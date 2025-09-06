Live TV

Legătura dintre pizza, Pentagon și geopolitică. Ce detaliu a remarcat televiziunea de stat chineză

o pizza Domino's
Pizza. Imagine cu caracter ilustrativ.
Ce informații oferă Chinei o avalanșă de comenzi de pizza către lanțurile de restaurante din apropierea Pentagonului despre interesul oficial american față de uriașa paradă militară de la Beijing? – se întreabă South China Morning Post (SCMP). Un cont de socializare chinezesc a urmărit o serie de comenzi către pizzerii din apropierea Departamentului Apărării al SUA. Și a observat că acestea au explodat miercuri, 3 septembrie.

Yuyuan Tantian, un cont de socializare afiliat postului de televiziune de stat chinez CCTV, a remarcat o creștere aparentă a comenzilor de pizza în apropierea Pentagonului în timpul paradei de Ziua Victoriei de la Beijing.

Comenzile de pizza făcute de Pentagon au explodat miercuri, 3 septembrie, cu ocazia paradei, arată media afiliată puterii din China. Cazul nu reprezintă o premieră și este văzut ca un indicator al preocupărilor militare ale SUA.

Yuyuan Tantian a publicat un videoclip în care se spunea că datele privind traficul clienților de la Domino's din apropierea Pentagonului au fost de peste patru ori mai mari decât nivelul obișnuit, în jurul orei 21:00, ora Washingtonului, miercuri, în timp ce comenzile s-au triplat la restaurantul Papa John's din apropiere, în același interval.

„Creșterea numărului de comenzi la ambele pizzerii a coincis exact cu începerea paradei militare a Chinei”, spun cei de la Yuyuan Tantian.

Ca indicator neoficial, volumul comenzilor de la restaurantele din apropierea Pentagonului este utilizat pentru a estima numărul de ore suplimentare lucrate de personalul Departamentului Apărării.

Site specializat

Există, de altfel, chiar și un cont pe rețeaua X, Pentagon Pizza Report, în care se analizează astfel de situații, în care crește numărul de pizza comandate de Pentagon.

Mai mult, a fost creat până și un site care monitorizează Indexul Pizza al Pentagonului – Pentagon Pizza Index. Motivul este același: de fiecare dată când crește numărul de comenzi de pizza dinspre Pentagon, se întâmplă ceva care a stârnit interesul armatei americane. 

„Întâmplător, creșterea bruscă a comenzilor la ambele pizzerii a coincis exact cu începerea paradei militare a Chinei”, a spus Yuyuan Tantian. Remarca subliniază câtă atenție a primit în SUA marea paradă militară de la Beijing – care a comemorat 80 de ani de la victoria Chinei asupra Japoniei în al Doilea Război Mondial –, inclusiv din partea președintelui Donald Trump și a Departamentului de Apărare.

„Mi s-a părut foarte, foarte impresionant, dar am înțeles motivul pentru care o făceau”, a spus Trump miercuri, în timpul unei întâlniri cu președintele polonez Karol Nawrocki. „Și am urmărit-o”, a spus Trump.

Cu doar câteva ore înainte, Trump transmisese felicitări Chinei pe platforma sa socială Truth Social, în timp ce-i acuza pe președintele chinez Xi Jinping, pe președintele rus Vladimir Putin și pe liderul nord-coreean Kim Jong-un de „conspirație împotriva Statelor Unite ale Americii”.

Miercuri, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat pentru Fox News că Washingtonul nu caută conflictul cu China, Rusia și alte țări, chiar dacă trebuie să rămână vigilent.

„Demonstrațiile și paradele sunt în regulă, dar sperăm că nu vor duce la un conflict militar real”, a spus Hegseth. „Știm, de asemenea, cât de puternici suntem datorită avantajelor militare pe care le avem. Ei știu că sarcina noastră este să menținem aceste avantaje militare în spațiu, în aer și pe mare.”

 

 

 

