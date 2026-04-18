Turcia cere aliaților resetarea relațiilor cu administrația Trump la summitul NATO din iulie

Turcia le cere aliaților să folosească summitul NATO programat în iulie drept o oportunitate pentru a reseta relațiile cu administrația Donald Trump și pentru a pregăti alianța în eventualitatea unei reduceri a implicării SUA în securitatea Europei.

Discuţiile sunt în desfăşurare privind modul în care ar putea fi gestionată sau atenuată o posibilă retragere a Statelor Unite din „arhitectura de securitate europeană”, a declarat sâmbătă ministrul turc de Externe Hakan Fidan, citat de Reuters.

Oficialul turc nu a oferit detalii despre aceste discuţii, dar a avertizat că o astfel de retragere a SUA ar putea avea consecinţe „distructive” pentru Europa, dacă ar avea loc într-un mod necoordonat, relatează News.ro.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat că ar putea retrage Statele Unite din NATO după ce unele state europene membre ale alianţei militare occidentale au refuzat să trimită nave pentru a debloca Strâmtoarea Ormuz, la începutul războiului americano-israelian împotriva Iranului. Decizia a amplificat tensiunile deja existente în interiorul alianţei, care crescuseră şi după ce Trump a afirmat că doreşte să achiziţioneze Groenlanda.

„Discutăm foarte serios cum să gestionăm sau să limităm impactul unei retrageri americane din arhitectura de securitate europeană. Nu neapărat totală, dar chiar şi o retragere parţială ar fi foarte distructivă pentru Europa dacă nu se face într-un mod coordonat”, a declarat Fidan în cadrul unui forum diplomatic organizat în provincia turcă Antalya.

Ministrul turc, a cărui ţară este membră NATO dar nu face parte din Uniunea Europeană, a criticat şi statele UE din cadrul alianţei, acuzându-le că acţionează „ca un club separat” în interiorul NATO.

Potrivit lui Fidan, unele state europene iau decizii independente care contrazic poziţia alianţei. „Vreţi să fiţi o organizaţie separată a Uniunii Europene în interiorul NATO? Ei bine, America spune: ‘Vă lăsăm să mergeţi singuri, vă tăiem legăturile’”, a spus ministrul turc.

Fidan a cerut aliaţilor să folosească summitul NATO programat în iulie, la Ankara, ca o oportunitate pentru a reseta relaţiile cu administraţia Trump şi cu Washingtonul, dar şi pentru a se pregăti pentru o posibilă reducere a implicării americane în securitatea Europei.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că înţelege frustrările lui Trump faţă de alianţă, însă a subliniat că majoritatea statelor europene au sprijinit eforturile Washingtonului în războiul împotriva Iranului.

Un oficial de rang înalt de la Casa Albă a declarat pentru Reuters că Trump a analizat, de asemenea, posibilitatea retragerii unei părţi a trupelor americane staţionate în Europa, pe fondul nemulţumirilor faţă de aliaţii din NATO.

