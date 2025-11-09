Lavrov: „Nimeni nu pune la îndoială integritatea Rusiei”. Ce spune despre planurile UE de a da Ucrainei miliarde din activele rusești

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat, duminică, într-un interviu pentru RIA, citat de Reuters, că „înţelegerile” la care au ajuns Putin şi Trump la summitul din 15 august de la o bază militară din Anchorage, Alaska, s-au bazat pe cererile lui Putin din iunie 2024 şi pe ideile trimisului lui Trump, Steve Witkoff. El a afirmat că „nimeni nu pune la îndoială integritatea teritorială a Rusiei” și a punctat că Rusia așteaptă confirmarea Statelor Unite că acordurile de la Anchorage „rămân în vigoare”.

La aproape patru ani de când Putin a trimis mii de soldaţi în Ucraina, forţele ruse avansează şi controlează 19% din teritoriul Ucrainei – teritoriu pe care Moscova îl consideră acum parte legală a Rusiei, deşi Ucraina şi puterile vest-europene afirmă că nu vor accepta niciodată acest lucru în mod oficial.

Putin şi-a prezentat condiţiile principale în iunie 2024, cerând Kievului să renunţe la planurile sale de aderare la NATO şi să retragă trupele din cele patru provincii pe care Moscova le revendică ca parte a Rusiei: Doneţk şi Luhansk în estul Ucrainei - care alcătuiesc Donbas - plus Herson şi Zaporojie, în sud.

Rusia controlează în prezent Crimeea, pe care a anexat-o în 2014, aproape tot Luhanskul, aproximativ 80% din Doneţk, 75% din Herson şi Zaporojie, precum şi mici zone din regiunile Harkov, Sumî, Mîkolaiv şi Dnipropetrovsk.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut că unele teritorii ocupate de Rusia ar putea fi recunoscute ca fiind ocupate temporar de facto, dar a exclus orice recunoaştere de jure. El afirmă că nu are mandatul de a ceda teritorii şi că orice retragere ar expune atât Ucraina, cât şi aliaţii săi europeni la noi atacuri ruseşti.

Citește și: Primele declaraţii ale lui Serghei Lavrov, după speculațiile privind căderea în dizgrație. Ce spune despre o întâlnire cu Marco Rubio

„Aşteptăm acum confirmarea din partea Statelor Unite că acordurile de la Anchorage rămân în vigoare”, a declarat Lavrov. Dar a adăugat că „nimeni nu pune la îndoială integritatea teritorială a Rusiei şi alegerea locuitorilor din Crimeea, Donbas şi Novorossia” de a se reuni cu „patria lor istorică”.

Novorossia este un substantiv folosit de ruşi pentru a desemna o zonă din sud-estul Ucrainei care a devenit parte a Imperiului ţarist în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea. Este, de asemenea, numele unei mişcări pro-ruse care doreşte să reafirme controlul Rusiei asupra teritoriului.

Ce a răspuns Lavrov, întrebat despre planurile europene privind activele ruseşti

Întrebat despre planurile europene de a utiliza cea mai mare parte din activele suverane ruseşti în valoare de miliarde de euro, îngheţate în prezent în Europa, pentru a finanţa Ucraina, Lavrov a spus că nu există nicio modalitate legală de a prelua activele şi că Rusia va riposta dacă acestea vor fi preluate.

El a mai spus că Statele Unite au informat Moscova prin canale diplomatice că examinează propunerea lui Putin de a menţine limitările prevăzute în Noul Tratat de reducere a armelor strategice (New START) după expirarea acestuia, prevăzută pentru februarie 2026.



Editor : C.S.