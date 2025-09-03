Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și Adrian Năstase

Este o imagine care, dacă ar fi fost publicată acum câțiva ani, ar fi fost respinsă ca fiind un Photoshop: liderii Rusiei și Chinei, însoțiți de șeful unui regim paria a cărui misiune de a dota țara sa cu arme nucleare a fost contestată la Națiunile Unite de către cei doi însoțitori ai săi, comentează Huffington Post ceea ce numește „o fotografie care va intra în istorie”. Liderul chinez, Xi Jinping, flancat de Vladimir Putin și Kim Jong Un, doi paria ai Occidentului, la o paradă militară uriașă, fără precedent în China. Rămâne de văzut cum se va traduce în acțiune această ședință foto impresionantă, dar liderii din capitalele de la Washington și Londra la Tokyo și Seul privesc cu siguranță cu un amestec de curiozitate și îngrijorare, scrie și The Guardian. Dar „fotografia de familie”, unde sunt afișați lideri invitați de China la grandioasa paradă militară de la Beijing, provoacă stupoare la București.

Presa occidentală analizează uriașa paradă militară organizată de Beijing, dar și gesturile din ultimele zile ale Chinei, care își dorește să construiască o nouă ordine mondială, aplecându-se cu minuțiozitate asupra simbolisticii unei imagini. Multe publicații occidentale o numesc „fotografie istorică”, așa cum este și cazul Huffington Post, care scrie despre fotografia în care apar președintele Chinei, Xi Jinping, alături de Vladimir Putin și de Kim Jong Un, că este încărcată de un simbolism atât de mare, încât amenință să eclipseze imensa paradă militară.

„Axa revoluției a trecut de la ipoteză la realpolitik”

„Imaginile venite din Beijing dovedesc că „axa revoluției”, cu Xi în centrul ei, a trecut de stadiul de ipoteză și a intrat în domeniul haotic al realpolitikului.

Rămâne de văzut cum se va traduce în acțiune această ședință foto impresionantă, dar liderii din capitalele de la Washington și Londra la Tokyo și Seul privesc cu siguranță cu un amestec de curiozitate și îngrijorare”, scrie Huffington Post.

„Pentru mulți occidentali, imaginea definitorie a spectacolului nu este parada avioanelor de luptă, a rachetelor cu capacitate nucleară sau a trupelor care mărșăluiesc în sincronie perfectă, ci imaginea lui Xi, Vladimir Putin și Kim Jong Un stând unul lângă altul, într-o demonstrație fără precedent de solidaritate împotriva SUA și aliaților lor”, comentează CNN.

„Ei au creionat fața sfidătoare a unui bloc în creștere de lideri iliberali, hotărâți să se opună regulilor occidentale și să încline balanța puterii globale în favoarea lor.

În diferite momente ale paradei, Xi, Putin și Kim – care nu mai apăruseră niciodată împreună în public – au fost văzuți aplecându-se unul spre celălalt, schimbând câteva cuvinte sau zâmbindu-și.

Această afișare deliberată a unității este o mustrare clară la adresa tentativei lui Trump de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina – și o provocare deschisă la adresa leadershipului global în declin al Americii sub președinția SUA”, consideră CNN.

Imaginea l-a iritat pe Trump

„Simbolul este puternic: cei trei bărbați reuniți pentru a sărbători victoria asupra hegemoniei Japoniei și Germaniei naziste, în momentul în care sunt angajați într-o confruntare strategică cu Occidentul, în frunte cu Statele Unite. Niciun lider occidental de prim rang nu este prezent la această paradă.

Imaginea nu i-a plăcut în niciun caz lui Donald Trump, care l-a acuzat pe omologul său chinez de „conspirație” cu liderii ruși și nord-coreeni.

Niciun lider occidental de prim rang nu se afla în public, unde a luat însă loc premierul slovac Robert Fico, un aliat al lui Vladimir Putin în cadrul UE. Prezența lui Kim Jong Un la această paradă, în compania celor doi puternici vecini ai săi, este o premieră.

Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un. Foto: Profimedia

Prima dată când un lider nord-coreean participă la o paradă militară chineză

Dar este și prima dată din 1959 când un lider nord-coreean participă la o paradă militară chineză. Potrivit specialistului Antoine Bondaz, în urmă cu 66 de ani, Kim Il-sung, care participa foarte rar la acest gen de evenimente, s-a deplasat la Beijing în acel an pentru a participa la cea de-a 10-a aniversare a Republicii Populare Chineze. El a participat, de asemenea, la summitul Comecon (Organizația de ajutor economic reciproc între diferite țări din „Blocul Estului”) la București în 1966, explică el pe X.

Pentru China, acesta a fost un mare succes diplomatic și punctul culminant al unei serii de evenimente care au durat câteva zile, în cadrul cărora a găzduit și un summit regional al liderilor a aproximativ douăzeci de țări eurasiatice”, scrie Huffington Post.

Dacă era publicată acum câțiva ani, era considerată Photoshop

The Guardian opinează că „este o imagine care, dacă ar fi fost publicată acum câțiva ani, ar fi fost respinsă ca fiind un Photoshop: liderii Rusiei și Chinei, însoțiți de șeful unui regim paria a cărui misiune de a înarma țara sa cu arme nucleare a fost contestată la Națiunile Unite de către cei doi însoțitori ai săi. Însă schimbările dramatice din peisajul geopolitic – invazia Rusiei în Ucraina și, mai ales, realegerea lui Donald Trump – s-au combinat pentru a-i reuni pe Xi Jinping, Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong-un în ceea ce mulți observatori numesc o redesenare dramatică a echilibrului global al puterii”.

„Deși economia Coreei de Nord a crescut în 2024 cu cel mai rapid ritm din ultimii opt ani, potrivit băncii centrale a Coreei de Sud, această creștere nu s-a datorat unei schimbări în abordarea lui Kim, ci unui efect secundar al deciziei sale de a vinde cantități uriașe de rachete și muniție Rusiei.

În timp ce Kim evaluează perspectivele unui angajament mai profund cu noul președinte liberal al Coreei de Sud, Lee Jae-myung, perspectivele economice ale țării sale depind în mare măsură de evoluția unui conflict imprevizibil care are loc la mii de kilometri distanță.

China, Coreea de Nord, Rusia și războiul din Ucraina

În timp ce Xi și Putin au declarat un parteneriat „nelimitat”, analiștii spun că Beijingul este iritat de războiul continuu al Rusiei împotriva Ucrainei și de sprijinul direct al Coreei de Nord în acest conflict. Xi se străduiește să echilibreze alianța sa cu ambele națiuni, evitând în același timp sancțiuni suplimentare din partea SUA și a altor aliați ai Ucrainei”, mai scrie The Guardian.

„Există, desigur, posibilitatea ca evenimentele de miercuri să atragă atenția lui Trump și a altor lideri occidentali. Deși nu se afla pe lista invitaților, președintele SUA a indicat că urmărea evenimentele din capitala chineză. Într-o postare sarcastică pe Truth Social, Trump i-a reamintit lui Xi rolul SUA în înfrângerea Japoniei acum 80 de ani, adăugând: „Fie ca președintele Xi și minunatul popor chinez să aibă o zi de sărbătoare minunată și de neuitat. Vă rog să transmiteți salutările mele călduroase lui Vladimir Putin și Kim Jong Un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii””, mai notează cotidianul britanic.

Putin era la paradă, iar Rusia ataca masiv Ucraina

În timp ce Putin participa la gradioasa paradă militară din China, Rusia își continua atacurile aeriene masive asupra Ucrainei, determinând, chiar, activarea apărării aeriene a Poloniei. Avioane de luptă poloneze și aliate s-au ridicat de la sol, pentru a proteja Polonia, din cauza unor atacuri rusești în zone din apropierea graniței ucraineano-poloneze, potrivit The Independent.

