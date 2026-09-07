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Ce pregătește Zelenski după vizita emisarilor lui Trump. „Ne coordonăm pentru următoarele etape”

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Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski. Foto: Getty Images
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Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că pregăteşte următoarele etape ale negocierilor în urma vizitei emisarilor preşedintelui american Donald Trump la Moscova şi Kiev, menită să relanseze procesul diplomatic pentru a pune capăt invaziei Rusiei în Ucraina.

„Ne coordonăm pentru următoarele etape. Ne pregătim pentru următoarele întâlniri şi comunicări. Propunerile Ucrainei sunt constructive şi vor continua să fie aşa”, a scris Volodimir Zelenski pe într-un mesaj pe Facebook.

El a precizat că s-a întâlnit cu echipa de negociatori ucraineni „în urma discuţiilor cu emisarii preşedintelui SUA la Kiev”.

Steve Witkoff şi Jared Kushner, emisarii preşedintelui Trump, s-au întâlnit cu Vladimir Putin la Moscova sâmbătă, iar apoi au mers duminică la Kiev, pentru o reluare a eforturilor diplomatice mediate de SUA, menite să pună capăt conflictului declanşat de invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022.

Reprezentanţi europeni - francezi, britanici şi germani - au participat duminică la aceste runde de discuţii, a declarat Zelenski.

„Am avut, de asemenea, o întâlnire separată cu Steve (Witkoff) şi Jared (Kushner) pentru a discuta rezultatul discuţiilor. Cel mai important lucru este să continuăm să lucrăm împreună”, a declarat Zelenski.

Potrivit unui înalt oficial al preşedinţiei ucrainene, emisarii preşedintelui american Donald Trump au prezentat noi propuneri „mai eficiente” pentru a pune capăt războiului. Sursa nu a specificat care sunt aceste propuneri.

Zelenski nu a părut optimist după întâlnirea cu Witkoff şi Kushner, considerând că războiul va continua probabil în această iarnă.

La rândul său, Kremlinul a declarat luni că nu exclude reluarea negocierilor de pace dintre Rusia, Ucraina şi Statele Unite, după vizita emisarilor americani la Moscova, însă a precizat că este prea devreme pentru a spune când şi unde ar putea avea loc astfel de discuţii.

Eforturile de mediere întreprinse de Statele Unite de la revenirea la putere a lui Donald Trump au condus la mai multe runde de discuţii între Moscova şi Kiev în 2025, dar acestea nu au reuşit să producă rezultate, iar procesul a stagnat de la începutul războiului din Orientul Mijlociu în februarie.

Citește și: Trump și-a trimis degeaba emisarii la Moscova și Kiev. Vizita a fost fără rezultate și cu „puține idei noi” (Financial Times)

Editor : B.P.

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