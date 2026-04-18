Lavrov spune că a venit momentul unor discuţii cu SUA și lansează săgeți spre NATO: „Nu este în cea mai bună formă”

Serghei Lavrov. Foto: Reuters

Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat la un summit din Antalya, Turcia, că a venit momentul pentru o discuţie cu SUA despre modul în care Washingtonul vede viitoarele relaţii economice cu Moscova.

Şeful diplomaţiei ruse a precizat însă că există încă diferende de opinie între cele două ţări, informează sâmbătă Reuters, potrivit Agerpres.

Şeful diplomaţiei ruse a mai apreciat că NATO „nu este în cea mai bună formă”, dar că Rusia nu se va amesteca în afacerile interne ale alianţei.

Rusia a făcut din reînnoirea „cooperării economice cu SUA” o parte esenţială a propunerilor sale pentru o „destindere diplomatică” cu administraţia preşedintelui american Donald Trump, aminteşte agenţia de presă britanică.

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Vicepremierul Gheorghiu: Când cineva spune că ne vindem ţara vorbind despre...
grindeanu bolojan
3
Grindeanu, mesaj pentru Bolojan: „Ai ajuns premier cu voturile PSD”
petrolier stramtoare ormuz golful persic iran
4
„Poarta petrolului”, redeschisă. Reacția lui Donald Trump după ce Iranul a anunțat că...
sistem patriot
5
Dezvăluirea unui comandant ucrainean. Motivul pentru care soldații încalcă regulile când...
Femeia care a luat o decizie fără precedent în SUA și ”a speriat” toată planeta. Reacție la cel mai înalt nivel
Digi Sport
Femeia care a luat o decizie fără precedent în SUA și ”a speriat” toată planeta. Reacție la cel mai înalt nivel
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
President Donald Trump speaks and gestures during a press conference
Declarație de susținere pentru Trump. Cine i-a luat partea liderului de la Casa Albă
Dario Amodei / Donald Trump
Momentul Mythos și cei cinci zei ai inteligenței artificiale: de ce noul model AI a devenit prea periculos pentru a fi lansat pe piață
Image of flag of russian over oil rig
Casa Albă a prelungit cu încă o lună exceptarea de la sancțiuni a petrolului rusesc
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, arata cu degetul
Șeful NATO, Mark Rutte, se îndoiește că Statele Unite vor părăsi Alianța
buton rosu stop de urgenat
Țările europene s-au trezit fără suveranitate digitală. Butonul „kill switch” pentru serviciile cloud de securitate se află peste ocean
Recomandările redacţiei
grindeanu bolojan
Grindeanu, replică pentru Bolojan: Să încerci să vinzi companiile de...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
Mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce Iranul a blocat din nou...
simion georgescu 2
George Simion, reacție după întâlnirea cu Călin Georgescu de la...
Iran holds Gulf Drill Amid US Tension
Război în Orientul Mijlociu, ziua 50. Focuri de armă în timp ce nave...
Ultimele știri
Un militar francez a fost ucis și alți trei au fost răniți în urma unui atac asupra forțelor de menținere a păcii din Liban
China deschide o nouă rută feroviară spre Europa: axă euroasiatică, alternativă la traseele tradiționale
Gata cu afișele stridente cu paella și bere: războiul Barcelonei cu kitsch-ul turistic de pe La Rambla
Citește mai multe
