării:
Trump Meets Rutte of NATO in the Oval Office
Secretarul american de Stat, Marco Rubio. Foto: Profimedia
Din articol
Rubio a ameninţat cu „utilizarea forţei” dacă noul guvern al Delcy Rodriguez nu cooperează pe deplin cu administraţia preşedintelui Trump

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat miercuri că obiectivul administraţiei preşedintelui Donald Trump după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro este să obţină o „Venezuela prietenoasă, stabilă, prosperă şi democratică”, informează EFE, citată de AGerpres.

Şeful diplomaţiei americane a făcut aceste declaraţii în timpul unei audieri în Senat pentru a explica politica Statelor Unite privind Venezuela după atacul din 3 ianuarie de la Caracas care s-a soldat cu înlăturarea şi capturarea lui Maduro şi a soţiei sale, Cilia Flores. Rubio a avertizat însă că acest obiectiv nu va fi realizat în câteva săptămâni, ci va necesita „ceva timp”.

Marco Rubio a dat ca exemplu pentru Venezuela tranziţia democratică din Spania după moartea dictatorului Francisco Franco în 1975. „Există precedente. Pot să menţionez mai multe exemple, cum ar fi Spania sau Paraguay, locuri unde a avut loc o tranziţie de la un regim autocratic la o democraţie şi a durat”, a declarat el.

Şeful diplomaţiei americane a spus că nu poate oferi acum „un termen exact” privind durata tranziţiei în Venezuela, dar a subliniat că „nu poate dura pentru totdeauna”.

Marco Rubio a mai declarat că preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, nu a fost „acuzată” de trafic de droguri în faţa justiţiei americane, spre deosebire de Maduro. Acesta a fost un răspuns la întrebarea dacă este la curent cu rapoarte conform cărora Delcy Rodriguez, susţinută de administraţia preşedintelui Donald Trump, ar fi fost implicată în traficul de droguri, potrivit DEA (Administraţia pentru Controlul Drogurilor).

„Obiectivul final este că ne dorim să ajungem la o fază de tranziţie în care să avem o Venezuela prietenoasă, stabilă, prosperă şi democratică, în care toate sectoarele societăţii să fie reprezentate în alegeri libere şi corecte”, a declarat el.

Rubio a subliniat că, deşi s-ar putea organiza alegeri, acestea nu ar fi libere sau corecte dacă opoziţia nu are acces la mass-media şi nu i se permite să participe pe deplin.

După plecarea lui Maduro, a explicat şeful diplomaţiei americane, prioritatea imediată a fost evitarea unui scenariu de instabilitate, având în vedere posibilitatea declanşării „unui război civil” sau a unui exod masiv al populaţiei spre Columbia.

Rubio a ameninţat cu „utilizarea forţei” dacă noul guvern al Delcy Rodriguez nu cooperează pe deplin cu administraţia preşedintelui Trump

În acest scop, Statele Unite au stabilit „convorbiri directe şi respectuoase” cu autorităţile interimare, referindu-se la preşedinta interimară, Delcy Rodriguez.

O parte a strategiei include un mecanism prin care Venezuela poate vinde petrol sancţionat la preţul pieţei sub „supraveghere” americană, cu scopul de a finanţa poliţia şi aparatul guvernamental şi de a asigura că resursele sunt utilizate „în beneficiul poporului venezuelean”.

„Acest mecanism pe termen scurt stabilizează ţara şi asigură că veniturile din petrolul sancţionat aduc beneficii poporului venezuelean, nu vechiului sistem”, a explicat el.

A doua fază, potrivit secretarului de stat, vizează redresarea economică şi normalizarea industriei petroliere, care deţine cele mai mari rezerve din lume, promovând „vânzări fără corupţie şi fără favoritisme”.

În acest sens, Marco Rubio a salutat faptul că parlamentul venezuelean a eliminat recent multe dintre restricţiile privind hidrocarburile pentru companiile private.

Totodată, a subliniat necesitatea de a deschide spaţiul politic pentru opoziţie, amintind că încă există aproximativ 2.000 de deţinuţi politici. Pe această temă, a recunoscut că eliberările au loc mai lent decât ar fi de dorit, dar a asigurat că „se eliberează” deţinuţi.

