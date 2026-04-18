Lavrov spune că a venit momentul unor discuţii cu SUA și lansează săgeți spre NATO: „Nu este în cea mai bună formă”

Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat la un summit din Antalya, Turcia, că a venit momentul pentru o discuţie cu SUA despre modul în care Washingtonul vede viitoarele relaţii economice cu Moscova.

Şeful diplomaţiei ruse a precizat însă că există încă diferende de opinie între cele două ţări, informează sâmbătă Reuters, potrivit Agerpres.

Şeful diplomaţiei ruse a mai apreciat că NATO „nu este în cea mai bună formă”, dar că Rusia nu se va amesteca în afacerile interne ale alianţei.

Rusia a făcut din reînnoirea „cooperării economice cu SUA” o parte esenţială a propunerilor sale pentru o „destindere diplomatică” cu administraţia preşedintelui american Donald Trump, aminteşte agenţia de presă britanică.