Forţele aeriene ucrainene au anunţat că au doborât 430 din cele 502 drone şi 21 din cele 24 de rachete lansate în timpul nopţii de Rusia. Trei rachete şi 69 de drone au lovit în 14 locuri, iar resturi din aceste dispozitive au căzut în 14 locuri, au adăugat forţele aeriene ucrainene.

Pe lângă Putin și Kim, printre oaspeții lui Xi s-a numărat și președintele iranian Masoud Pezeshkian, fiind pentru prima dată când cei patru bărbați au apărut împreună la un eveniment.

La fel ca Coreea de Nord, Iranul a trimis cantități mari de arme Rusiei pentru a-i sprijini războiul împotriva Ucrainei, de la drone și obuze de artilerie până la rachete cu rază scurtă de acțiune, potrivit oficialilor americani și europeni.

În urma războiului lui Putin în Ucraina, strategii de la Washington au avertizat asupra apariției unei „axe a revoltei” antiamericane între China, Rusia, Iran și Coreea de Nord. Însă experții spun că parteneriatele dintre aceste țări sunt în primul rând bilaterale și că există puține semne de coordonare între cele patru, scrie CNN.

Jonathan Czin, analist la Brookings și fost expert CIA pentru China, a declarat că participarea comună a celor patru lideri la paradă a fost „deconcertantă” și le-a permis să prezinte „o aparență de parteneriat”, adaugă sursa citată.

Ce este dincolo de pompă și de propagandă?

Președintele chinez Xi a organizat o recepție fastuoasă pentru oaspeții săi la Marele Palat al Poporului, spunându-le că nu trebuie să se întoarcă la „legea junglei”.

Dar, dincolo de fast și propagandă, analiștii urmăresc dacă Xi Jinping din China, Vladimir Putin din Rusia și Kim Jong Un din Coreea de Nord ar putea semnala relații de apărare mai strânse, care ar putea modifica calculele militare în regiunea Asia-Pacific, scrie Deutsche Welle.

Rusia și Coreea de Nord au semnat un pact de apărare în 2024, iar Putin a încheiat marți noi acorduri privind gazele naturale cu China.

Întâlnirea i-a oferit lui Kim și ocazia de a obține sprijin implicit pentru armele nucleare interzise și de a-și consolida imaginea pe scena internațională alături de liderii mondiali, mai scrie DW.

Figurile invitate la Beijing. Surpriză la București

Liderii chinez, rus și nord-coreean au beneficiat de cea mai mare acoperire mediatică, dar nu au fost singurii care au participat la paradă. Lideri din aproximativ douăzeci și patru de țări, precum președintele iranian și prim-ministrul pakistanez, s-au alăturat și ei celui chinez miercuri dimineață. Câteva figuri europene au făcut deplasarea la Beijing. La București, surpriza a fost mare la vederea fotografiei de familie: alături de Putin și Kim Jong Un s-au aflat foștii premieri ai României Adrian Năstase și Viorica Dăncilă.

Controversele stârnite de prezența acestora acolo, alături de lideri considerați paria de Occident, în contradicție cu politica statului român, au atras reacții din partea celor doi, care, în răspunsuri asemănătoare, au afirmat că prezența lor la Beijing este în nume personal, nu al statului român.

Ministerul român de Externe a reacționat, cum era de așteptat.

”România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de graniţa noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunităţi în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, a transmis Oana Ţoiu, ministrul Afacerilor Externe.

Ministra Afacerilor Externe a adăugat, miercuri pentru Digi24, că ambasada României în China a primit o invitație oficială, însă nimeni nu a participat, deoarece membrii Guvernului se delimitează de „practicile lui Vladimir Putin” și „nu putem în același timp să avem reprezentanți oficiali care stau în poză cu dumnealui”.