Într-un discurs scris trimis comisiei pentru relaţii externe a Senatului, Rubio a ameninţat cu „utilizarea forţei” dacă noul guvern al Delcy Rodriguez nu cooperează pe deplin cu administraţia preşedintelui Trump.

Audierea în Senat are loc în aceeaşi zi în care Rubio intenţionează să o primească la Departamentul de Stat pe lidera opoziţiei venezuelene, Maria Corina Machado, care s-a întâlnit cu preşedintele Donald Trump în urmă cu două săptămâni şi căruia i-a oferit medalia primită cu ocazia decernării Premiului Nobel pentru Pace. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
2
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea...
Natalia Morari. Foto Facebook
3
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
Groenlanda / Insulele Virgine Americane / Donald Trump
4
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
5
Avertismentul ANM: nou episod de vreme rece, de vineri până în primele zile ale...
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
Digi Sport
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
maduro
Ambasada Venezuelei la Moscova publică o adresă poştală pentru scrisorile adresate lui Nicolas Maduro, deținut în SUA
Delcy Rodriguez sustine un discurs
Cooperarea lui Delcy Rodriguez cu administrația Trump pe tema ruperii relațiilor cu adversarii SUA, pusă sub semnul întrebării
VENEZUELA CARACAS MADURO STATE OF EXTERNAL COMMOTION
SUA deblochează fondurile venezuelene îngheţate de sancţiuni, anunță președinta Delcy Rodriguez. Pentru ce vor fi folosiți banii
donald trump
Cum a devenit Donald Trump o povară pentru extrema dreaptă europeană: „Partidele populiste și patriotice au de suferit”
The old entrance of the Central Intelligence Agency Headquarters displaying the seal of the CIA on the floor
Cum încearcă CIA să stabileacă o prezenţă permanentă a SUA în Venezuela
Recomandările redacţiei
Ministerpräsidenten von Rumänien, Ilie Bolojan bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), im Bund
De ce a reușit Bulgaria și nu România. Explicațiile premierului...
accident lugojel E70
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din...
bancnote de 100 de lei
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a...
Alunecare de teren in Italia
Acuzațiile unui român din Sicilia, după surpările catastrofale din...
Ultimele știri
CNSC a respins, pe fond, contestaţia la contractul pentru tronsonul 4 al Autostrăzii Unirii. Investiția este finanţată prin SAFE
Nica: ANAF nu te controlează dacă ai rude. Sunt oameni cu venituri zero care îşi cumpără maşini de 150.000 de euro pe numele bunicii
Ministerul Educației a publicat calendarele competițiilor și olimpiadelor școlare pentru anul 2025-2026
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Ce aduce anul 2026, guvernat de acest animal
Cancan
Cauza morții Sarei, fetița de 2 ani care s-a stins la o clinică stomatologică din București. Afecțiunea gravă...
Fanatik.ro
Directorul școlii din Mangalia unde un elev s-a aruncat de la etaj din cauza unei note, dezvăluiri exclusive...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Anunț șocant despre accidentul din Timiș în care au murit 7 suporteri ai lui PAOK. Șoferul dubei ar fi fost...
Adevărul
Teroare în Harkov. Un tren cu peste 200 de călători a fost bombardat de ruși: cinci morți și zeci de răniți
Playtech
Răsturnare de situație! Ce a făcut șoferul microbuzului cu secunde înainte de impactul cu TIR-ul, un...
Digi FM
Furie și disperare în Sicilia, după alunecările de teren care au lăsat oamenii fără case: "Ruşine să vă fie...
Digi Sport
Jurgen Klopp a semnat și pregătește prima schimbare majoră
Pro FM
Bianca Censori, sprijinul lui Kanye West în cea mai grea perioadă. Cum l-a ajutat să depășească un episod...
Film Now
Sydney Sweeney a vandalizat semnul Hollywood, agățând sutiene pe el în miez de noapte. Localnicii nu au fost...
Adevarul
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Newsweek
Ce pensie iei dacă ai muncit pe salariul minim între 25 și 40 de ani? Banii nu ajung nici pentru medicamente
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Ce se întâmplă exact cu organismul tău când consumi zilnic alimente fermentate. Le poți integra ușor la orice...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Matt Damon, despre momentul în care Clint Eastwood l-a pus la punct pe platourile de filmare: "Vrei să pierzi...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN